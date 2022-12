Riforma Aifa in Gazzetta Ufficiale. Al via la nuova era dell’Agenzia senza Dg e con una Commissione

Via libera ufficiale alla riforma dell’Agenzia italiana del farmaco. Nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre è stato pubblicato il Ddl di conversione in legge del Decreto legge 8 novembre 2022, n.169 recante “Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative Nato, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissione presso l’Aifa. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari”. Si tratta del decreto che contiene le norme che modificano l’organizzazione attuale dell’Aifa.

Cosa contiene il decreto

Il cuore della riforma è contenuto nell’articolo 3 del testo del Dl, in cui in primis è espressa la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) e del Comitato prezzi e rimborso (Cpr), nonché la loro soppressione con conseguente istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco (Cse). Nello specifico il comma 1 dell’articolo 38 posticipa la permanenza in carica di Cts e Cpr dal 15 ottobre scorso al 28 febbraio 2023. Alla decorrenza dei termini le due Commissioni verranno soppresse e sostituite dall’unica commissione Cse.

Nasce la Commissione scientifica ed economica

La Commissione scientifica ed economica, che inizialmente prevedeva dodici componenti, sarà costituita da dieci membri, che verranno nominati secondo le modalità individuate con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Più poteri al presidente, scompare il direttore generale

Con lo stesso decreto, si legge nel testo, sono disciplinate le modalità e le funzioni del presidente dell’Agenzia (al momento Giorgio Palù), che diventa ora organo e rappresentante legale dell’Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico scientifico. Viene abolita la figura del direttore generale (oggi Nicola Magrini).

Composizione del Cda

Il consiglio di amministrazione sarà costituito dal Presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal ministero della Salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

Nuovo assetto

Infine, per evitare il rischio che l’attività dell’Aifa si possa bloccare temporaneamente, nel testo è stato approvato un emendamento che nell’abolire la figura del Direttore generale prevede che il nuovo assetto, che trasferisce i poteri al Presidente, scatterà solo a seguito della nomina del nuovo Presidente stesso.