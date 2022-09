Nuovo governo, cresce la sfiducia dei medici sul futuro della sanità

L’instabilità del Paese influisce negativamente sul vissuto e sulle prospettive dei medici. Per questo, la categoria professionale che ha affrontato il Covid in trincea, pagando l’impatto della pandemia in prima persona, si aspetta investimenti e risorse per affrontare le sfide e costruire la sanità del futuro, anche attraverso i fondi del Pnrr.

Sono dati che mettono in evidenza come la categoria professionale dei medici sia particolarmente sensibile ai rischi dell’impatto della situazione politica sul sistema sanitario e sulla gestione dei fondi del Pnrr, considerati cruciali per rafforzare i servizi, sviluppare nuovi modelli di presa in carico dei pazienti (servizi territoriali, case della salute e progetti di telemedicina) e garantire l’accesso alle diagnosi, ai trattamenti nonché la continuità di cura.

Impatto preoccupante della crisi Sergio Liberatore, amministratore delegato di Iqvia Italia, ha commentato: “Abbiamo voluto sondare il sentiment dei medici pre- e post-crisi di Governo. Questa ricerca, condotta su un campione rappresentativo di medici in tutta Italia, mostra la preoccupazione per il futuro da parte dei medici che lavorano sul territorio dopo gli anni devastanti della pandemia. Il miglioramento del Ssn, soprattutto a livello territoriale, è un’esigenza improrogabile e la crisi di Governo ha, secondo loro, un impatto preoccupante, soprattutto per quanto riguarda i fondi del Pnrr per la sanità”.