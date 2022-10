Piattaforma nazionale di telemedicina: ecco il bando Agenas per la concessione dei servizi abilitanti

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha pubblicato la procedura per l’affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dei servizi abilitanti della piattaforma nazionale di telemedicina. È possibile partecipare al bando fino al prossimo 28 novembre. In base a quanto stabilito dalla missione 6 componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), dedicata al potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale, è stato individuato uno specifico investimento per l’implementazione dell’infrastruttura per la telemedicina.

Obiettivo della missione 6

L’obiettivo dell’investimento nella nuova piattaforma è di favorire l’implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina su tutto il territorio nazionale facilitando la presa in carico, acuta e cronica, da parte delle cure territoriali, favorendo la deospedalizzazione e potenziando la qualità delle cure di prossimità; colmare il divario tra le disparità territoriali e offrire maggiore integrazione tra i servizi sanitari regionali e le piattaforme nazionali attraverso soluzioni innovative; migliorare la qualità clinica e l’accessibilità ai servizi sanitari dei pazienti all’interno del territorio nazionale; dotare i professionisti sanitari di nuovi strumenti validati al fine di operare efficacemente in ogni processo sia individuale che multi-disciplinare.

I termini di partecipazione

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale di Agenas (n 423 del 11 ottobre 2022), il promotore e gli operatori economici interessati , in possesso dei requisiti specifici nel presente disciplinare, possono partecipare alla procedura, di cui all’art. 183 c. 15 del Codice, avente ad oggetto l’affidamento ad un operatore economico, individuato dall’Agenzia quale aggiudicatario, di un contratto di partenariato pubblico-privato per la progettazione, realizzazione e gestione dei servizi abilitanti della piattaforma nazionale di telemedicina. Tutti i requisiti e i termini di partecipazione sono sul sito di Agenas.