Sindrome di Lynch, appello alle istituzioni: inserire il test universale nei Lea e rafforzare la diagnosi precoce

Circa il 95% delle persone con sindrome di Lynch – una predisposizione genetica associata a un maggior rischio di sviluppare tumori – non sa di averla, con una conseguente perdita di opportunità di diagnosi precoce e prevenzione per i pazienti e per i familiari a rischio. Da qui l’importanza di inserire il test universale per la sindrome di Lynch nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), definire percorsi omogenei di diagnosi e prevenzione in tutte le Regioni e creare un registro nazionale dedicato. Sono le richieste prioritarie del policy paper “Sindrome di Lynch. Appello alle Istituzioni per un accesso equo ai percorsi di diagnosi e prevenzione” nato dal tavolo di lavoro promosso da Fondazione Onda Ets insieme a Istituzioni, comunità scientifica e associazioni di pazienti, che punta proprio ad aumentare la consapevolezza sulla sindrome e le diagnosi.

“La prevenzione non è garantita a tutti allo stesso modo: la possibilità di riconoscere una predisposizione ereditaria non può dipendere, infatti, dal luogo in cui una persona riceve la diagnosi di tumore” commenta Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets. “Chiediamo alle Istituzioni di rendere il test universale un diritto effettivo attraverso il suo inserimento nei Lea e di costruire attorno alla diagnosi un percorso che raggiunga anche i familiari. Identificare la sindrome di Lynch significa poter agire prima che si sviluppi un tumore: è un’opportunità che non possiamo continuare a perdere”.

Da una medicina d’attesa a una medicina d’iniziativa

La sindrome di Lynch è una condizione ereditaria causata da varianti patogenetiche nei geni che riparano il Dna. Aumenta il rischio di sviluppare tumori del colon-retto e dell’endometrio, ma anche dell’ovaio, dello stomaco, delle vie urinarie, del piccolo intestino e delle vie biliari.

Il rischio cumulativo di cancro colorettale può raggiungere circa il 70% negli uomini e il 50% nelle donne, con un’insorgenza mediamente più precoce rispetto ai tumori sporadici, tra 45 e 60 anni rispetto a circa 70 anni. Per il tumore dell’endometrio il rischio cumulativo può arrivare fino al 60%.

“Riconoscere per tempo questa predisposizione ereditaria significa poter salvare vite, proteggendo i pazienti e le loro famiglie e, nel lungo periodo, contenere anche i costi per il sistema sanitario” aggiunge Ilenia Malavasi, Componente XII Commissione Affari Sociali, Camera dei deputati. “Si tratta dunque di passare da una medicina d’attesa a una medicina d’iniziativa e in questo la diagnosi genetica e precoce è lo strumento più importate che abbiamo per stare a fianco di migliaia di cittadini”.

L’importanza del test universale

Il test universale viene eseguito sui campioni di tutti i nuovi tumori del colon-retto e dell’endometrio. Non serve a diagnosticare il tumore, già noto, ma a individuare un possibile difetto del sistema di riparazione del Dna (dMmr). Un risultato sospetto richiede ulteriori accertamenti, fino al test genetico su un campione, generalmente di sangue periferico quando indicato.

Queto passaggio però, può essere organizzato anche in modo più diretto come dimostra lo studio multicentrico ItaLynch, ancora in corso. Per esempio, con l’oncologo o un altro specialista di riferimento (es. gastroenterologo per i tumori del colon-retto) che propongono il test genetico ed eseguono il prelievo nello stesso ambulatorio, previo consenso. Una procedura, quella del test universale nei nuovi casi di tumori correlati, che è altamente costo-efficace, secondo l’analisi economica di Altems Advisory, grazie ai benefici della prevenzione e della diagnosi precoce.

“Il test sul tumore è il primo passaggio, non la conclusione del percorso” chiarisce Nicoletta Orthmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda Ets. “Quando emerge un sospetto di sindrome di Lynch, occorrono approfondimenti diagnostici e consulenza genetica per accertare la presenza di una variante ereditaria. Solo allora è possibile proporre una sorveglianza personalizzata alla persona e offrire ai familiari consanguinei il test mirato. Se questi passaggi non sono organizzati e accessibili in tempi adeguati, anche un caso individuato rischia di non tradursi in prevenzione”.

Le raccomandazioni del position paper

Il Policy Paper – che ha ottenuto il patrocinio di diverse associazioni e società scientifiche – raccoglie i risultati del confronto avviato da Fondazione Onda nel 2024, proseguito con due tavoli interregionali nel 2025, che hanno coinvolto Lombardia, Veneto, Liguria, Campania, Toscana e Lazio, e con il Libro bianco presentato nel marzo 2026.

Il documento – realizzato con il contributo di Gsk – si conclude con una Call to action e con una serie di richieste per le istituzioni per garantire un accesso equo alla diagnosi e alla prevenzione:

includere il test universale nei LEA e collegarlo a percorsi omogenei di consulenza genetica e presa in carico;

individuare Centri Tumori Ereditari di riferimento in ogni Regione e creare un registro nazionale dedicato, nel rispetto della privacy;

rafforzare il test genetico a cascata per i familiari, armonizzare i Pdta e garantire sorveglianza ai portatori sani;

potenziare l’informazione alla popolazione e la formazione dei professionisti sanitari.

“La sindrome di Lynch rappresenta un esempio concreto di quanto conoscere per tempo una predisposizione ereditaria possa cambiare la storia clinica di una persona e, attraverso il coinvolgimento dei familiari, proteggere intere famiglie” puntualizza Elena Murelli, Segretario della Presidenza del Senato, capogruppo della Lega in Commissione Sanità e Lavoro, Senato della Repubblica.

“Ritengo importante lavorare affinché il test universale trovi spazio nei Lea e sia accompagnato da percorsi omogenei su tutto il territorio nazionale, dalla consulenza genetica alla presa in carico e alla sorveglianza dei soggetti a rischio. La proposta elaborata da Fondazione Onda offre alle Istituzioni una base importante su cui lavorare, anche attraverso una rete di Centri di riferimento e un registro nazionale dedicato alla sindrome di Lynch”.

L’indagine sulla sindrome di Lynch

A rafforzare le richieste del policy paper sono i risultati di una survey del Gruppo Mito (Multicenter Italian Trials in Ovarian cancer and gynecologic malignancies), che con Fondazione Onda condivide l’impegno a rendere più efficace il percorso di identificazione della sindrome di Lynch. L’indagine ha coinvolto 52 centri (ospedali pubblici, ospedali universitari, Irccs e strutture private convenzionate) che in 15 regioni si occupano di carcinoma endometriale, dalla cui analisi può emergere il sospetto di una predisposizione ereditaria e prendere avvio il percorso di accertamento e prevenzione anche per i familiari.

Tra i centri rispondenti, il 90% esegue il test Mmr su tutti i carcinomi endometriali e il 94% ha accesso a un servizio di genetica. Tuttavia, nel 67% dei centri trascorre più di un mese dall’identificazione di un caso con deficit del sistema di riparazione del Dna alla consulenza genetica. L’88% offre il test ai familiari a rischio in modo strutturato, ma il 40% non rileva quanti lo effettuino; solo il 25% dispone di un registro strutturato delle persone con sindrome di Lynch. Un protocollo diagnostico-terapeutico nazionale è lo strumento più richiesto dai centri rispondenti (46%).

“Considero importanti le proposte contenute nel Policy Paper” afferma Gian Antonio Girelli, Componente XII Commissione Affari Sociali, Camera dei deputati. “La prevenzione rappresenta il primo investimento per la salute delle persone e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale”.

“Nel caso delle predisposizioni ereditarie ai tumori questo principio assume un significato ancora più concreto: utilizzare bene le conoscenze che già possediamo significa poter anticipare la malattia, diagnosticarla prima e, in alcuni casi, evitare che si manifesti. È esattamente questo – conclude – il compito che dobbiamo chiedere a un Servizio sanitario nazionale moderno e realmente universale.”