Salva-calcio, Boggetti (Confindustria DM): “Prima la salute poi il calcio, il Governo cancelli il payback”

Due pesi e due misure: mentre al calcio il Governo concede la deroga per poter pagare in 60 rate, spalmate nei prossimi cinque anni, le tasse non pagate durante la pandemia, al settore della salute lesina fondi. “È assurdo che stia passando una norma di 900 milioni per salvare il calcio, quando con il payback si chiedono oltre due miliardi alle imprese di dispositivi medici che rischiano di fallire”, commenta il presidente di Confindustria Dispositivi medici, Massimiliano Boggetti.

A rischio la fornitura di dispositivi medici

“La conseguenza – continua Boggetti – è mettere a rischio la fornitura di tecnologie mediche essenziali per la tutela della salute dei cittadini e del nostro servizio sanitario nazionale. Ci chiediamo come sia possibile aver fatto passare una norma salva-calcio, quando il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, proprio qualche giorno fa ha sottolineato la necessità di utilizzare i soldi delle imprese prelevati con la tassa del payback per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini”.

Eliminare la norma salva-calcio

Secondo il presidente di Confindustria DM, al quale fanno eco altri esponenti del settore della salute, la crisi economica globale rischia di mettere a rischio un settore strategico di primaria importanza per la salute dei cittadini e non sono necessari interventi statali per sostenere le aziende. “Se il Governo non ha le risorse per ripianare i debiti delle Regioni – sottolinea Boggetti – è inaccettabile che li trovi per aiutare i club di calcio. Significa che la salute dei cittadini viene dopo il calcio. Il fronte dell’aziende, composto da pmi e multinazionali, è coeso e compatto nel chiedere l’immediata cancellazione del payback. Stiamo vivendo una situazione insostenibile, che vede le nostre aziende esposte finanziariamente, mettendo a rischio oltre 112mila posti di lavoro. È fondamentale per la tenuta del servizio sanitario nazionale che si cancelli la norma”.