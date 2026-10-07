Meno consumatori e più entrate fiscali: il buon esempio nella lotta al fumo arriva dalla Francia

L’offerta di farmaci per supportare gli italiani che intendono smettere di fumare può rafforzare i percorsi di disassuefazione e rendere più accessibile la scelta di smettere.

Ma la lotta al tabagismo non può esaurirsi nella presa in carico di chi già fuma. Per ridurre in modo strutturale il numero dei fumatori servono anche interventi capaci di prevenire l’inizio del consumo e di rendere meno conveniente mantenerlo nel tempo.

Tra le misure più efficaci c’è quella fiscale. A riportare l’attenzione sul tema è uno studio coordinato dall’Irccs Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e pubblicato sull’European Respiratory Journal.

La lezione della Francia

La ricerca analizza gli effetti della politica adottata dalla Francia, che tra il 2017 e il 2023 ha aumentato progressivamente la tassazione sui prodotti del tabacco.

Nello stesso periodo, il prezzo medio di un pacchetto di sigarette è passato da circa 7 a oltre 11 euro. Un incremento accompagnato da una riduzione del 33 per cento delle vendite e da un calo della prevalenza dei fumatori nella popolazione adulta, passata dal 26,9 al 23,1 per cento.

L’effetto, sottolineano gli autori, è stato particolarmente evidente tra i giovani e nelle fasce socioeconomiche più svantaggiate, proprio quelle che più spesso sopportano il peso delle patologie associate al consumo di tabacco.

Il prezzo come leva di salute pubblica

“I risultati confermano che l’aumento dei prezzi rappresenta una delle misure più efficaci per ridurre il consumo di tabacco”, osserva Silvano Gallus, responsabile del Laboratorio di ricerca sugli stili di vita del Mario Negri e primo autore dello studio.

Il punto, però, non è contrapporre le politiche fiscali ai percorsi di cessazione. Al contrario, secondo Gallus, le due strategie possono rafforzarsi a vicenda: “Le politiche fiscali non sostituiscono i percorsi di disassuefazione, ma li completano: meno persone iniziano a fumare e più fumatori trovano una motivazione concreta per tentare di smettere”.

È un passaggio rilevante anche alla luce dell’ampliamento dell’offerta farmacologica. Avere più strumenti terapeutici significa poter intervenire meglio quando il fumatore decide di interrompere il consumo. Agire sul prezzo significa invece incidere anche sulla probabilità che inizi a fumare o che continui a farlo.

Il dibattito riaperto in Italia

La lezione francese arriva mentre anche in Italia torna al centro del dibattito la possibilità di intervenire sulla fiscalità dei prodotti del tabacco.

A sostenere un aumento di cinque euro del prezzo di sigarette, tabacco riscaldato e sigarette elettroniche sono Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Aiom, che hanno messo a punto una proposta di legge di iniziativa popolare, depositata in Senato dopo la raccolta di oltre 52 mila firme.

L’obiettivo è intervenire sul prezzo dei prodotti contenenti nicotina come strumento di prevenzione, in particolare per ridurre il consumo tra i più giovani e contrastare le disuguaglianze di salute legate al tabagismo.

In Italia prezzi ancora troppo bassi

Nonostante i risultati raggiunti negli ultimi vent’anni, “il nostro Paese continua ad avere prezzi tra i più bassi dell’Europa occidentale”, aggiunge Gallus. L’esperienza francese, secondo il ricercatore, suggerisce che aumenti consistenti e programmati nel tempo possono produrre benefici rilevanti in termini di salute pubblica, soprattutto quando vengono inseriti in una strategia più ampia.

“Aumenti consistenti e programmati nel tempo possono produrre benefici rilevanti in termini di salute pubblica, soprattutto se accompagnati da servizi per la cessazione e campagne di prevenzione”, sottolinea Gallus.

Una logica che sposta quindi il baricentro dalla sola cura della dipendenza a una vera e propria politica integrata di contrasto al tabagismo.

Farmaci e prevenzione, una strategia a più livelli

L’ampliamento dell’offerta farmacologica e l’ipotesi di una maggiore pressione fiscale sui prodotti del tabacco non sono, dunque, misure alternative.

I farmaci possono aiutare chi ha già deciso di smettere, aumentando le possibilità di successo del percorso di cessazione. Le politiche di prezzo agiscono invece sulla domanda e possono contribuire a ridurre sia l’avvio al consumo sia il numero di sigarette fumate.

È la combinazione dei due approcci a delineare una strategia più completa: rendere più facile smettere, ma anche più difficile iniziare e continuare a fumare.

In questa prospettiva, l’ampliamento degli strumenti farmacologici sostenuti dal Servizio sanitario nazionale rappresenta un tassello importante. Ma la sfida per le politiche sanitarie resta più ampia: fare in modo che alla possibilità di smettere corrisponda anche un contesto capace di incentivare concretamente quella scelta.