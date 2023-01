Payback dispositivi: entro giugno il Tar darà un giudizio definitivo. Boggetti (Cdm): “È una buona notizia”

Si arricchisce di una nuova puntata la telenovela sul payback dei dispositivi medici. Perché il Tar del Lazio, che il 17 gennaio si sarebbe dovuto esprimere in merito alla richiesta di sospensiva del provvedimento da parte delle aziende, ha deciso per il rinvio della decisione sulla sospensiva stessa (ad aprile), fissando tuttavia un’udienza pubblica – che giudicherà nel merito della questione (ovvero con un giudizio definitivo) –già a giugno, in tempi decisamente più rapidi rispetto a quelli che ci si potrebbe attendere in presenza di un rito ordinario.

Rimane il termine al 30 aprile

È ipotizzabile che sulla decisione dei giudici abbia pesato il recente intervento del Governo Meloni, il quale ha concesso alle aziende, tramite un decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 gennaio, una proroga di quattro mesi (fino al 30 aprile) dei pagamenti per lo sforamento da 2,2 miliardi di euro dei tetti di spesa (nel periodo 2015-2018) nei confronti delle Regioni.

La soddisfazione delle aziende

La scelta del Tribunale amministrativo regionale del Lazio è stata accolta con soddisfazione dal comparto industriale. Contattato da AboutPharma, Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria dispositivi medici, ha commentato: “Si tratta di una notizia senza dubbio positiva per noi e che ci soddisfa. Avevamo chiesto la sospensiva, invece arriverà un giudizio sul merito della questione payback e in tempi molto rapidi peraltro. Una condizione abbastanza irrituale che dà merito alla giustizia italiana. Questo vuol dire che anche i giudici hanno capito la gravità della situazione”.

L’industria in piazza

Lo scorso 10 gennaio, peraltro, l’industria dei dispositivi medici si è ritrovata in piazza per ribadire il proprio no al meccanismo del ripianamento dei tetti di spesa. Lo stesso Boggetti in quell’occasione (come già proposto in passato) aveva espresso la propria contrarietà nei confronti della proroga concessa dal Governo, ipotizzando come soluzione definitiva la cancellazione del payback. “Prorogare di quattro mesi non cambia nulla. È un tempo che serve per sedersi a capire. Sono anni che chiediamo la costituzione di questo tavolo che viene promesso ma poi nella sostanza viene bocciato dalla Ragioneria dello Stato. Trattativa proficua per noi? Significa semplicemente che il payback deve essere cancellato”, ha dichiarato a margine della manifestazione.

Si teme un fiume di ricorsi

Nei fatti, anche la recente decisione del Tar non cambia lo scenario. A meno di una decisione politica, che dovrebbe però arrivare prima del 30 aprile, che vada nella direzione della cancellazione del provvedimento o di una correzione nella sostanza delle modalità applicative, le aziende dovranno essere pronte a sborsare le cifre richieste da Regioni e Provincie entro quella data. Ecco perché è ipotizzabile che nel frattempo molti produttori, per evitare il rischio di fallimento, possano scegliere la strada del ricorso al Tar competente, con ciò che ne consegue in termini di intasamento dei ruoli della Giustizia amministrativa. La partita è ancora aperta.