Legge sull’obesità, una rivoluzione ancora a metà. La Sio: “Il 2027 diventi l’anno della svolta” (a partire dai Lea)
La legge sull’obesità ha avuto un merito: incontrovertibile e condiviso nella comunità scientifica. “L’approccio culturale nei confronti della malattia è cambiato – dichiara Luca Busetto, internista e professore ordinario di nutrizione all’Università di Padova –. L’approccio dei decisori politici è cambiato, nell’ultimo anno. Ora c’è maggiore consapevolezza di trovarsi di fronte a una patologia cronica e recidivante, che come tale dunque va trattata nel lungo periodo, se non proprio per tutta la vita”.
Ma guardando al futuro prossimo – considerando l’emergenza descritta dai numeri: oltre 4 italiani su 10 convivono con un peso corporeo superiore all’atteso: più del dieci per cento in condizioni di obesità – tutto ciò non è più sufficiente. “Abbiamo un Governo che si fregia di essere il più longevo, dunque anche la precarietà che di solito contraddistingue l’azione politica è venuta meno”, ammette Silvio Buscemi, ordinario di nutrizione umana all’Università di Palermo e presidente della Società italiana dell’obesità (Sio), riunitasi nel capoluogo siciliano per il congresso nazionale.
“Abbiamo avuto un anno per programmare degli interventi, qualcosa in più poteva essere fatto. Non è troppo tardi, però. L’auspicio è che il 2027 possa essere l’anno in cui tutte le misure previste dalla legge vedranno la luce”.
Legge sull’obesità: a che punto siamo?
Dopo il turbinio di evidenze scientifiche riguardanti la terapia dell’obesità, con il progressivo affiancamento della terapia medica a quella chirurgica, l’appuntamento della Sio ha rappresentato l’occasione per un confronto tra clinici e decisori politici. Fari puntati sull’applicazione della legge Pella.
L’inserimento dell’obesità nel Piano nazionale cronicità ha rappresentato un primo passo, sul piano teorico. In pratica, al contrario, al momento attuale non si vede quasi nulla di quanto previsto dal testo della legge 149 del 2025: dall’inserimento della prevenzione e del trattamento dell’obesità nei Livelli essenziali di assistenza agli interventi per la prevenzione (già dalla prima infanzia, con sostegno e promozione dell’allattamento al seno e sensibilizzando i genitori nella scelta di un’alimentazione equilibrata per i propri figli; educazione alimentare e sensibilizzazione sull’importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali, promozione della conoscenza dei centri per i disturbi alimentari), dall’istituzione dell’Osservatorio per lo studio dell’obesità al varo di campagne informative.
“Inutile negarlo: senza l’inserimento del management dell’obesità nei Lea le disuguaglianze continueranno a persistere“, non si è nascosto Buscemi durante la cerimonia di apertura del congresso.
Un risvolto, in questo senso, riguarda anche la decisione della Lombardia di stanziare dei fondi ad hoc con cui iniziare a supportare i pazienti più fragili: sul piano sociale, prima che fisico. Un “buon esempio”, lo definisce Busetto. Ma anche “una opportunità che la Lombardia, ponendo comunque diversi paletti, ha potuto cogliere perché non è in piano di rientro – rammenta Buscemi –. Molte Regioni tra quelle più interessate dal problema non hanno le stesse disponibilità o addirittura sono anche impossibilitate a valutare una prospettiva di questo tipo, poiché in piano di rientro”.
Una questione che riguarda le fasce più bisognose della popolazione
Serve pertanto un intervento centrale, per evitare di creare un Paese a macchia di leopardo anche nella gestione dell’obesità. “La politica deve intervenire, non valutare soltanto i costi: diagnosticare e curare prima l’obesità permette di recuperare forza lavoro e dunque produttività”, ricorda Buscemi.
Invito colto dal deputato Roberto Pella, presente a Palermo. “La nostra legge sta facendo scuola in Europa, ma ora dobbiamo fare qualcosa in più: in primis incrementando le risorse per questa legge, in modo da aiutare tutti i pazienti”. A partire dai più bisognosi, che sono “i più colpiti da questa emergenza”, ricorda Valentina Minardi, ricercatrice del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute (Cnapps) dell’Istituto Superiore di Sanità. “L’eccesso ponderale aumenta con l’età, è più frequente fra gli uomini e interessa maggiormente le persone con un livello di istruzione più basso o con maggiori difficoltà economiche, oltre a essere più diffuso nelle Regioni del Sud”.
Un messaggio recepito dalle istituzioni preposte a favorire la capillarità dell’azione politica: da una parte la Conferenza Stato-Regioni, dall’altra l’Agenzia nazionale dei Servizi sanitari regionali (Agenas). Alla prima toccherà fare in modo di trasferire le indicazioni politiche dal centro al territorio. All’Agenas supportare le Regioni nella definizione di modelli organizzativi, linee guida e percorsi di cura integrati (Pdta) per la gestione tra ospedale e territorio.
“Siamo pronti a fare la nostra parte”, è il messaggio condiviso quasi all’unisono da Massimo Fabi (coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni) e da Antonino Urso (dirigente Agenas, con responsabilità sul monitoraggio delle liste di attesa).
Fari puntati sulla rimborsabilità delle incretine per l’obesità
Inutile girarci attorno: la misura più attesa da camici bianchi e pazienti riguarda la rimborsabilità delle incretine di ultima generazione per il trattamento dell’obesità (in primis) e di alcune malattie a essa correlate (scompenso cardiaco, steatosi epatica). “Non c’è alternativa: quando la malattia è già presente, parlare di prevenzione non ha più senso – precisa Sbraccia -. A quei pazienti a cui prima potevamo offrire soltanto la chirurgia bariatrica, oggi possiamo garantire un ventaglio di trattamenti molto più ampio“.
Il mercato, d’altra parte, sembra aver colto il messaggio. I sussulti sono quasi all’ordine del giorno. Se fino a questo momento a dominare la scena sono stati i farmaci iniettivi, proprio durante il congresso di Palermo sono giunte due novità regolatorie riguardanti i farmaci orali destinate a conquistare la scena nei prossimi mesi: da una parte il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco a semaglutide orale (in fascia CNN), dall’altra l’autorizzazione all’immissione in commercio concessa dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) a orforglipron.
“I dati che arrivano dagli Stati Uniti, dove semaglutide orale è in uso già da diversi mesi, ci dicono che l’aumento del numero di pazienti trattati è in significativo aumento – precisa Paolo Sbraccia, direttore dell’unità operativa complessa di medicina interna e Centro medico dell’obesità del Policlinico Tor Vergata di Roma –. Queste opportunità ci consentiranno di avviare al trattamento tutti quei pazienti che fino a questo momento sono stati riluttanti rispetto ai farmaci iniettivi”.
Una soluzione non sostituirà l’altra, ma è fuori discussione l’impatto atteso dalle pillole. “Il numero di italiani che saranno curati è destinato ad aumentare – conferma Busetto –. A ciò aggiungiamo la possibilità di garantire anche a chi è già in trattamento una ulteriore opportunità di cura: per molti più maneggevole e pratica da utilizzare, anche se con un’assunzione quotidiana”.
Non solo terapie: serve migliorare anche la diagnosi
L’arrivo dei farmaci orali farà crescere inevitabilmente anche la platea dei prescrittori: a partire dai medici di medicina generale.
“Prima di parlare di terapia, però, dobbiamo migliorare la capacità di scovare l’obesità – alza la guardia Buscemi –. I dati di cui disponiamo sono ancora in larga parte sottostimati, anche perché pesare un paziente è un atto che nella maggior parte dei casi non viene svolto. Le disuguaglianze sociali e territoriali ci dicono che non possiamo lasciare al singolo cittadino la responsabilità di trovare da solo una risposta. Il riconoscimento della malattia deve tradursi in prevenzione, diagnosi precoce e percorsi di cura concretamente accessibili”.
Indicazioni anche per la prevenzione primaria
Infine, un riferimento alle politiche rivolte alla prevenzione primaria.
“Se dovessi chiedere un regalo per Natale, penserei alla sugar tax”, non si nasconde Raimondi. Un pensiero a cui si allinea Roberto Vettor, responsabile del Centro per le malattie del metabolismo e della nutrizione dell’Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano). “Parliamo sempre dei benefici della dieta mediterranea, ma la realtà è che per seguirla si spende molto di più di quanto costi portare a tavola alimenti ultraprocessati e di scarsa qualità. Per questo molte famiglie italiane, oggigiorno, non possono permettersi di seguire una dieta di alta qualità”.
Conclude Busetto: “Occorre introdurre una tassazione incrementale per i cibi più calorici e ultraprocessati e regolare il marketing alimentare rivolto ai più piccoli e alle fasce deboli della popolazione”.
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