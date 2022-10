Resistenza batterica antimicrobica, ecco l’elenco dell’Oms dei funghi pericolosi per la salute

L’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato il primo elenco in assoluto di “patogeni prioritari” fungini, un catalogo di 19 funghi che rappresentano la più grande minaccia per la salute pubblica. L’elenco dei funghi patogeni (Fppl) è il primo sforzo a livello globale per dare priorità a questa minaccia per la salute, portando avanti ulteriori ricerche e interventi politici per rafforzare la risposta globale alle infezioni fungine e alla resistenza antimicotica.

Cosa sono i funghi patogeni

Gli agenti patogeni fungini rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica poiché stanno diventando sempre più comuni e resistenti al trattamento con solo quattro classi di farmaci antimicotici attualmente disponibili e pochi candidati nella pipeline clinica. La maggior parte dei patogeni fungini non dispone di una diagnostica rapida e quella esistente non è sempre disponibile a livello globale.

Chi colpiscono

Le forme invasive di queste infezioni fungine colpiscono spesso i pazienti gravemente malati e quelli con significative condizioni correlate al sistema immunitario sottostante. Le popolazioni a maggior rischio di infezioni fungine invasive includono quelle con cancro, Hiv/Aids, trapianti di organi, malattie respiratorie croniche e infezione post-primaria da tubercolosi.

La resistenza ai trattamenti

Prove emergenti indicano che l’incidenza e la gamma geografica delle malattie fungine si stanno espandendo in tutto il mondo a causa del riscaldamento globale e dell’aumento dei viaggi e del commercio internazionale. Durante la pandemia di Covid-19, l’incidenza segnalata di infezioni fungine invasive è aumentata in modo significativo tra i pazienti ospedalizzati. Man mano che i funghi che causano infezioni comuni (come candida orale e mughetto vaginale) diventano sempre più resistenti al trattamento, crescono anche i rischi per lo sviluppo di forme più invasive di infezioni nella popolazione generale. “Emergono dall’ombra della pandemia di resistenza batterica antimicrobica, le infezioni fungine stanno crescendo e sono sempre più resistenti ai trattamenti, diventando un problema di salute pubblica in tutto il mondo”, ha affermato Hanan Balkhy, vicedirettore generale dell’Oms per la resistenza antimicrobica (Amr). Nonostante la crescente preoccupazione, le infezioni fungine ricevono pochissima attenzione e risorse, portando a una scarsità di dati di qualità sulla loro distribuzione e sui modelli di resistenza agli antimicotici. Di conseguenza, l’esatto carico delle malattie fungine e della resistenza antimicotica è sconosciuto e la risposta è quindi minata.

L’elenco Oms

L’elenco Fppl dell’Oms è diviso in tre categorie: priorità critica, alta e media. I patogeni fungini di ciascuna categoria prioritaria sono così classificati principalmente a causa del loro impatto sulla salute pubblica e/o del rischio emergente di resistenza antimicotica. Pur riconoscendo questi patogeni critici come un problema per la salute pubblica a livello globale, l’Oms sottolinea che l’elenco deve essere interpretato e contestualizzato con attenzione, poiché alcuni patogeni endemici potrebbero essere più preoccupanti nei rispettivi contesti regionali o locali.

Azione coordinata One Health

Gli autori del rapporto sottolineano la necessità di ulteriori prove per uniformare la risposta a questa crescente minaccia e per comprendere meglio l’onere, sia della malattia sia della resistenza antimicotica. Il rapporto evidenzia inoltre l’urgente necessità di un’azione coordinata per affrontare l’impatto dell’uso di antimicotici sulla resistenza attraverso lo spettro One Health e chiede di ampliare l’accesso equo a diagnosi e trattamenti di qualità.

Aumentare il monitoraggio

“Abbiamo bisogno di più dati e prove sulle infezioni fungine e sulla resistenza antimicotica per informare e migliorare la risposta a questi patogeni fungini prioritari”, ha aggiunto Haileyesus Getahun, direttore dell’Oms, Dipartimento di coordinamento globale dell’Amr. Il rapporto Fppl sottolinea le strategie per i responsabili politici, i professionisti della salute pubblica e altre parti interessate. Le strategie proposte nel rapporto mirano collettivamente a generare prove e migliorare la risposta a questi patogeni prioritari per i funghi, inclusa la prevenzione dello sviluppo di resistenza ai farmaci antimicotici. Le principali azioni raccomandate sono incentrate su: rafforzare la capacità e la sorveglianza del laboratorio; sostenere gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione; e potenziare gli interventi di salute pubblica per la prevenzione e il controllo.

La resistenza ai farmaci

La resistenza ai farmaci antimicotici è in parte determinata da un uso antimicotico inappropriato in tutto lo spettro One Health. Ad esempio, l’uso sconsiderato di antimicotici in agricoltura è stato collegato all’aumento dei tassi di infezioni da Aspergillus fumigatus resistenti agli azoli. Il rapporto invita anche a promuovere lo sforzo di collaborazione dell’Oms con le organizzazioni quadripartite e altri partner, per affrontare l’impatto dell’uso di antimicotici sulla resistenza attraverso lo spettro One Health.