Legge sull’obesità, una rivoluzione ancora a metà. La Sio: “Il 2027 diventi l’anno della svolta” (a partire dai Lea)

La legge sull’obesità ha avuto un merito: incontrovertibile e condiviso nella comunità scientifica. “L’approccio culturale nei confronti della malattia è cambiato – dichiara Luca Busetto, internista e professore ordinario di nutrizione all’Università di Padova –. L’approccio dei decisori politici è cambiato, nell’ultimo anno. Ora c’è maggiore consapevolezza di trovarsi di fronte a una patologia cronica e recidivante, che come tale dunque va trattata nel lungo periodo, se non proprio per tutta la vita”.

Ma guardando al futuro prossimo – considerando l’emergenza descritta dai numeri: oltre 4 italiani su 10 convivono con un peso corporeo superiore all’atteso: più del dieci per cento in condizioni di obesità – tutto ciò non è più sufficiente. “Abbiamo un Governo che si fregia di essere il più longevo, dunque anche la precarietà che di solito contraddistingue l’azione politica è venuta meno”, ammette Silvio Buscemi, ordinario di nutrizione umana all’Università di Palermo e presidente della Società italiana dell’obesità (Sio), riunitasi nel capoluogo siciliano per il congresso nazionale.

“Abbiamo avuto un anno per programmare degli interventi, qualcosa in più poteva essere fatto. Non è troppo tardi, però. L’auspicio è che il 2027 possa essere l’anno in cui tutte le misure previste dalla legge vedranno la luce”.

Legge sull’obesità: a che punto siamo?

Dopo il turbinio di evidenze scientifiche riguardanti la terapia dell’obesità, con il progressivo affiancamento della terapia medica a quella chirurgica, l’appuntamento della Sio ha rappresentato l’occasione per un confronto tra clinici e decisori politici. Fari puntati sull’applicazione della legge Pella.

L’inserimento dell’obesità nel Piano nazionale cronicità ha rappresentato un primo passo, sul piano teorico. In pratica, al contrario, al momento attuale non si vede quasi nulla di quanto previsto dal testo della legge 149 del 2025: dall’inserimento della prevenzione e del trattamento dell’obesità nei Livelli essenziali di assistenza agli interventi per la prevenzione (già dalla prima infanzia, con sostegno e promozione dell’allattamento al seno e sensibilizzando i genitori nella scelta di un’alimentazione equilibrata per i propri figli; educazione alimentare e sensibilizzazione sull’importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali, promozione della conoscenza dei centri per i disturbi alimentari), dall’istituzione dell’Osservatorio per lo studio dell’obesità al varo di campagne informative.

“Inutile negarlo: senza l’inserimento del management dell’obesità nei Lea le disuguaglianze continueranno a persistere“, non si è nascosto Buscemi durante la cerimonia di apertura del congresso.

Un risvolto, in questo senso, riguarda anche la decisione della Lombardia di stanziare dei fondi ad hoc con cui iniziare a supportare i pazienti più fragili: sul piano sociale, prima che fisico. Un “buon esempio”, lo definisce Busetto. Ma anche “una opportunità che la Lombardia, ponendo comunque diversi paletti, ha potuto cogliere perché non è in piano di rientro – rammenta Buscemi –. Molte Regioni tra quelle più interessate dal problema non hanno le stesse disponibilità o addirittura sono anche impossibilitate a valutare una prospettiva di questo tipo, poiché in piano di rientro”.

Una questione che riguarda le fasce più bisognose della popolazione

Serve pertanto un intervento centrale, per evitare di creare un Paese a macchia di leopardo anche nella gestione dell’obesità. “La politica deve intervenire, non valutare soltanto i costi: diagnosticare e curare prima l’obesità permette di recuperare forza lavoro e dunque produttività”, ricorda Buscemi.

Invito colto dal deputato Roberto Pella, presente a Palermo. “La nostra legge sta facendo scuola in Europa, ma ora dobbiamo fare qualcosa in più: in primis incrementando le risorse per questa legge, in modo da aiutare tutti i pazienti”. A partire dai più bisognosi, che sono “i più colpiti da questa emergenza”, ricorda Valentina Minardi, ricercatrice del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute (Cnapps) dell’Istituto Superiore di Sanità. “L’eccesso ponderale aumenta con l’età, è più frequente fra gli uomini e interessa maggiormente le persone con un livello di istruzione più basso o con maggiori difficoltà economiche, oltre a essere più diffuso nelle Regioni del Sud”.

Un messaggio recepito dalle istituzioni preposte a favorire la capillarità dell’azione politica: da una parte la Conferenza Stato-Regioni, dall’altra l’Agenzia nazionale dei Servizi sanitari regionali (Agenas). Alla prima toccherà fare in modo di trasferire le indicazioni politiche dal centro al territorio. All’Agenas supportare le Regioni nella definizione di modelli organizzativi, linee guida e percorsi di cura integrati (Pdta) per la gestione tra ospedale e territorio.

“Siamo pronti a fare la nostra parte”, è il messaggio condiviso quasi all’unisono da Massimo Fabi (coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni) e da Antonino Urso (dirigente Agenas, con responsabilità sul monitoraggio delle liste di attesa).