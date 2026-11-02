Legge di bilancio, luci e ombre per il Pharma. Proteste di Regioni e infermieri

Il testo bollinato della nuova legge di bilancio apre una fase di confronto serrato tra istituzioni, comparto industriale e professionisti sanitari. Dal punto di vista dell’industria del farmaco, il provvedimento traccia una linea di continuità attraverso misure considerate strategiche, pur evidenziando criticità irrisolte che rischiano di frenare la competitività del sistema Paese nello scacchiere globale.

Luci e ombre per le imprese del pharma

A delineare la posizione delle imprese è il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, che riconosce al governo una serie di interventi mirati a una governance settoriale più moderna e attrattiva. Tra i punti qualificanti figurano l’introduzione di un percorso normato di early access, concepito per velocizzare l’accesso a terapie per patologie gravi e invalidanti, gli incentivi agli investimenti orientati a mitigare l’onere del payback e l’innalzamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti.

L’efficacia di queste leve rischia tuttavia di essere depotenziata dai tempi di attuazione. L’incremento dello 0,2% del tetto degli acquisti diretti è infatti programmato per entrare in vigore soltanto nel 2028. Per l’associazione delle imprese del farmaco, tale dilazione temporale rappresenta un limite oggettivo di fronte all’urgenza dettata dallo scenario macroeconomico internazionale. Da qui la richiesta formale all’esecutivo e al Parlamento di anticipare la decorrenza dell’adeguamento al 2027, così da imprimere una spinta immediata ai piani di investimento industriale.

Il nodo del payback non è ancora sciolto

Restano inoltre aperti due nodi strutturali per la tenuta del modello economico farmaceutico: il progressivo superamento del meccanismo del ripiano del payback e la gestione dell’impatto della clausola della nazione più favorita (Most Favored Nation). Secondo Farmindustria, la manovra non offre ancora una soluzione definitiva a queste complessità, pur a fronte di un generale incremento del Fondo sanitario nazionale che guarda alle categorie fragili, lasciando tuttavia scoperto il capitolo degli investimenti mirati alla prevenzione.

La legge di bilancio, “in un contesto macroeconomico difficile, contiene misure importanti per il settore farmaceutico, che proseguono il percorso positivo intrapreso dal Governo in questi anni. Early access, incentivi agli investimenti per la riduzione del payback e aumento del tetto della spesa per acquisti diretti sono elementi apprezzabili. Manca però una prospettiva di superamento strutturale del meccanismo di ripiano e di risposta allo scenario estremamente difficile della Mfn (Most Favored Nation)”, sottolinea Cattani.

Incidenza della spesa in sanità sul PIL in flessione

Il quadro finanziario della sanità pubblica desta parallelamente forti preoccupazioni sul fronte dell’equilibrio complessivo di sistema. Un’analisi indipendente condotta dalla Fondazione Gimbe evidenzia come, a fronte di un incremento nominale del Fondo sanitario che toccherà quota 146,3 miliardi nel 2027, l’incidenza sul Pil sia destinata a una progressiva flessione, calando fino al 5,87% nel 2029. Secondo il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, le risorse complessivamente stanziate per il triennio lasciano un divario significativo rispetto ai costi effettivi per garantire l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, trasferendo sulle Regioni e sui cittadini il peso della sostenibilità economica delle cure.

Nessuna valorizzazione degli infermieri

A questo scenario si aggiunge la protesta dei professionisti del comparto sociosanitario. Il sindacato degli infermieri Nursind ha espresso una bocciatura netta dell’impianto economico della legge, lamentando la totale assenza di interventi volti a valorizzare il personale, a introdurre adeguamenti stipendiali o a contrastare la fuoriuscita di professionisti dal settore pubblico. Nel contestare le scelte allocative delle risorse, la rappresentanza sindacale ha segnalato il rischio di una progressiva marginalizzazione del personale dipendente a favore di formule alternative di spesa, richiamando l’attenzione sugli obiettivi comunitari di rafforzamento della forza lavoro sanitaria.

“Una manovra di cortissimo respiro, ma soprattutto delle cinque targate Meloni-Giorgetti quella che dà meno agli infermieri. Il nulla cosmico. Con buona pace del ministro della Salute Schillaci della cui impronta in questa legge di Bilancio non c’è traccia”, dichiara il segretario nazionale del sindacato degli infermieri Nursind, Andrea Bottega.

Con l’imminente avvio dell’iter parlamentare, il disegno di legge di bilancio si prepara a un passaggio chiave in cui le istanze del mondo industriale e le rivendicazioni del personale sanitario cercheranno margini di convergenza per correggere i profili critici della governance e garantire la tenuta del Servizio sanitario nazionale.

Tagli insostenibili per la Lombardia

Preoccupazione è emersa anche da parte dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Nella manovra “i tagli che sono previsti anche per la sanità in questa fase particolare sono davvero insostenibili per tutte le Regioni e anche per noi”. “A noi ci viene fatto un taglio di quasi mezzo miliardo di euro e questo ovviamente significa non riuscire a completare il lavoro sulle liste di attesa, non far funzionare completamente le case di comunità e gli ospedali di comunità e non incentivare il personale sanitario a lavorare nel pubblico come stiamo cercando di fare. Con questo taglio sarebbe difficile e speriamo che vi siano dei cambiamenti durante il dibattito della finanziaria che ci permettano di programmare anche per il 2027 come abbiamo fatto fino ad oggi”.