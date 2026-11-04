Morbillo, Italia prima in Europa per casi. Dai pediatri l’invito a spingere su coperture e richiami

Il quadro epidemiologico riapre la discussione sull’efficacia a lungo termine delle strategie vaccinali, a quasi dieci anni dall’approvazione della legge sull’obbligo del 2017. Un’elaborazione condotta dalla Società italiana di pediatria (Sip), sui dati ufficiali del ministero della Salute, mostra un andamento nettamente divergente tra le due somministrazioni previste dal calendario. Tra il 2016 e il 2024 la copertura relativa alla prima dose è passata dall’87,26% al 94,77%, portandosi a ridosso del target raccomandato del 95%, mentre la seconda dose ha registrato una progressione marginale, salendo dall’82,24% all’84,45%. Questo differenziale di oltre dieci punti percentuali rispetto alla soglia di sicurezza impedisce il raggiungimento dell’immunità di gregge necessaria per interrompere la trasmissione endemica del virus.

L’Italia si conferma l’area a più alta circolazione di morbillo all’interno dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. Secondo l’ultimo monitoraggio diffuso dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), il territorio nazionale ha registrato 651 infezioni nell’arco degli ultimi dodici mesi, un dato che corrisponde a oltre il 25% dell’intera casistica europea. L’impatto sul sistema di prevenzione è evidenziato da un tasso di incidenza pari a 11 casi per milione di abitanti, più che doppio rispetto al valore medio continentale di 5,1 casi per milione.

Il caso negli Usa

I rischi legati all'erosione delle coperture vaccinali trovano un riscontro diretto nelle cronache sanitarie internazionali. Nello Stato di New York, le autorità della contea rurale di Lewis hanno reso noto il decesso di un bambino affetto da morbillo, segnando la prima morte causata da questa patologia nello Stato negli ultimi trent'anni. Sulla vicenda la governatrice Kathy Hochul ha richiamato l'attenzione sulle politiche sanitarie: "Si tratta del primo decesso correlato al morbillo registrato a New York negli ultimi 30 anni, un promemoria devastante di ciò che è in gioco quando Washington erode deliberatamente decenni di progressi nella protezione degli americani dalle malattie prevenibili".

Gli Stati Uniti avevano dichiarato azzerata la trasmissione autoctona del morbillo nel 2000 mantenendo standard vaccinali elevati, ma la discesa dei tassi al di sotto della quota del 95% ha ricreato le condizioni per la ricomparsa di focolai. Il morbillo presenta un tasso di contagiosità estremamente elevato e può causare serie complicanze cliniche, con un indice di letalità stimato tra uno e tre decessi ogni mille casi, confermando la necessità per i sistemi sanitari di garantire percorsi vaccinali completi in tutte le fasce d'età.

Non una malattia innocua

Sulle implicazioni sanitarie di questo ritardo interviene il presidente della Società, Rino Agostiniani:"La morte di un bambino per morbillo negli Stati Uniti, di cui abbiamo avuto notizia proprio ieri, ricorda che non stiamo parlando di una malattia innocua. I nuovi dati europei sono un segnale che non possiamo ignorare: il morbillo continua a circolare e l'Italia paga il prezzo di coperture vaccinali ancora insufficienti. La priorità è individuare e recuperare chi non è adeguatamente protetto, non soltanto tra i bambini, ma anche tra gli adolescenti e i giovani adulti".

La mancata adesione al richiamo crea sacche stabili di popolazione suscettibile che alimentano la persistenza di focolai epidemici. Il fenomeno è analizzato da Rocco Russo, responsabile del Tavolo tecnico vaccinazioni della Sip: "A fronte dei progressi registrati con la prima dose, la copertura con la seconda non solo resta insufficiente, ma negli ultimi anni mostra persino una lieve flessione. Questo significa che continuano a esserci persone che non completano il ciclo vaccinale, contribuendo al permanere di gruppi suscettibili all'infezione. L'obiettivo non deve essere soltanto aumentare il numero di bambini che iniziano il percorso vaccinale, ma assicurarsi che lo completino. Serve un impegno concreto e coordinato di tutti gli attori coinvolti nel percorso vaccinale, perché le lacune nelle coperture possono avere conseguenze gravissime, fino alla perdita di vite umane che la vaccinazione avrebbe potuto proteggere".