Farmaci oncologici: quattro proposte per migliorare innovazione e accesso alle cure

“La sfida è costruire un sistema capace di riconoscere la complessità della nuova oncologia senza rinunciare al rigore nella valutazione delle evidenze – puntualizza Vitali –. È una questione che diventa ancora più rilevante man mano che le popolazioni trattate si restringono e le terapie vengono sviluppate per sottogruppi di pazienti definiti da caratteristiche molecolari sempre più precise”.

Sono dimensioni fondamentali, ma la crescente complessità dell’oncologia pone spunti di riflessione più ampi. Una terapia può essere innovativa perché modifica in maniera sostanziale la storia naturale della malattia . Può offrire un beneficio rilevante a una popolazione molto selezionata, identificata attraverso specifici biomarcatori. Può introdurre una possibilità terapeutica laddove prima non esisteva alcuna alternativa. Oppure può migliorare la qualità di vita , ridurre la tossicità o rendere più sostenibile la gestione di una malattia destinata a diventare cronica.

“La sfida non è soltanto produrre nuove terapie, ma costruire regole capaci di valutarle, sostenerle e renderle disponibili senza perdere di vista il bisogno clinico e la sostenibilità del sistema”.

È questo il paradosso emerso dal confronto sviluppato nell’ambito di “Oltre la Meta”, iniziativa promossa da Daiichi Sankyo con Helyx (editore di AboutPharma) . “Non basta il beneficio clinico, bisogna fare in modo che l’innovazione che rende possibile questo traguardo sia valutata, riconosciuta e resa accessibile in tempi compatibili con il bisogno del paziente”, afferma Mauro Vitali , Vice President, Head of Oncology di Daiichi Sankyo Italia.

L’oncologia sta vivendo una trasformazione di portata epocale. Nuove piattaforme tecnologiche, biomarcatori sempre più sofisticati e approcci terapeutici sempre più personalizzati stanno modificando la storia naturale di molte neoplasie. Ma alla velocità con cui nasce l’innovazione non corrisponde necessariamente la velocità con cui questa diventa disponibile per il paziente.

Se l’obiettivo è sempre più quello di curare la persona e non soltanto la malattia, anche la valutazione della terapia dovrebbe riuscire a intercettare ciò che per quella persona rappresenta realmente valore. Come evidenzia Massimo Riccaboni , ordinario di economia politica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, “un paziente in salute non è un soggetto passivo bisognoso di assistenza, ma porta un capitale umano e un contributo attivo alla società, lavorando e sostenendo la famiglia. In questo contesto, il payback farmaceutico agisce come una livella impropria: chiedendo a tutte le imprese di contribuire in proporzione al fatturato anziché al valore terapeutico aggiunto generato, finisce per penalizzare proprio l’innovazione più significativa”.

Innanzitutto per il beneficio sulla sopravvivenza. Inoltre, per il suo impatto positivo su numerosi endpoint complementari che, pur essendo stati storicamente considerati di importanza secondaria, sono oggi sempre più valorizzati nei framework di Hta e nelle decisioni di accesso: dalla qualità di vita alla tollerabilità, dal tempo libero dalla malattia alla possibilità di mantenere autonomia e vita quotidiana, dalla riduzione delle ospedalizzazioni all’impatto sui caregiver.

Il concetto di valutazione value-driven permette di allargare la prospettiva oltre il solo risultato misurato negli studi clinici. Una terapia non è innovativa soltanto se offre un margine di sopravvivenza incrementale negli studi clinici . Il suo valore può dipendere dalla capacità di trasformare la cronicità, ridurre le tossicità, preservare l’autonomia del paziente e diminuire l’impatto sui caregiver e sulle strutture ospedaliere. La valutazione del valore dovrebbe dunque considerare una pluralità di dimensioni.

Decidere quando ancora non sappiamo tutto

Il tema del valore porta pertanto con sé anche quello dei meccanismi economici con cui il sistema riconosce e remunera le nuove terapie.

Se il valore di un’innovazione è multidimensionale, anche la valutazione e le modalità di finanziamento dovrebbero essere in grado di riflettere questa complessità. La questione diventa ancora più delicata quando una nuova terapia arriva al vaglio regolatorio prima che sia possibile disporre di tutte le evidenze che normalmente si vorrebbero avere.

Le nuove terapie oncologiche possono infatti giungere alla valutazione con evidenze basate su trial single-arm o su popolazioni molecolari selezionate. È una conseguenza della crescente personalizzazione della ricerca e della necessità di sviluppare rapidamente terapie destinate a pazienti con bisogni medici non soddisfatti.

Si genera così una tensione tra esigenze entrambe legittime. Da una parte, attendere dati più maturi consente di ridurre l’incertezza e disporre di una base conoscitiva più solida. Dall’altra, aspettare può significare ritardare l’accesso a una terapia potenzialmente in grado di modificare la storia della malattia. Maggiore attesa significa maggiore certezza, ma anche accesso più tardivo. Accesso anticipato significa possibilità di beneficiare prima dell’innovazione, ma anche una maggiore incertezza iniziale.

Early access: accelerare sì, ma con quali garanzie?

Il tema non è dunque soltanto stabilire se le evidenze siano sufficienti o insufficienti.

La sfida è capire come governare l’incertezza quando il costo dell’attesa può essere particolarmente elevato per il paziente. Anche gli strumenti italiani oggi disponibili – Fondo Aifa 5 per cento, legge 648/96 e uso compassionevole – soffrono di frammentazione procedurale, vincoli di budget e incertezze nei tempi negoziali. Da qui si arriva al tema dell’accesso precoce.

La domanda non è se sia necessario accelerare l’accesso, ma come farlo senza abbassare l’asticella della sicurezza, dell’appropriatezza e della sostenibilità. A livello europeo, strumenti come la valutazione accelerata e il programma Prime sono stati sviluppati proprio per favorire lo sviluppo e l’accesso più rapido a medicinali destinati a bisogni medici non soddisfatti. A questi si aggiungono meccanismi di accesso precoce, autorizzazioni condizionate e modelli che consentono di accompagnare l’incertezza iniziale con una raccolta progressiva di evidenze, comprese quelle provenienti dalla pratica clinica reale.

Il principio è quello di non considerare l’incertezza come un ostacolo assoluto, ma come una condizione da governare nel tempo. “Se si anticipa l’accesso, bisogna costruire strumenti in grado di produrre nuove evidenze e verificare il valore della terapia nella pratica clinica, afferma Paola Ianna, Value Access Director di Daiichi Sankyo Italia. In questa prospettiva si inserisce la proposta di una riforma dell’early access, ispirata al modello francese.

La proposta dell’industria è articolata e prevede la disponibilità del farmaco subito dopo il parere positivo del Chmp: con valutazione Aifa entro 60-90 giorni, copertura dal fondo innovativi e prezzo libero iniziale con payback ex post sul differenziale negoziato. A seguire, presentazione del dossier prezzo e rimborso all’Aifa entro sessanta giorni e garanzia di continuità terapeutica gratuita per i pazienti in caso di mancato rimborso.

“L’obiettivo è ridurre il tempo che intercorre tra la disponibilità di una nuova opzione terapeutica e la possibilità concreta di utilizzarla”.

Ma approvare prima non significa arrivare prima al paziente

C’è però un ulteriore passaggio che rischia di rendere inefficace qualsiasi accelerazione a monte.

L’approvazione europea non garantisce infatti l’immediato arrivo del farmaco al paziente. In Italia trascorrono in media 441 giorni tra autorizzazione europea e rimborsabilità Aifa, a cui si sommano 5,5 mesi per i prontuari regionali. Il percorso dell’innovazione non si conclude quindi con il parere regolatorio: dopo l’approvazione europea intervengono altri tempi, altre decisioni e altri possibili ostacoli.

Il punto diventa allora quanto tempo debba trascorrere tra la disponibilità di una nuova opzione terapeutica e la possibilità concreta per il paziente di accedervi. E quanto pesi, in questo intervallo, la frammentazione dei processi decisionali.

Sull’urgenza di abbattere queste barriere, interviene Ianna: “Il sistema di valutazione e rimborso oggi in vigore è stato progettato quando il farmaco oncologico era una semplice molecola citotossica e non è più adeguato a gestire la complessità delle nuove terapie. Serve un cambio di paradigma verso l’early access e un dialogo strutturato con l’ente regolatorio, superando la logica del puro contenimento del prezzo per garantire un accesso tempestivo, equo e sostenibile”.