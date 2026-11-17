Lunga vita ai farmaci innovativi. Nella prossima legge di bilancio potrebbe trovare spazio l’emendamento che ne prolunga la permanenza nel Fondo istituito nel 2017. Non più trentasei mesi, ma (forse) cinque anni come sollecitano gli oncologi dell’Aiom? Si può fare, sempre che i dati clinici raccolti confermino nel tempo bisogno terapeutico (soprattutto in mancanza di reale alternativa), vantaggio terapeutico aggiunto e qualità delle prove scientifiche. Ovvero, i criteri per il riconoscimento dell’innovatività richiesti e monitorati dall’Agenzia italiana del farmaco.

L’annuncio in conferenza stampa

Nel corso di una conferenza stampa organizzata oggi a Roma alla Camera dei Deputati, il provvedimento è stato anticipato all’unisono da Luciano Ciocchetti (a destra nella foto) e Franceso Zaffini (al centro), rispettivamente vicepresidente della XII Commissione Affari sociali della Camera e presidente della 10ª Commissione Sanità, Lavoro, Previdenza e Affari sociali del Senato. La questione riguarda anche le terapie avanzate (Atmp) i cui costi elevati – è stato ribadito dal palco – “si concentrano nel momento della cura, mentre i benefici clinici, economici e sociali si distribuiscono nel tempo”. Al momento, trascorsi i tre anni canonici, la spesa si trasferisce dal Fondo ministeriale ai conti regionali per gli acquisti diretti, con il risultato di alimentare il payback e le disuguaglianze di accesso per i cittadini residenti in territori che non possono sostenerne l’onere.

Verso un fondo sperimentale dedicato

Spiega Ciocchetti: “Da anni la maggioranza lavora per rendere sostenibile l’accesso alle terapie avanzate, e la soluzione maestra resta un fondo sperimentale dedicato. Oggi trascorsi i trentasei mesi previsti dalla legge, un farmaco riconosciuto come innovativo esce dal Fondo per ad hoc, anche quando continua a esprimere un elevato valore terapeutico e non esistono alternative. Da quel momento viene meno la garanzia di immediata disponibilità su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dai prontuari regionali, e la sua spesa ricade per intero sul tetto degli acquisti diretti delle Regioni e, a seconda dell’organizzazione regionale, sui bilanci delle aziende e dei centri che lo somministrano. Per terapie dal costo così elevato, molti centri potrebbero non riuscire più ad acquistarle, e i pazienti rischierebbero di non riceverle o di riceverle con tempi diversi da un territorio all’altro. In attesa di una soluzione strutturale, reputo essenziale un confronto sugli strumenti per superare questo limite, nell’ambito delle risorse già destinate al Fondo”.

I vincoli europei

Una delle soluzioni passa per l’Europa, che inserisce le voci per l’acquisto di farmaci nella spesa corrente degli Stati membri: un vincolo che andrebbe eliminato, secondo Zaffini, considerando quelle voci tra gli investimenti in innovazione (il senatore ha in programma un’imminente missione a Bruxelles per affrontare la questione). A proposito di strumenti: tornando in Italia, c’è da monitorare anche il ddl sulle terapie avanzate presentato nel 2025 dallo stesso Zaffini, che prevede uno stanziamento di 80 milioni di euro e il ricorso ai Managed entry agreement (risk sharing e payement at result) per negoziare i prezzi. Dice il senatore: “Abbiamo proposto una soluzione strutturale per garantire un accesso equo, sostenibile e tempestivo a queste cure e sostenuto la necessità di un Fondo dedicato. Oggi non possiamo più consentire che farmaci che continuano a garantire un beneficio terapeutico fondamentale, talvolta senza alternative disponibili, escano dal Fondo per il solo decorso dei trentasei mesi. Occorre quindi prevedere la possibilità di prolungarne il finanziamento quando permangono i requisiti di innovatività. Una soluzione che tuteli tutti i farmaci innovativi, non soltanto le terapie avanzate, garantendo continuità delle cure ai pazienti e sostenibilità per il Servizio sanitario nazionale e per le Regioni”.

Il punto di equilibrio secondo Aifa

Robert Nisticò, presidente di Aifa, collegato da remoto, ribadisce la necessità di cercare insieme un punto di equilibrio tra l’interesse paziente e la sostenibilità economica. In tal senso la via della governance è nota da tempo a imprese e società scientifiche: “Le nostre valutazioni già oggi sono dinamiche. Utilizziamo i dati della real world evidence – dice Nisticò – e quelli dei registri di monitoraggio, che sono un patrimonio unico in Europa, per valutare i risultati delle terapie. La sfida è impegnativa: dobbiamo coglierne il valore complessivo e il regolamento sull’HTA per farmaci e dispositivi ci dà una grossa mano, aiutandoci a coniugare il costo delle tecnologie al loro valore nel tempo: se nella pratica clinica questo risulta inferiore alle attese, il prezzo sarà rinegoziato, valutando costi diretti e indiretti. Raccogliamo dati di qualità, nel tempo, prima di prendere decisioni”.

Silos in crisi

Il paradigma è cambiato e già da tempo il concetto di silos è profondamente in crisi. Questa la linea di Francesco Saverio Mennini, capo Dipartimento della Programmazione del Ministero della Salute. “Le terapie innovative sono un investimento, con un ritorno reale per i pazienti e per l’intero sistema del welfare. Sappiamo che tradurre questa consapevolezza nelle regole della contabilità europea non è un percorso semplice, perché i criteri statistici oggi in vigore guardano alla spesa farmaceutica in altro modo, anche quando si tratta di alta innovazione. Possiamo però lavorare su un altro piano: riconoscere i guadagni di efficienza che l’innovazione genera e reinvestirli all’interno della spesa sanitaria. Evitare che, dopo trentasei mesi, il costo di terapie che conservano le caratteristiche di innovatività e sono prive di alternative ricada interamente sulle Regioni va in questa direzione, ma soprattutto si va ulteriormente a tutelare la garanzia che i pazienti possano accedere più velocemente ai trattamenti innovativi in maniera appropriata. Per questo, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di bilancio 2027, vorremmo proporre di mantenere nel Fondo per i farmaci innovativi, oltre i trentasei mesi, i farmaci per i quali non esistono alternative. Si tratterebbe, tra l’altro, di una misura a invarianza di costi”.

Massimo Riccaboni, professore di Economia alla Scuola IMT Alti Studi Lucca, condivide l’idea di predisporre un fondo sperimentale per quei farmaci privi di alternativa terapeutica che superano i 36 mesi, creando problemi di accesso, soprattutto per le Atmp. “Per queste la spesa da parte del Ssn è anticipata rispetto agli esiti: i Mea sono utili e virtuosi ma occorre arrivare a un fondo. Quello per gli innovativi non è pienamente utilizzato (più avanti il dettaglio, n.d.r.) e considerando che nei prossimi anni arriveranno molti altri farmaci è opportuno farne un uso pieno ed equo”.

Spendere meglio: parola di Mef

Spendere bene e non per forza di più. Novella Luciani (a sinistra nella foto), dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è lapidaria. “Siamo in un momento difficile e l’organizzazione è quasi più importante dell’investimento. In questo contano molto anche le metodologie di calcolo (ad esempio le farmacie devono imparare a imputare bene i dati). Siamo stati i primi a individuare un fondo per l’innovazione e ci troviamo nel momento storicamente più bello per l’arrivo di nuove terapie ma per spendere bene bisogna avere contezza e chiarezza nei monitoraggi. La decisione che ne deriva deve diventare patrimonio comune”.

Il limite dei cinque anni richiesto dagli oncologi

Estendere fino a cinque anni la permanenza dei farmaci oncologici nel Fondo per gli innovativi in presenza di precisi requisiti scientifici, e abbattere gli ostacoli burocratici che ne rallentano la somministrazione: è la doppia richiesta avanzata dagli oncologi italiani per garantire cure uniformi in tutto il Paese. Lo ha ribadito a Roma Rossana Berardi, presidente eletto dell’Associazione italiana di Oncologia medica (Aiom). Gli oncologi chiedono anche una revisione degli attuali parametri temporali di valutazione: il limite di tre anni risulta spesso insufficiente per misurare l’effettivo impatto clinico di una nuova terapia oncologica, i cui benefici tendono a consolidarsi sul lungo periodo.

Accanto alle risorse economiche, l’Aiom punta il dito contro la lentezza delle procedure amministrative, responsabile di creare disparità territoriali nell’accesso alle terapie. Per superare queste criticità, gli oncologi sollecitano l’introduzione di regole nazionali uniformi, tempi certi per l’attivazione dei centri prescrittori e delle gare d’acquisto, oltre all’operatività immediata dei registri di monitoraggio Aifa sin dal momento della rimborsabilità.

Nel 2025 impegnato solo il 53% del Fondo

Proprio in occasione dell’ultimo congresso dell’Aiom è stato ricordato che in nove anni (2018-2025) sono rimasti inutilizzati tre miliardi di euro del Fondo per i farmaci innovativi: nel 2018, in particolare, ne è stato speso il 91% e nel 2025 solo il 53%. Premesso che il mancato utilizzo delle risorse ha già comportato una decurtazione del Fondo (la scorsa legge di Bilancio tagliò 140 milioni di euro annui) va detto che la maggior parte delle terapie incluse sono oncologiche: 31 su 55 indicazioni del 2025, pari a 353 milioni di euro, più della metà della spesa (700 milioni). L’Aiom sostiene che il mancato utilizzo può tradursi nella indisponibilità di cure innovative anticancro per i pazienti, creando disuguaglianze a livello territoriale. Sempre l’Aiom ha rilevato che l’intervallo tra la rimborsabilità accordata da Aifa e l’aggiudicazione della gara di acquisto può variare da 100 a 400 giorni nelle diverse Regioni (il tempo medio è di 165 giorni). Le cause? I ventuno percorsi regionali, i diversi modelli di gare di acquisto e le scelte organizzative locali.