L’assistenza territoriale ha riscosso una concreta accelerazione negli ultimi 12 mesi, secondo l’ottavo report, redatto dall’Agenas, sullo stato di attuazione del Dm 77/2022. I dati dell’analisi raccolti nelle Regioni sono confortanti. Rispetto all’edizione dello scorso anno, le case di comunità con i servizi previsti dal decreto sono passate da 66 a 1283 mentre gli ospedali di comunità sono saliti da 163 a 402.

Del totale delle case di comunità, 788 sono classificate come hub e 495 come spoke. Al 30 giugno 2026 risultavano implementati 402 ospedali di comunità sui 601 programmati, rispetto ai 163 registrati nell’edizione precedente. I posti letto sono così cresciuti: da 2921 alla fine del 2025 ai 7497 del primo semestre del 2026 (+157%). Il numero delle persone assistite sopra i 65 anni e prese in carico a domicilio è migliorato, passando dai circa 839 mila nel 2022 agli 1,63milioni nel 2025. Ci sono però ancora 187 case con servizi obbligatori da completare. Le strutture presentano gradi diversi di maturità organizzativa rispetto alla dotazione di personale.

Una nuova rete in cammino

A determinare la trasformazione parziale del Servizio Sanitario Nazionale, è stato l’accordo nazionale conseguito con i medici di medicina generale che sono entrati a far parte del personale delle strutture nel territorio, a giugno scorso, entro i termini per raggiungere gli obiettivi del Pnrr in sanità. “Non era un risultato scontato, anzi”, ha commentato Orazio Schillaci, ministro della Salute, durante la presentazione del rapporto presso il dicastero.

“Oggi possiamo dire che con le Case e gli Ospedali di Comunità, l’assistenza domiciliare e la telemedicina, stiamo costruendo una rete di cura e presa in carico realmente più vicina alle persone e ai loro bisogni di salute. È un risultato che rivendico come governo: questa nuova rete è partita ed è in cammino. I fondi del Pnrr sono stati fondamentali e nella Legge di Bilancio per il 2026 abbiamo stanziato anche apposite risorse per il personale. È una misura che ho voluto con forza perché, ovviamente, non bastano le infrastrutture: bisogna erogare i servizi e per farlo serve il personale.

La Casa della Comunità vive grazie ai professionisti che ci lavorano, ai percorsi di cura attivati al suo interno e alla capacità di tenere insieme ospedali, territorio e domicilio. So bene, tuttavia, che c’è ancora molto da fare. Sarei ipocrita se dicessi che è già stato fatto tutto. Voglio però ribadire che abbiamo lavorato intensamente e avviato bene questo percorso così importante, pensando sempre alle persone, per dare ai cittadini più servizi, una sanità più vicina e maggiori possibilità di cura”.

Regioni che viaggiano nella stessa direzione

Riguardo alle Case di comunità, “Nel rapporto abbiamo inserito una mappa molto eloquente che racconta il cambiamento strutturale avvenuto negli ultimi ventiquattro mesi, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2026. Mentre due anni fa le Case della Comunità realizzate si concentravano prevalentemente al Nord e in parte al Centro, oggi sono presenti su tutto il territorio nazionale. Le Regioni non viaggiano tutte alla stessa velocità, ma procedono tutte nella stessa direzione”, ha commentato Angelo Tanese, direttore generale Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Passando agli Ospedali di Comunità, Tanese ha ricordato come queste rappresentino la vera novità dal momento che sono intese come strutture dove il cittadino non accede direttamente, ma viene inviato dall’ospedale o dai servizi territoriali. “Oggi – ha commentato – questa logica di continuità assistenziale è garantita da 402 Ospedali di Comunità implementati, un numero che supera il target previsto grazie a un lavoro quadriennale che ha subito una forte accelerazione nell’ultimo semestre. La distribuzione geografica mostra come questa realtà stia colmando una lacuna storica soprattutto nelle regioni del Sud, consentendo di alleggerire la pressione sugli ospedali tradizionali e integrandosi nella rete coordinata dalle Centrali Operative Territoriali”. Sebbene non tutte le strutture siano ancora a regime con il 100% degli standard, “la mappatura ASL per ASL del grado di attuazione mostra un’Italia che sta cambiando colore”.

Decisivo l’assetto organizzativo

Il rapporto è stato arricchito da una sezione qualitativa con l’obiettivo di raccogliere le esperienze dirette dei distretti, ovvero di chi è stato in prima linea nel processo di implementazione delle Case della Comunità. Sono stati intervistati 32 direttori di distretto e sono state esplorate quattro aree tematiche: le fasi del processo di implementazione, gli attori coinvolti in questa trasformazione, le relazioni tra gli stessi, i punti di forza e le criticità emerse, chiedendo infine una valutazione complessiva sulla riforma e sulle sue prospettive.

“La partecipazione dei medici di medicina generale rappresenta uno degli elementi qualificanti del nuovo modello. Come riferiscono i direttori di distretto, si passa da una disponibilità vincolata agli orari previsti dagli ultimi accordi contrattuali fino a una presenza strutturata, con gli studi dei medici inseriti direttamente nelle Case della Comunità e pienamente integrati nei percorsi assistenziali. Nei modelli più avanzati si registra un’adesione molto forte, con una turnistica che garantisce una copertura totale sulle 12 ore”, ha spiegato Maria Pia Randazzo, Dirigente Ufficio statistico e flussi sanitari, Agenas. Quali sono i fattori strutturali ancora da consolidare? “I direttori di distretto – ha risposto – sottolineano l’importanza del capitale umano, dei sistemi informativi e del monitoraggio. Le persone e le risorse sono fondamentali, ma è altrettanto decisivo l’assetto organizzativo: occorre sapere come lavorano i professionisti e come valutare i risultati prodotti”.