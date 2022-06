Salute di genere, basso livello di prevenzione nella popolazione transgender

È necessaria un’azione sanitaria specifica sulla popolazione transgender. È il monito che emerge dallo “Studio sullo stato di salute della popolazione transgender adulta in Italia” condotto dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con centri clinici distribuiti su tutto il territorio nazionale e associazioni/collettivi transgender. Tra i principali dati preliminari che ne emergono: pochi screening oncologici, un tasso di depressione fino a dieci volte più alto rispetto alla popolazione generale e stili di vita poco salutari. Il lavoro è stato presentato nel corso del convegno “Stato dell’arte e prospettive future nella promozione del benessere e della salute delle persone transgender” organizzato con l’Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali Unar) – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Per Unar la salute e il benessere delle persone transgender sono temi prioritari su cui stiamo lavorando da tempo. Sia in termini di Strategia nazionale Lgbt, sia in termini di progettualità per politiche che includono anche gli aspetti di inserimento lavorativo” ha affermato Loukarelis, Direttore dell’Unar. “Tale sforzo sarà confermato e rafforzato nella nuova progettualità dei fondi europei concordati con l’Ue fino al 2027”.

Le difficoltà

Dallo studio – i cui I risultati saranno oggetto a breve di pubblicazione – emerge soprattutto la difficoltà di accedere ai servizi sanitari, in particolare agli screening oncologici, con la percentuale di chi si sente discriminato che arriva al 46%. Soltanto il 20% delle persone transgender assegnate femmina alla nascita esegue il pap-test, mentre soffre di depressione circa il 40% delle persone transgender e il 60% dei casi del campione analizzato dichiara di non fare attività fisica.

“Questi numeri mostrano quanto sia urgente nell’ambito dei servizi sanitari costruire una formazione specifica del personale che lavora in ambito sanitario” commenta Marina Pierdominici dell’Iss, responsabile scientifico dello studio sullo stato di salute della popolazione transgender. “Il corretto accesso ai servizi sanitari in questa fascia di popolazione è il motore della prevenzione e il suo funzionamento riguarda sia la sensibilizzazione della popolazione transgender rispetto all’importanza della tutela della salute sia la competenza del personale sanitario coinvolto nell’azione di prevenzione”.

La formazione del personale

La mancanza di conoscenza sulla salute transgender da parte del medico e l’utilizzo di una terminologia inappropriata sono le criticità più frequentemente riscontrate dagli/lle utenti nell’interazione con il medico. Una survey tuttora in corso mostra, dai dati preliminari, come gli stessi medici sottolineino la necessità di una formazione specifica sugli aspetti di salute legati all’identità di genere che non è attualmente parte del curriculum di studi universitario. Proprio a questo proposito, entro il 2023, saranno disponibili sulla piattaforma dell’Iss corsi di formazione specifici rivolti al personale medico e sanitario ai fini rendere efficaci le azioni di salute pubblica anche rispetto a questa fascia di popolazione.

Il “medico della persona”

“L’analisi delle risposte al questionario rivela uno spiccato interesse da parte del medico di medicina generale nei confronti della tematica identità di genere e salute” ha dichiarato la Simg. “La medicina moderna e del futuro dovrebbe aprirsi sempre più alla comprensione di questi aspetti legati all’identità delle persone assistite in quanto rappresenta un elemento di particolare sensibilità che caratterizza ulteriormente il medico di medicina generale facendolo diventare anche il medico della persona”.