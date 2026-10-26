Longevità, l’Italia supera le attese per gli anni in buona salute: presentato il nuovo indice europeo

La longevità non si misura soltanto in anni vissuti, ma anche nella possibilità di trascorrerli in buona salute e senza dover continuare a lavorare. È il criterio alla base del Sandwich Club Longevity Index (Scli), presentato il 23 ottobre al Museo Archeologico di Olbia, in occasione della prima edizione del Forum on Longevity Trends 2026. L’indice analizza 26 Paesi dell’Unione europea e 242 regioni europee, confrontando gli anni di vita in buona salute dopo i 60 anni e la quota di tempo trascorsa al lavoro con i valori attesi in base al reddito e alla povertà degli anziani.

L’Italia ottiene un punteggio complessivo di 63,5, superiore al valore di riferimento, soprattutto grazie ai risultati relativi alla salute. La Sardegna — ospite del Forum — raggiunge invece 67,6 punti, classificandosi al 26° posto su 242 regioni europee e al quarto su 21 regioni italiane. Un dato che riporta l’attenzione sul rapporto tra invecchiamento della popolazione, prevenzione, organizzazione dei servizi sanitari e sostenibilità dei sistemi di welfare.

Un indice per misurare la qualità degli anni guadagnati

Elaborato dal think tank The Sandwich Club, l’indice utilizza dati pubblici dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dell’International Labour Organization (Ilostat), della Banca mondiale e di Eurostat. L’obiettivo è valutare come vengono trascorsi gli anni di vita dopo i 60, distinguendo due dimensioni: il tempo vissuto in buona salute e quello libero dal lavoro retribuito.

Il punteggio viene confrontato con il risultato atteso in relazione al reddito e alla povertà degli anziani. Un valore pari a 50 indica una prestazione in linea con le attese, mentre un punteggio superiore a 60 segnala un risultato migliore e uno inferiore a 40 una performance più debole. L’indice considera inoltre la povertà tra gli over 65, per evitare che un’elevata quota di persone fuori dal mercato del lavoro venga interpretata automaticamente come un risultato positivo, quando può invece riflettere condizioni economiche svantaggiate.

La metodologia consente quindi di leggere la longevità attraverso una prospettiva che integra salute e condizioni socioeconomiche, pur senza esaurire la complessità dei fattori che determinano la qualità della vita nella terza età.

Europa, il vantaggio mediterraneo è nella salute

Nella graduatoria dei Paesi, il Lussemburgo registra il punteggio più alto, con 75,8 punti, seguito dalla Spagna con 68,3 e dal Belgio con 67,4. L’Italia raggiunge 63,5 punti, davanti alla Francia, a quota 61,6.

Secondo i dati presentati, i risultati dei Paesi mediterranei considerati — tra cui Spagna, Italia e Francia — sono accomunati da una componente sanitaria superiore alle attese, mentre la quota di lavoro dopo i 60 anni si mantiene sostanzialmente in linea con i valori di riferimento. Per l’Italia, il punteggio relativo alla salute è pari a 71,1, contro 55,6 per la libertà dal lavoro.

All’estremo opposto della graduatoria si colloca la Svezia, con 37,8 punti. In questo caso, il risultato riflette soprattutto una permanenza al lavoro dopo i 60 anni superiore a quella attesa in base al reddito.

Sardegna, 19,1 anni in buona salute dopo i 60

Nel quadro regionale, la Sardegna totalizza 67,6 punti, 4,2 in più rispetto al dato italiano, e si posiziona nel primo 11% delle 242 regioni europee analizzate. Secondo l’indice, a 60 anni un residente dell’isola può contare su 19,1 anni in buona salute.

La quota di tempo trascorsa al lavoro dopo i 60 anni è pari all’11,5%, contro il 13% della media nazionale. Il risultato colloca la Sardegna al quarto posto in Italia, dopo Puglia, con 71,9 punti, Sicilia, con 70,3, e Calabria, con 68,8. Le differenze tra queste quattro regioni meridionali, tuttavia, non risultano particolarmente ampie.

I dati offrono una lettura quantitativa del posizionamento della Sardegna nel panorama europeo della longevità, in un territorio spesso associato al fenomeno delle Blue Zone, aree note per la presenza di comunità con una longevità particolarmente elevata. Il risultato dell’indice riguarda però specificamente la combinazione tra salute e permanenza fuori dal lavoro retribuito e non costituisce, da solo, una misura complessiva della qualità dell’invecchiamento.

Dalla prevenzione alle città: le sfide della longevity economy

Il confronto tra risultati osservati e attesi individua due possibili aree di intervento: dove gli indicatori di salute sono inferiori alle attese, il margine di miglioramento riguarda la prevenzione e l’organizzazione dell’assistenza; dove la permanenza al lavoro è superiore al previsto, diventano rilevanti le condizioni economiche e sociali che accompagnano l’uscita dal mercato occupazionale.

Questi temi hanno guidato il Forum on Longevity Trends 2026, promosso da The Sandwich Club e Strategic Partners, con la partecipazione di Silver Fir Capital e il contributo di ESRI Italia. L’iniziativa, patrocinata dalla Parliamentary Assembly of the Mediterranean, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Olbia, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della sanità, della finanza, della tecnologia e del settore immobiliare per discutere le implicazioni dell’allungamento della vita.