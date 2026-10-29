Piano vaccinale, la Siti sollecita un aggiornamento: “Serve anche una trasmissione tempestiva dei dati”

Aggiornare il Calendario vaccinale e accelerare la definizione del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (Pnpv), rendendo disponibili almeno le bozze per avviare il confronto scientifico. È la richiesta della Società italiana d’igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), emersa dal 59° Congresso nazionale che si è svolto a Genova che ha riunito gli esperti per affrontare le nuove sfide della sanità pubblica adottando una prospettiva “glocale” capace di tenere insieme la dimensione globale della conoscenza scientifica e quella locale dell’azione quotidiana. “Siamo infatti convinti – ha affermato Enrico Di Rosa, Presidente della Società Italiana d’Igiene – che solo integrando le evidenze prodotte dalla ricerca internazionale con i bisogni concreti dei territori è possibile trasformare l’innovazione in strumenti operativi, efficaci ed equi”.

Tra le criticità segnalate figurano anche la mancanza di dati ufficiali tempestivi sulle campagne vaccinali e gli ostacoli normativi che limitano la piena operatività dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive (interrotti, lo ricordiamo, lo scorso febbraio). Mentre è iniziata la nuova campagna antinfluenzale, infatti, non sono ancora disponibili i risultati ufficiali della precedente in termini di attività svolta e coperture, a causa di problemi legati alla trasmissione delle informazioni. “Sappiamo che i risultati della campagna di vaccinazione dello scorso anno sono in linea con l’anno precedente e che il numero di somministrazioni è ancora lontano dal raggiungere un livello soddisfacente” commenta Di Rosa. “Sarebbe auspicabile, però, avere velocemente una trasmissione dei dati aggiornata sulle campagne vaccinali”.

Dipartimenti di prevenzione, il nodo delle risorse

Un’altra priorità è l’attuazione del Piano nazionale della prevenzione (Pnp), strumento di riferimento per le attività di prevenzione e per l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea) a livello territoriale. Per affrontare le nuove minacce sanitarie, la Siti segnala la necessità di disporre di Dipartimenti di prevenzione adeguatamente strutturati, sia sul piano delle competenze sia su quello delle risorse umane.

Di Rosa richiama in particolare la necessità di definire le dotazioni organiche di queste strutture, un passaggio previsto, secondo quanto riferito dalla Società scientifica, nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale della prevenzione e del Piano pandemico, con il coinvolgimento del Ministero della Salute e di Agenas.

“C’è bisogno di essere preparati e pronti a livello culturale, professionale e scientifico – e sicuramente gli Igienisti lo sono – però dobbiamo avere le forze e le risorse necessarie per poter attuare queste azioni”, afferma Di Rosa. La Siti dichiara di aver elaborato proposte da portare all’attenzione del Ministero e delle altre istituzioni, per contribuire alla programmazione e all’organizzazione degli interventi di sanità pubblica.

Sorveglianza delle malattie infettive e approccio One Health

La piena operatività dei sistemi speciali di sorveglianza delle malattie infettive rappresenta un ulteriore punto critico. Secondo la Siti la loro attività è ostacolata da carenze normative legate alla protezione dei dati personali, che rendono necessario un intervento per superare gli impedimenti.

La Società richiama l’importanza di integrare la sorveglianza umana e veterinaria secondo l’approccio One Health, che considera congiuntamente la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi. “Anche di fronte al virus Shamonda e a quanto accaduto in Francia nei giorni scorsi, abbiamo ribadito l’importanza assoluta di mantenere alto il livello di attenzione nei confronti delle malattie infettive e quindi i sistemi di sorveglianza umana e veterinaria in un approccio One Health sono assolutamente indispensabili”, conclude Di Rosa.