Salute cardiovascolare, l’Unione europea vuole uniformare gli screening: ecco chi dovrà controllarsi e quando

L’ottanta per cento delle malattie cardiovascolari può essere prevenuto intervenendo sui principali fattori di rischio, tra cui ipertensione, colesterolo elevato, glicemia alta e obesità. È da questo presupposto che parte la nuova iniziativa della Commissione europea, lanciata in occasione della prima EU Screening Week.

Le malattie cardiovascolari sono infatti la principale causa di morte nell’Unione europea: provocano circa 1,7 milioni di decessi ogni anno e hanno un impatto economico superiore a 282 miliardi di euro l’anno. Il Safe Hearts Plan, presentato dalla Commissione nel 2025, ha fissato un obiettivo preciso: ridurre del 25 per cento entro il 2035 la mortalità cardiovascolare prematura (utilizzando il 2022 come anno di riferimento).

Screening cardiovascolare, la proposta della Commissione europea

Lo scorso 28 settembre 2026 la Commissione ha adottato una proposta di raccomandazione del Consiglio sui controlli della salute cardiovascolare, con l’obiettivo di aiutare gli Stati membri a progettare e attuare programmi nazionali di screening e di diagnosi precoce.

Non si tratta di una legge europea vincolante. La sanità resta infatti una competenza degli Stati membri e la raccomandazione rappresenta uno strumento di soft law: Bruxelles definisce obiettivi e indirizzi comuni, mentre ai governi nazionali spetta decidere come organizzare concretamente i controlli.

Il problema, secondo la Commissione, è che oggi meno della metà degli Stati membri dispone di controlli della salute cardiovascolare e che gli approcci adottati differiscono tra Paesi. Anche la disponibilità di dati sanitari comparabili resta limitata, rendendo più difficile monitorare in modo uniforme i fattori di rischio e i risultati delle politiche di prevenzione.

Il tema si inserisce in un dibattito europeo più ampio sulla necessità di trasformare la prevenzione cardiovascolare e cardiometabolica in una vera politica di sistema, superando la frammentazione dei percorsi.

Pressione, colesterolo e glicemia: gli obiettivi Ue

La proposta della Commissione individua tre parametri fondamentali da monitorare con maggiore sistematicità: pressione arteriosa, colesterolo e glicemia.

Gli obiettivi indicati agli Stati membri sono:

pressione arteriosa: almeno il 75 per cento delle persone tra 25 e 64 anni dovrebbe effettuare una misurazione almeno una volta all’anno; la quota sale al novanta per cento dai 65 anni in poi;

colesterolo: almeno il 65 per cento delle persone tra 25 e 64 anni dovrebbe effettuare una misurazione almeno una volta all’anno; l’obiettivo è dell’ottanta per cento dai 65 anni;

glicemia: almeno il 65 per cento delle persone tra 25 e 64 anni dovrebbe effettuare una misurazione almeno una volta all’anno; anche in questo caso l’obiettivo sale all’ottanta per cento

Screening cardiovascolare: cosa cambia in base all’età

La proposta europea non immagina uno screening identico per tutti. Il principio è quello di combinare una base comune di controlli con una valutazione personalizzata del rischio.

Per gli adulti sotto i 35 anni la Commissione propone almeno un controllo comprendente la valutazione dei comportamenti e dei principali fattori di rischio biologici. Tra gli elementi da considerare rientrano: pressione arteriosa, glicemia, funzione renale, indice di massa corporea e altri fattori di rischio cardiovascolare.

A seconda del profilo individuale possono essere considerate anche la funzione respiratoria, la salute mentale e la storia riproduttiva.

Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle persone con familiarità per malattie cardiovascolari premature o morte cardiaca improvvisa, per le quali sono indicati percorsi di valutazione più personalizzati.

Tra 35 e 64 anni controlli sistematici almeno ogni cinque anni

Nella fascia compresa tra 35 e 64 anni la proposta prevede controlli sistematici almeno ogni cinque anni, con una frequenza maggiore quando il profilo individuale evidenzia un rischio più elevato.

In questa fascia diventano particolarmente centrali la misurazione della pressione arteriosa, del colesterolo e della glicemia, insieme alla valutazione complessiva dei fattori di rischio.

L’obiettivo è intercettare precocemente quelle condizioni che possono evolvere nel tempo verso una malattia cardiovascolare conclamata, intervenendo quando esiste ancora un margine significativo per modificare la traiettoria del rischio.

Over 65: controlli ogni 3-5 anni ed esami aggiuntivi

Per le persone con più di 65 anni la Commissione propone controlli ogni tre-cinque anni, con eventuali approfondimenti in funzione del profilo clinico.

Tra gli esami aggiuntivi possono rientrare, quando appropriato, l’elettrocardiogramma, la valutazione del ritmo cardiaco e la ricerca di una possibile fibrillazione atriale.

La proposta considera inoltre l’utilizzo di biomarcatori e ulteriori strumenti diagnostici in presenza di specifiche indicazioni cliniche. Tra questi può rientrare il NT-proBNP, biomarcatore ematico utilizzato nella valutazione dello stress e del sovraccarico delle pareti cardiache.

Dallo screening alla presa in carico: il nodo dell’organizzazione

La sfida europea non riguarda però soltanto la possibilità di effettuare un test. Il valore dello screening dipende da ciò che accade dopo l’identificazione del rischio.

Misurare pressione, colesterolo o glicemia ha infatti un impatto limitato se il sistema sanitario non è in grado di garantire una valutazione successiva, una diagnosi quando necessaria e un percorso di prevenzione o trattamento.

È lo stesso problema che emerge nel dibattito europeo sulla salute cardiometabolica: lo screening produce valore soltanto se il sistema riesce poi a prendere in carico le persone a rischio. Su questo punto si inserisce anche il confronto europeo sulla prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso alle cure.

In questa prospettiva, la nuova iniziativa della Commissione rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato con il proposta di raccomandazione del Consiglio sui controlli della salute cardiovascolare.

La sfida è raggiungere chi oggi resta fuori

La questione si collega anche al più ampio dibattito sull’innovazione sanitaria europea, dai dispositivi medici alla ricerca clinica e alle biotecnologie.

Un altro elemento centrale della proposta è l’attenzione alle disuguaglianze di salute. Il rischio cardiovascolare non è distribuito in modo uniforme nella popolazione e l’accesso ai controlli può essere più basso proprio nei gruppi più vulnerabili.

La Commissione invita quindi gli Stati membri a rendere i controlli accessibili e inclusivi, con particolare attenzione alle persone ad alto rischio e alle popolazioni che incontrano maggiori ostacoli nell’accesso ai servizi sanitari. Anche farmacie, strutture di comunità e unità sanitarie mobili possono contribuire, secondo l’impostazione presentata dalla Commissione, a raggiungere le persone che normalmente restano ai margini dei programmi di prevenzione.

La proposta della Commissione dovrà ora essere discussa e adottata dal Consiglio dell’Unione europea. Saranno quindi gli Stati membri a confrontarsi sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione dei controlli cardiovascolari.