Nel 2021 la spesa farmaceutica ha superato i 19 miliardi di euro (sforando il tetto di 1,41 miliardi)

Nel 2021 la spesa farmaceutica nazionale complessiva è ancora al di sopra dei tetti di spesa previsti. Ha raggiunto quota 19,36 miliardi di euro, evidenziando uno scostamento assoluto rispetto alle risorse complessive (14,85%, pari a 17,95 miliardi di euro) di 1,41 miliardi. Tale dato corrisponde a un’incidenza sul Fondo sanitario nazionale del 16,02%. Nello specifico, la spesa diretta ha sforato i tetti per 1,97 miliardi, mentre la convenzionata è rimasta al di sotto di 561 milioni. Sono le evidenze che emergono dall’ultimo report di monitoraggio dell’Aifa, relativamente ai dati di spesa registrati da gennaio a dicembre dello scorso anno (dati provvisori).

Spesa convenzionata

La spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del Ssn nel periodo considerato, al netto degli sconti, della compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e del payback dell’1,83% versato alle Regioni dalle aziende) si è attestata a 7,58 miliardi di euro, evidenziando una diminuzione rispetto a quella dell’anno precedente (-33,1 milioni). Le regioni che hanno speso meno del tetto di spesa previsto sono: Basilicata, Sardegna, Calabria, Lombardia, Abruzzo, Puglia e Campania. Va ricordato che secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85%, il limite della spesa farmaceutica convenzionata è stato portato al 7%. Conseguentemente, sempre dal 2021, il tetto di spesa della farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato al 7,85%.

Spesa diretta

Il valore della spesa per acquisti diretti (ex-ospedaliera), al netto dei gas medicinali, ha toccato quota 11,21 miliardi di euro (+428 milioni rispetto al 2020), con uno scostamento di 1,97 miliardi rispetto al tetto del 7,65%. Qui soltanto Valle d’Aosta e Lombardia hanno rispettato il tetto di spesa.

Spesa gas medicinali

Nel campo dei gas medicinali, lo scostamento assoluto rispetto al tetto del 0,2% della spesa per acquisti diretti per tali farmaci è stato di 2,1 milioni di euro.

Farmaci innovativi

Per quanto riguarda invece i farmaci inseriti nel fondo per i medicinali innovativi non oncologici la spesa nel 2021 al netto del payback è stata pari a 297,7 milioni di euro mentre per i medicinali inseriti nel fondo per i medicinali innovativi oncologici, la spesa al netto del payback è stata pari a 618,3 milioni di euro.

Le ricette

I consumi espressi in termini di ricette (55,2 milioni), mostrano un lieve aumento (+2,2%) rispetto al 2020; l’incidenza totale del ticket totale è più o meno stabile (-0,4%). Relativamente alle dosi giornaliere dispensate, si osserva un aumento (+2,1% pari a 503 milioni.