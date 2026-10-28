Payback dispositivi medici: il Consiglio di Stato rinvia alla Corte di giustizia europea

Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione relativa al payback sui dispositivi medici per il 2015-2018.

I giudici hanno sollevato dubbi in merito al rispetto delle libertà economiche e delle regole sulla concorrenza, sospendendo il giudizio in attesa della pronuncia europea.

Nello specifico, l’ordinanza ha messo in discussione una serie di pilastri del sistema payback, ovvero somme richieste anno dopo forniture già eseguite; oneri imprevedibili; disparità tra fornitori diretti del Ssn e fornitori del privato accreditato esentati dal ripiano, per citarne alcuni.

Una vicenda ancora aperta

Si apre così un nuovo passaggio nel contenzioso che coinvolge le imprese del settore. La decisione del Consiglio di Stato richiama l’attenzione sulla necessità di verificare la compatibilità del meccanismo con i principio e le garanzia dell’ordinamento dell’Unione.

“Il rinvio alla Corte di giustizia europea – ha dichiarato Fabio Faltoni, Presidente di Confindustria Dispositivi Medici – rappresenta un passaggio importante, che conferma la complessità di una vicenda ancora aperta. Ma è soprattutto sul futuro che dobbiamo intervenire, e farlo rapidamente, con soluzioni strutturali in Legge di Bilancio. La Corte costituzionale nel 2024 ha ricondotto il payback 2015-2018 a un contributo di solidarietà temporaneo. Oggi dobbiamo evitare che un meccanismo nato per rispondere a una situazione circoscritta continui a gravare strutturalmente sulle imprese. Servono regole certe, sostenibili e prevedibili, che consentano alle aziende di programmare gli investimenti e garantiscano la continuità delle forniture al Servizio sanitario nazionale”.

Verso una soluzione politica?

“Il contenzioso europeo non può essere la risposta a un problema che richiede una soluzione politica – conclude Faltoni –. La prossima Legge di Bilancio deve rappresentare l’occasione per avviare un percorso concreto di superamento del payback e costruire una nuova governance della spesa, fondata sulla programmazione dei fabbisogni, sull’utilizzo dei dati e sulla valutazione del valore delle tecnologie attraverso l’Health technology assessment. È questa la strada per coniugare sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, accesso all’innovazione e capacità delle imprese di investire in Italia”.

La posizione delle Pmi

Sul fronte delle piccole e medie imprese si è espresso Gennaro Broya de Lucia, presidente di Conflavoro Pmi sanità: “Abbiamo mobilitato il comparto a resistere, a non pagare e a difendere in giudizio le proprie ragioni contro quello che denunciamo come un tributo improprio, illegittimo e irrazionale. Oggi questa battaglia trova un riscontro concreto nelle criticità evidenziate dal Consiglio di Stato. Le imprese hanno rispettato contratti e consegnato dispositivi: pretendere che finanzino a posteriori decisioni pubbliche sottratte al loro controllo è inaccettabile. Governo e Parlamento fermino le pretese di pagamento e cancellino il payback. Le Pmi non possono essere sacrificate per coprire gli sforamenti delle Regioni”.