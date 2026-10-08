Innovazione, Rapporto I-Com: Sul Ssn incidono le decisioni globali e i ritardi regionali

Un Servizio sanitario nazionale sotto pressione, stretto tra shock geopolitici e vulnerabilità interne. È la fotografia del rapporto dell’Osservatorio IN-Salute dal titolo “Accessibilità globale, accessibilità locale. Le sfide per garantire terapie e cure nel mondo che cambia”, realizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), presentato a Roma nel corso di un convegno.

L’accesso all’innovazione dipende da una catena complessa

Il rapporto sottolinea che i progressi della ricerca scientifica rendono disponibili le terapie innovative, ma come l’accesso effettivo dipenda da una catena complessa che va dalla ricerca alla somministrazione. Le filiere farmaceutiche globali vedono l’Europa in contrazione sui principi attivi (API), dove il peso produttivo è sceso al 16%, mentre Cina e India coprono oltre il 56% del fabbisogno europeo. In questo scenario l’Italia rappresenta un’eccellenza: nel 2025 il settore italiano degli API e intermedi ha generato 5,8 miliardi di euro, in crescita del 40% dal 2018. Alle tensioni produttive si sommano le politiche di Men (Most Favoured Nation) che influenzano i prezzi degli Stati Uniti.

Serve una risposta europea coordinata

“Se un prezzo relativamente basso negoziato in Italia o in un altro Paese europeo può incidere sulla remunerazione ottenibile negli Stati Uniti, aumenta l’incentivo a privilegiare inizialmente mercati più remunerativi e a posticipare quelli nei quali l’ingresso potrebbe produrre effetti sul prezzo globale del prodotto”, commenta il direttore Area Salute di I-Com, Thomas Osborn, curatore del Rapporto. “Le nostre analisi evidenziano come una dinamica di questa portata richieda, necessariamente, una risposta europea coordinata. Lasciare ogni singolo Stato membro a confrontarsi separatamente con il peso negoziale e commerciale degli Stati Uniti rischierebbe di accentuare la frammentazione interna e indebolire la capacità dell’Europa di tutelare contemporaneamente sostenibilità, competitività e accesso”.

A livello nazionale emergono forti ritardi: pur garantendo la disponibilità del 73% dei nuovi farmaci, in Italia il tempo medio tra autorizzazione europea e disponibilità è di 441 giorni. Il collo di bottiglia principale si concentra a livello regionale tra prontuari terapeutici e fasi pre-gara, generando ritardi aggiuntivi fino a 773 giorni e forti disuguaglianze nell’accesso alle cure, come evidenziato per le malattie rare.

Invecchiamento del Paese

In Italia inoltre l’allungamento della vita si combinacon la continua riduzione delle nascite e della popolazione più giovane, dovuta oramai strutturale anche per via del numero inferiore di donne in età riproduttiva, modificando rapidamente la composizione demografica del Paese: gli over 65 rappresentano ormai stabilmente più del 25% della popolazione, pari a 14,8 milioni di persone, e secondo lo scenario mediano Istat potrebbero raggiungere il 34,6% nel 2050. Allo stesso tempo la popolazione in età lavorativa è destinata a contrarsi considerevolmente.

Il secondo fattore evidenziato nell’analisi è che all’allungamento dell’aspettativa di vita non aumenta l’aspettativa di vita in salute: gli ultimi dati indicano una speranza di vita in buona salute pari a 59,3 anni, oltre 24 anni in meno rispetto alla speranza di vita complessiva. Il dato si aggrava ulteriormente analizzando il Paese nelle sue specificità territoriali, con le regioni isolane che registrano un’aspettativa di vita 5 anni inferiore a quella del Nord Est. Il progressivo invecchiamento rende quindi sempre meno sufficiente misurare la salute attraverso il solo numero di anni vissuti. Particolarmente impattanti sono le cronicità, che ormai coinvolgono il 40,5% della popolazione italiana, circa 24 milioni di persone, delle quali 12,3 milioni convivono con più patologie.

Prevenzione e promozione dei corretti stili di vita

Spostando l’attenzione dalle persone alla capacità del sistema delle cure di rispondere alle nuove esigenze, lo studio individua come prioritaria la maggiore attenzione alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani. Obiettivo centrale sarebbe il passaggio dall’attuale quota indicativa del 5% al 7% del Fondo sanitario nazionale(FSN) alla prevenzione, accompagnato da una più efficace capacità di utilizzo e misurazione delle risorse. A livello europeo, la prevenzione dovrebbe inoltre essere riconosciuta come investimento in capitale umano, sostenibilità e crescita, prevedendo nell’ambito del nuovo Patto di Stabilità forme dedicate di flessibilità per programmi ad alto impatto e misurabile. Su questo in particolare, l’Italia ha mostrato grande convinzione negli ultimi mesi: centrale ora è la costruzione di alleanze con gli altri Stati, con le società scientifiche, con l’accademia, e con le associazioni che rappresentano cittadini, pazienti e familiari. L’Italia può, e dovrebbe sempre più, svolgere un ruolo di capofila in questa campagna.

Il peso del payback

Un ulteriore nodo riguarda la governance della spesa farmaceutica. Nel 2025, la spesa farmaceutica pubblica complessiva ha raggiunto 24,96 miliardi di euro, con uno scostamento complessivo dai tetti di circa 4,25 miliardi di euro. Il risultato è un payback a carico delle imprese che supera 2,3 miliardi, rispetto a circa 2 miliardi nel 2024: una spesa aggiuntiva a carico dei produttori di innovazioni e soluzioni farmaceutiche che risulta inconcepibile e disfunzionale per gli investitori esteri, e insostenibile e soffocante per quelli nazionali. Ne deriva la necessità di superare una governance centrata prevalentemente sul rispetto formale dei tetti e sul conseguente ripiano, costruendo un sistema più coerente con innovazione terapeutica, appropriatezza prescrittiva, accesso alle cure ed esiti clinici.

Le carenze di personale

Il Rapporto approfondisce la capacità di risposta anche del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le principali criticità, in termini organico e di turnover, riguardano gli infermieri e medici di medicina generale: risultano persistenti carenze di personale, ma anche evidenze di un crollo dell’attrattività delle professioni per via di retribuzioni inadeguate e insufficienti. Viene inoltre approfondito il quadro delle specializzazioni: non solo emergono grandi differenze tra ambiti in termini di copertura dei posti disponibili, ma anche gravi differenze in termini di accessibilità tra alcune specializzazioni specifiche oggetto di approfondimento. La questione non può quindi essere affrontata aumentando indistintamente l’offerta formativa: occorre programmare il personale in funzione dei fabbisogni reali e rendere più attrattive le professioni, i territori e le discipline nelle quali il ricambio è maggiormente difficile.