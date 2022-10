Nas: dal 2021 sequestrati 429 mila farmaci, 43 persone arrestate, 336 siti web oscurati

Dal 2021, sono stati intercettati e sequestrati 429 mila farmaci, in gran parte introdotti clandestinamente in Italia su canali illegali, determinando l’arresto di 43 persone, il deferimento di ulteriori 313 all’autorità giudiziaria e l’oscuramento alla visione di 336 siti web. È il risultato delle azioni intraprese con la consolidata collaborazione del ministero della Salute, dell’Agenzia italiana del farmaco e dell’Agenzia delle dogane e monopoli.

Permanent Forum of international pharmaceutical crime

È la fotografia emersa nel corso del Permanent Forum of international pharmaceutical crime, consesso di cooperazione internazionale costituito da autorità, agenzie e forze di polizia preposte al contrasto del crimine farmaceutico, che si svolge a Roma fino al prossimo 21 ottobre. Ad aprire i lavori Paolo Carra, comandante dei Carabinieri per la Tutela della salute, generale di divisione. L’edizione 2022 del Forum, ospitata in Italia, prevede la partecipazione di 35 delegati appartenenti a 13 Paesi (Usa, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Svizzera ed Italia) oltre a stakeholders e associazioni di categoria.

Lotta al pharma crime

Durante i lavori saranno analizzate e condivise strategie procedurali ed investigative finalizzate ad affrontare in maniera sinergica il fenomeno del “pharma crime”, mediante collaborazioni tra autorità, organi ispettivi e aziende private. È un’occasione di confronto normativo, operativo e di expertise sui principali fenomeni connessi con i crimini nel settore dei medicinali a livello mondiale, nel quale sono illustrati modelli di contrasto e procedure di gestione di anomalie nel settore della produzione, distribuzione e dispensazione del farmaco, anche in relazione alle possibili conseguenze del post-pandemia e della attuale situazione economica e geostrategica globale.

Un particolare focus sarà dedicato all’analisi del fenomeno della contraffazione dei farmaci che richiede un approccio sia a livello interistituzionale che transnazionale, in ragione dei canali di approvvigionamento illecito di medicinali contraffatti, ad azione anabolizzante, provento di furti e rapine, spesso incentivati dall’offerta in vendita illegale on-line. Su tale aspetto, il sistema italiano di contrasto alla contraffazione ed al crimine farmaceutico rappresenta un modello di riferimento nel quale i Carabinieri Nas svolgono un ruolo cruciale.