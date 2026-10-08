Report Gavi: dai vaccini oltre 30 miliardi di benefici economici per i Paesi a basso reddito nel 2025

I programmi vaccinali sostenuti da Gavi, l’Alleanza per i Vaccini (Gavi), hanno generato oltre 30 miliardi di dollari di benefici economici nel 2025, il totale annuo più alto nella storia dell’Alleanza, secondo il rapporto annuale di Gavi appena pubblicato.

Tali risultati, riporta un nota di Gavi, derivano dalla prevenzione di malattie, decessi e disabilità a lungo termine, che ha risparmiato ai Paesi costi sanitari e sociali più ampi e, in ultima analisi, ha aiutato i bambini a raggiungere livelli di istruzione più elevati, portando a una vita lavorativa più lunga e produttiva.

L’impatto sui Paesi a basso reddito

Nello stesso anno, i Paesi a basso reddito hanno contribuito con la cifra record di 301 milioni di dollari al costo dei vaccini sostenuti da Gavi attraverso il modello di cofinanziamento di Gavi, in base al quale i Paesi si fanno carico progressivamente di una quota maggiore dei costi dei vaccini man mano che le loro economie crescono. Ciò riflette una tendenza più ampia: negli ultimi cinque anni i Paesi hanno eguagliato il totale versato nei 13 anni precedenti messi insieme, e nel periodo 2026–2030 si prevede che i Paesi beneficiari finanzieranno quasi il 50% dei costi dei propri vaccini.

Crescita economia sostenibile e inclusiva

“I governi devono prendere decisioni estremamente difficili su come investire i propri bilanci; tuttavia, quando si parla di immunizzazione, sappiamo che il ritorno sull’investimento va ben oltre la salute e sostiene una crescita economica sostenibile e inclusiva. Ciò che è particolarmente incoraggiante nei dati di quest’anno è che non solo l’immunizzazione genera un ritorno economico maggiore che mai, ma che i Paesi lo stanno riconoscendo e investono in modo proporzionato nei loro programmi di immunizzazione”, ha dichiarato la Sania Nishtar, Ceo di Gavi, l’Alleanza per i Vaccini.

Impatto record sulla salute pubblica

Il Rapporto Annuale sui Progressi di Gavi rivela inoltre che nel 2025 è stato raggiunto un impatto record sulla salute pubblica. In totale, i programmi sostenuti da Gavi hanno immunizzato oltre 73 milioni di bambini e prevenuto più di 2,2 milioni di decessi futuri. Si tratta di totali annui record, che chiudono positivamente il quinto periodo strategico di Gavi (2021–2025), con oltre 351 milioni di bambini immunizzati a fronte di un obiettivo di 300 milioni.

Cinque anni di progressi

Dal 2021 al 2025, la vaccinazione ha contribuito a evitare oltre 7,8 milioni di decessi futuri, raggiungendo l’obiettivo strategico di Gavi e portando il numero totale di decessi futuri prevenuti dal 2000 a oltre 23 milioni. Il periodo strategico ha visto anche progressi nel rafforzamento dei sistemi di immunizzazione e nell’ampliamento dell’accesso ai vaccini. Nel 2025, il divario nella copertura vaccinale di routine tra i Paesi sostenuti da Gavi e il resto del mondo è sceso al livello più basso mai registrato. Insieme, questi risultati hanno contribuito a prevenire focolai di malattie, alleggerendo il carico sui sistemi sanitari e aiutando a proteggere il mondo dalle minacce sanitarie che si diffondono oltre i confini.

“Quando i bambini vengono vaccinati, hanno molte più probabilità di crescere sani, andare a scuola e costruirsi un futuro. Lo scorso anno, insieme a Gavi, abbiamo contribuito a raggiungere con le vaccinazioni di routine più bambini che mai. L’Unicef continuerà a lavorare con i suoi partner per garantire che ogni bambino abbia accesso a un’immunizzazione salvavita”, ha dichiarato la Direttrice Generale dell’Unicef, Catherine Russell.

“L’immunizzazione produce enormi vantaggi in termini di vite salvate e malattie prevenute, ma anche in termini di benefici economici”, ha affermato il Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. “I Paesi comprendono che il costo della mancata vaccinazione è troppo alto, mentre i benefici si estendono a famiglie, comunità, economie e generazioni future.”

Un nuovo capitolo per l’immunizzazione

Sebbene Gavi non abbia ancora raggiunto il proprio obiettivo di raccolta fondi per il periodo 2026–2030, l’Alleanza ha mantenuto l’ambizione di proteggere altri 500 milioni di bambini, prevenire 8–9 milioni di decessi futuri, sostenere un’ulteriore riduzione del 10% della mortalità sotto i cinque anni e generare oltre 100 miliardi di dollari di benefici economici nel periodo 2026–2030. Nei prossimi anni, Gavi porrà inoltre l’accento sul raggiungimento dei bambini che continuano a rimanere esclusi dalla vaccinazione, in particolare quelli che vivono in contesti di conflitto e di emergenza umanitaria. Al centro di questi sforzi c’è l’agenda di riforma Gavi Leap, attraverso la quale Gavi sta allineando più strettamente il proprio sostegno alle priorità nazionali, semplificando la collaborazione e massimizzando l’impatto delle risorse disponibili, per garantire che i benefici dell’immunizzazione continuino a farsi sentire per famiglie, sistemi sanitari ed economie negli anni a venire.