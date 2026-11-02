Aifa promuove la farmacovigilanza attiva e la sicurezza dei farmaci

Rafforzare la cultura della farmacovigilanza attiva e ribadire che la sicurezza d’uso dei medicinali si costruisce anche dopo l’immissione in commercio, attraverso il contributo diretto di clinici e cittadini. Con questo obiettivo l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) prende parte alla nuova edizione della #MedSafetyWeek, la campagna internazionale di sensibilizzazione in programma dal 2 all’8 novembre, focalizzata sulla tempestività e continuità della segnalazione delle sospette reazioni avverse.

L’iniziativa, promossa a livello globale dall’Uppsala Monitoring Centre (Umc) – il centro collaboratore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) deputato al monitoraggio internazionale dei farmaci – vede la partecipazione di oltre 130 organizzazioni regolatorie e sanitarie attive in più di 120 Paesi, con messaggi divulgati in oltre 60 lingue e il supporto dell’International Coalition of Medicines regulatory authorities (Icmra).

Il valore dei real world data

Il razionale della campagna risiede nell’insostituibile valore epidemiologico dei dati di real world. Sebbene i trial clinici pre-autorizzativi permettano di definire il rapporto rischio-beneficio di un principio attivo su popolazioni selezionate, è solo con l’uso esteso nella pratica clinica che emergono eventi avversi rari, interazioni complesse o tossicità legate a trattamenti prolungati. Come sottolinea l’Agenzia, le reazioni possono manifestarsi con quadri clinici differenti: «Alcuni compaiono improvvisamente, mentre altri si sviluppano gradualmente, talvolta anche dopo un uso prolungato. Alcuni possono essere immediatamente riconoscibili, mentre altri sono silenti e rilevabili solo attraverso esami medici».

Un aiuto per proteggere più persone

La probabilità di insorgenza di un sospetto evento avverso risulta statisticamente più elevata in corrispondenza dell’avvio di un nuovo schema terapeutico, in occasione di variazioni posologiche o in presenza di polifarmacoterapia, con i relativi rischi di interazione tra molecole, alimenti o prodotti fitoterapici.

“Le segnalazioni provenienti dai pazienti e dagli operatori sanitari sono fondamentali perché ci aiutano a monitorare la sicurezza dei farmaci”, evidenzia il presidente di Aifa, Robert Nisticò. “Ogni segnalazione contribuisce ad aumentare la nostra comprensione sul profilo di sicurezza dei medicinali e aiuta a proteggere tutti”.

Aggiornamenti tempestivi

Le schede raccolte tramite la Rete nazionale di farmacovigilanza (Rnf) confluiscono nei database internazionali per le analisi di segnale: un flusso informativo che consente alle autorità competenti di disporre, laddove necessario, tempestivi aggiornamenti delle schede tecniche, limitazioni d’uso o raccomandazioni specifiche volte a minimizzare i rischi per la salute pubblica.