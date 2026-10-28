Malattie infettive: accordo quinquennale tra Spallanzani (Roma) e Asst Fatebenefratelli Sacco (Milano)

L’Irccs Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) Lazzaro Spallanzani Irccs di Roma e l’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano hanno formalizzato una collaborazione della durata di cinque anni per rafforzare le attività di prevenzione, diagnosi, ricerca e risposta alle malattie infettive. L’accordo quadro, firmato dalle direttrici generali Cristina Matranga e Maria Grazia Colombo, punta a consolidare le sinergie già avviate tra le due istituzioni e a sviluppare nuove iniziative cliniche, scientifiche e formative.

Al centro dell’intesa figurano la preparazione alle emergenze infettive, il contrasto all’Hiv e alle infezioni sessualmente trasmesse, le strategie contro l’antibioticoresistenza e la gestione delle bioemergenze (con particolare attenzione alla biosicurezza).

Laboratori e sorveglianza genomica

Uno degli ambiti indicati come strategici riguarda l’integrazione delle competenze laboratoristiche, con l’obiettivo di rafforzare la capacità diagnostica e la sorveglianza microbiologica e genomica. Tra le aree di possibile collaborazione sono citate virologia, microbiologia clinica, diagnostica molecolare, genomica, metagenomica, sequenziamento avanzato, bioinformatica e digital pathology.

L’accordo definisce una cornice comune per lo sviluppo di attività clinico-assistenziali, diagnostiche, scientifiche e organizzative.

La condivisione di metodologie e modelli organizzativi è indicata come uno strumento per migliorare la capacità di prevenzione e risposta alle minacce infettive, oltre che per favorire il trasferimento delle conoscenze tra ricerca e pratica clinica.

Ricerca, formazione e reti scientifiche

La collaborazione potrà estendersi alla partecipazione congiunta a reti scientifiche e a programmi di finanziamento regionali, nazionali, europei e internazionali. L’obiettivo è sviluppare iniziative su temi rilevanti per il Servizio sanitario nazionale, mettendo a sistema le competenze delle due strutture.

“L’accordo definisce una nuova e innovativa cornice generale della collaborazione tra le due istituzioni”, dichiarano congiuntamente Matranga e Colombo, indicando tra le finalità l’integrazione delle competenze, il rafforzamento della ricerca e dell’innovazione e la promozione della formazione specialistica.

Per Andrea Antinori, direttore sanitario dello Spallanzani e responsabile scientifico dell’accordo per l’istituto romano, “la condivisione di conoscenze ed esperienze può contribuire a rafforzare la preparazione del sistema sanitario di fronte alle nuove sfide infettivologiche”.

Andrea Gori, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Ospedale Sacco e alla guida del Centro regionale delle malattie infettive della Lombardia (Ceremi), sottolinea invece “la continuità con le attività di collaborazione già avviate tra le due istituzioni e la possibilità di ampliarle nei campi dell’assistenza, della ricerca e della formazione”.

Il coordinamento delle attività sarà affidato a un Comitato tecnico di coordinamento paritetico e multidisciplinare: con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e valutazione.