Screening mammografico, aumentano adesioni, ma resta il divario Nord-Sud

Pubblicato il: 22 Ottobre 2026|
Redazione AboutPharma

La gran parte delle donne ha aderito ai programmi di screening offerti dalla Asl (57%), mentre il resto lo ha fatto su iniziativa spontanea (19%). La copertura totale dello screening mammografico, dentro e fuori i programmi organizzati, che è in aumento negli ultimi anni dopo il calo dovuto alla pandemia, presenta ampie differenze regionali, con un netto gradiente Nord-Sud.

Aumento generale delle adesioni

Si raggiungono valori di copertura totale prossimi al 90% in regioni come Emilia-Romagna, Veneto e Umbria, dove la gran parte delle donne partecipa ai programmi organizzati, mentre in alcune realtà meridionali la copertura totale scende sotto il 50%, come in Calabria, in cui la partecipazione ai programmi organizzati scende notevolmente.

Nel tempo è comunque aumentata la quota di donne che si sottopone a mammografia preventiva ovunque nel Paese, grazie soprattutto all’aumento dell’offerta/adesione ai programmi organizzati. Lo screening su iniziativa spontanea resta stabile nel tempo, ma diminuisce dove i programmi organizzati sono ben consolidati.

Le donne mai sottoposte a screening mammografico

“Non è trascurabile – sottolineano i ricercatori – la quota di donne 50-69enni che non si è mai sottoposta a una mammografia a scopo preventivo (9%) o lo ha fatto con una cadenza temporale non ottimale (il 14% al momento dell’intervista riferisce di aver eseguito una mammografia a scopo preventivo da più di due anni).  Il gradiente sociale è ampio e persistente nel tempo; le donne meno istruite o con difficoltà economiche, così come le donne di cittadinanza straniera meno di altre si sottopongono allo screening ma lo screening organizzato riduce tali disuguaglianze”.

Tag: Istituto Superiore di Sanità / mammografia / screening /

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