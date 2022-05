Oncologia e oncoematologia sul territorio: l’esperienza della Regione Lazio

La recente pandemia ha evidenziato la necessità di poter rispondere con rapidità e flessibilità a nuove esigenze insorgenti sul territorio e, di conseguenza, ha reso ormai improcrastinabile una riforma sanitaria a livello nazionale che preveda una riorganizzazione dei percorsi del paziente, al fine di rendere la sanità un servizio più facilmente fruibile dal cittadino.

L’iniziativa

Dopo una prima tappa in Lombardia, l’iniziativa ideata da Dephaforum, che pone l’attenzione sulle patologie oncologiche e oncoematologiche, è proseguita nel Lazio.

Nel contesto degli indirizzi nazionali di potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale gli obiettivi del progetto sono:

• confermare lo stato di difficoltà delle strutture ospedaliere nella presa in carico dei pazienti oncologici e oncoematologici;

• valutare la possibilità di trasferire alcune fasi della gestione del paziente oncologico e oncoematologico dall’assistenza ospedaliera a quella territoriale, attraverso l’identificazione di percorsi di cura e/o follow-up, ridefiniti descrivendo le attività da ridistribuire a livello territoriale e le figure professionali che dovranno essere coinvolte in questo nuovo assetto organizzativo;

• tradurre l’esperienza progettuale in un documento di consenso, da veicolare alle Istituzioni delle regioni coinvolte.

Tale progettualità è stata supportata in modo incondizionato da Abbvie, Astra Zeneca, Ipsen, Janssen, MSD e Sanofi.

Il comitato di esperti

Il Gruppo di Studio costituito nel Lazio era composto da: Antonio Addis (direttore UOSD Epidemiologia del Farmaco, Dipartimento di Epidemiologia Regione Lazio), Americo Cicchetti (economista sanitario, professore di Organizzazione aziendale, Università Cattolica Roma), Fabrizio Massimo Ferrara (docente di Informatica e Sistemi Informativi Università Cattolica Roma), Teresa Gamucci (Direttore UO Oncologia Interpresidio ASL RM2), Walter Marrocco (medico di Medicina generale), Giulio Nati (medico di Medicina generale), Marcello Pani (Direttore U.O. Farmacia IRCCS Policlinico Gemelli, Roma), Elio Rosati (Cittadinanzattiva), Angelo Tanese (Direttore generale ASL RM1), Giampaolo Tortora (Direttore UO Oncologia medica IRCCS Policlinico Gemelli, Roma), Marco Vignetti (ematologo Policlinico Umberto I Roma, presidente Fondazione GIMEMA).

Gli esperti hanno definito un percorso di implementazione delle linee guida progettuali, già elaborate da uno steering committee nazionale, in merito a modello organizzativo, processi, competenze, ruoli e impatto economico, finalizzando infine una proposta concreta.

Questi i percorsi scelti e analizzati dal panel laziale:

1. paziente con leucemia linfatica cronica (LLC) stadio 0, anziano (>65 anni)

2. paziente con neoplasie mieloproliferative croniche in terapia citoriduttiva convenzionale, anziano (>65 anni)

3. paziente con melanoma in immunoterapia adiuvante

4. paziente con neoplasia della mammella metastatica ormonale in trattamento con inibitori delle cicline

5. paziente con neoplasia del colon-retto metastatico

6. paziente con neoplasia polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio metastatico oncogene-addicted

Tali percorsi sono stati discussi in un seminario a cui ha partecipato anche Carmine Pinto, Direttore del Dipartimento oncologico e Tecnologie avanzate dell’Ausl di Reggio Emilia.

Valutazioni e raccomandazioni del panel regionale

Per migliorare la riorganizzazione del sistema sanitario, secondo Angelo Tanese “da un lato è importante la creazione di reti di patologia, dall’altro la capacità di individuare e misurare indicatori di attività”.

Gli specialisti oncologi e oncoematologi hanno confermato un carico di attività crescente in ospedale a causa sia dell’incidenza delle patologie (nuovi pazienti) sia della loro cronicizzazione, che in molti casi obbliga a una presa in carico di molti anni, per assicurare una terapia farmacologica idonea e/o un follow up diagnostico.

I rappresentanti dei pazienti, pur confermando il valore clinico della gestione di tali patologie, ne denunciano l’assenza di prossimità al paziente. I medici di Medicina generale sono disponibili a prendere in carico nuove attività ma chiedono più risorse (personale e tecnologie). Walter Marrocco ha spiegato: “L’attività dei Mmg è saturata da compiti amministrativo-burocratici, mentre dovrebbe essere supportata dalla formazione in campo sia clinico che organizzativo”.

Le prime analisi di economia sanitaria sembrano suggerire un risparmio nel costo del percorso del paziente trasferito sul territorio, a fronte di un necessario investimento iniziale. Per poter realizzare concretamente il cambiamento in atto è tuttavia prioritario attuare alcuni aggiornamenti normativi/regolatori, come conferma Antonio Addis (“Il tema dell’accesso ai dati è cruciale, bisogna risolvere definitivamente il problema della privacy, solo allora sarà possibile operare”).

Prestazioni in telemedicina

Allo stesso modo le prestazioni in telemedicina sono funzionali al cambiamento organizzativo. Il professor Ferrara, infatti, le considera non alternative ma complementari alle attività in presenza, “praticabili solo rispetto alle condizioni del paziente e del suo assenso”. I partecipanti al dibattito hanno quindi evidenziato per quali pazienti sia preferibile il trasferimento sul territorio, previa una necessaria analisi dei bisogni – ha evidenziato il professor Pinto – “che può essere diversa tra territori della stessa regione e da qui definire le caratteristiche dei percorsi da offrire al cittadino”.

Gestione delle priorità

In proposito il panel ha individuato le priorità, suggerendo in prima battuta il passaggio a livello territoriale di pazienti in follow up, pazienti a bassa media/intensità in terapia orale e pazienti che necessitano di terapie di supporto (es. antibiotici, trasfusioni etc.). Va detto tuttavia che l’evoluzione dei modelli organizzativi dovrà successivamente prevedere un progressivo, seppur parziale, trasferimento sul territorio anche di pazienti complessi.

Nella riorganizzazione è indispensabile la condivisione preventiva di ogni passaggio tra i professionisti, soprattutto tra medico specialista ospedaliero e medico di medicina generale affinché quest’ultimo resti il titolare della presa in carico complessiva del paziente una volta uscito dall’ospedale, soprattutto nelle Case di Comunità. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse umane, potrebbe essere sviluppato un team di medicina generale (medicina di gruppo) con presenza di Mmg “of special interest” che siano referenti (consulenti) per una determinata patologia (es. oncologia, diabete, ipertensione).

No a specialisti dedicati

Il panel non propone l’individuazione di una nuova figura di specialista dedicata esclusivamente ad attività di assistenza territoriale (“oncologo del territorio”) ma prevede uno spostamento dello specialista ospedaliero a livello territoriale, soprattutto ricorrendo alla telemedicina, in collaborazione con il medico di medicina generale per l’implementazione di nuovi percorsi clinico-organizzativi “di rete” ospedale-territorio.

Il paziente inoltre dovrebbe quindi seguire percorsi di formazione medico-tecnologici, in modo da comprendere e accettare il cambiamento e facilitare l’orientamento all’interno delle nuove strutture (essenziale il ruolo delle associazioni dei pazienti).

Nelle Case e negli Ospedali di Comunità non è formalmente previsto l’accesso alla terapia farmacologica, né la presenza del farmacista. Ciò rende indispensabile la definizione di procedure dettagliate, elaborate e monitorate dal farmacista di azienda sanitaria, che definiscano ruoli e responsabilità dei professionisti.

Terapie infusionali

Quanto alla somministrazione di terapie infusionali, gli esperti segnalano che, sebbene questo non sia il primo obiettivo del cambiamento, occorre prevederne la realizzazione nel medio termine, sia nelle Case di Comunità che nell’assistenza domiciliare. Nel contesto della progettazione dei futuri modelli organizzativi, le aziende farmaceutiche dovrebbero essere considerate come partner e non come meri finanziatori, essendo chiamate a supportare sperimentazioni (es. Home Delivery, telemedicina, teleassistenza) e servizi, sostenendo iniziative che mettano il paziente al centro, valorizzando il farmaco come investimento in salute (non solo un costo).

Il panel ha sottolineato come la futura integrazione ospedale-territorio amplierà clamorosamente lo spazio per la ricerca: sfruttando i dati resi disponibili dalle piattaforme informatiche, sarà possibile cogliere importanti opportunità, concretizzando vere analisi di real world evidence e rendendo finalmente il territorio protagonista nella ricerca sanitaria.

Conclusioni

Alla conclusione del progetto regionale il panel multidisciplinare ha ribadito la criticità dell’attuale modello di gestione dell’area oncologica e oncoematologica che grava sensibilmente sull’assistenza ospedaliera, raccomandando che la ridefinizione dei percorsi organizzativi venga governata dalla Regione Lazio, tramite l’individuazione di professionisti referenti nell’ambito della Rete oncologica/Rete ematologica regionale (se attive) e delle associazioni di rappresentanza e società scientifiche di Mmg e di farmacia ospedaliera, a cui necessariamente aggiungere un esperto di telemedicina.

Questo il rispettivo mandato:

1. analizzare i bisogni sia in termini clinici che organizzativi, che possono oltretutto differire tra i diversi territori regionali (città vs provincia);

2. individuare un percorso che prioritariamente richieda un trasferimento di attività sul territorio;

3. (ri)scrivere il PDTA del percorso individuato definendo specifici indicatori di processo e di esito, inquadrando il lavoro nell’ambito di in uno specifico progetto di ricerca (sull’esempio del Recovery Trial in UK);

4. realizzare attività di formazione per tutti i professionisti coinvolti (e possibilmente anche pazienti) con focus sulle funzioni trasferite;

5. identificazione di specifici territori in cui attuare un progetto pilota;

6. in caso di esiti positivi del progetto pilota, estendere il nuovo PDTA a tutta la realtà regionale;

7. ripetere gradualmente il percorso appena descritto per tutti i percorsi più significativi, soprattutto in termini di utilità per il paziente.

Suggerimenti

Il panel infine suggerisce di:

• trasferire l’attività di prelievo presso la Casa della Comunità (diagnostica di laboratorio e strumentale);

• potenziare il ruolo della riabilitazione fisica e psicologica presso la Casa della Comunità;

• introdurre progressivamente la possibilità di somministrazione della terapia farmacologica iniettiva presso la Casa della Comunità e presso il domicilio;

• attivare un sistema di domiciliazione delle terapie (home delivery) per la terapia farmacologica di fascia H orale o sottocute, in distribuzione diretta;

Rimane imprescindibile un forte impegno delle istituzioni regionali che, nel formalizzare la necessità di tali cambiamenti, ne delineino la cornice organizzativa, rendendola vincolante, per esempio attraverso l’assegnazione degli obiettivi ai direttori generali delle aziende sanitarie e la stipula di accordi con i medici di medicina generale.

Anche l’esperienza laziale ha confermato che l’oncologia e l’oncoematologia sono due aree (parzialmente) cronicizzate, per le quali diviene necessario ripensare alcuni percorsi. “La vera finalità – ha concluso Giampaolo Tortora – non deve essere solo lo snellimento delle attività ospedaliere e lo spostamento di carichi di lavoro sul territorio, bensì il miglioramento della qualità dell’assistenza ai pazienti. Ciò sarà realizzabile se i differenti professionisti lavoreranno in collaborazione e senza personalismi”.