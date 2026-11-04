Sostenibilità e universalismo protagonisti all’Health Journalism Forum di Napoli

Parlare di salute, ribaltando per una volta i ruoli. Giornalisti e comunicatori salgono sul palco – affiancano gli esperti – e raccontano in un confronto pubblico a medici, operatori sanitari, giovani specializzandi e dirigenti ospedalieri perché e in che modo si scelgono le notizie, come si trattano e si verificano, scartando tanta comunicazione superflua e distillando ciò che conta (almeno secondo la sensibilità e competenza di chi firma articoli e servizi). Lo scopo è informare, ovviamente, cercando di mitigare gli effetti delle fake news e magari di spiegare che se pure una terapia è efficace, non necessariamente sarà disponibile per i cittadini, almeno nell’immediato. Questione di soldi, risorse, budget, approvazioni che arrivano, rallentano o vengono negate.

Sostenibilità da raccontare meglio

Proprio la sostenibilità e l’universalismo (il diritto alla salute è il tema sotteso) sono stati i temi ricorrenti della seconda edizione dell’Health Journalism Forum – promosso da Social Reporters – che si è svolto a Napoli la scorsa settimana, nell’aula magna dell’Ospedale Cardarelli, il più grande d’Italia per superficie occupata. Parlare di sanità in un ospedale accende più di una lampadina. Soprattutto se l’affluenza è tanta ed entusiasta (sarà anche per la presenza di una star come lo scrittore Maurizio de Giovanni che qui racconta la sua avventura a lieto fine di infartuato preso per i capelli) e se le buone pratiche e l’abnegazione degli addetti ai lavori – qui e altrove – sopravanzano e non di poco i casi di malasanità che la cronaca non può tacere.

Tra definanziamento e determinanti di salute

Temi ricorrenti ma protagonisti di uno specifico panel che ha discusso di definanziamento reale e percepito, crescita della spesa privata e nuove forme di copertura con la partecipazione di Walter Ricciardi (Università Cattolica del Sacro Cuore), Nino Cartabellotta, (presidente della Fondazione GIMBE), Anna Lisa Mandorino (segretaria generale di Cittadinanzattiva), Stefano Di Marzio (direttore responsabile di AboutPharma) e Duilio Carusi (Coordinatore scientifico dell’Osservatorio Salute Benessere e Resilienza, Fondazione RiES ETS; e del master EMPHA, Luiss Business School) che si è particolarmente soffermato sui determinanti di salute con la deprivazione sociale in testa.

Il Ssn è delle persone

Dice Ricciardi: “In paesi come il Regno Unito e la Spagna, medici e cittadini sono scesi in piazza per difendere il servizio sanitario pubblico, ottenendo risultati importanti. In Italia non abbiamo assistito a mobilitazioni analoghe. Il problema è anche culturale: l’analfabetismo funzionale si riflette nella scarsa alfabetizzazione scientifica e sanitaria. Per coinvolgere davvero i cittadini non basta trasmettere informazioni: occorre una comunicazione capace di raggiungerli anche sul piano emotivo”.

Comunicare la prevenzione

Una comunicazione che dovrebbe orientarsi prioritariamente sulla prevenzione, soprattutto in tempi di risorse limitate che sempre più (o sempre meno, dipende dai punti di vista) vanno a remunerare l’innovazione. “La prevenzione deve essere raccontata come un investimento – ha proseguito Ricciardi – innanzitutto a chi è chiamato a finanziarla. Ma è altrettanto fondamentale comunicare efficacemente con i cittadini, contrastando la disinformazione. L’esperienza delle campagne vaccinali dimostra quanto sia importante adottare linguaggi mirati: per raggiungere i giovani, ad esempio, bisogna partire dalle scuole e trovare le parole giuste. La comunicazione deve essere più che mai personalizzata in base ai destinatari”.

I temi che interessano ai cittadini

Ne è convinta anche Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva. “La conoscenza e l’informazione sono il primo passo per poter esercitare il diritto alla salute. I cittadini ci segnalano soprattutto le difficoltà di accesso alle cure, mentre prevenzione e assistenza territoriale restano spesso ai margini. Con l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle patologie croniche, il cittadino non può più essere soltanto destinatario delle cure, ma deve diventare protagonista del proprio percorso di salute. Servono alfabetizzazione sanitaria, partecipazione e una comunicazione paziente, capace di costruire fiducia a partire dalle scuole”.

Le prospettive dell’Hjf

L’Health Journalism Forum, di cui AboutPharma è media partner per il secondo anno di fila, si candida lanciare un dialogo permanente e allargato, come si augura Ilario Vallifuoco, ideatore dell’evento e ceo di Social Reporters: “Troppo spesso il dibattito sulla salute rimane confinato tra gli addetti ai lavori, mentre riguarda da vicino la vita di ciascuno di noi. Servono chiarezza e rigore per avvicinare i cittadini a temi complessi e ricostruire un rapporto di fiducia verso il sistema sanitario”.

L’evento ha ottenuto l’Alto Patrocinio degli uffici italiani della Commissione europea e del Parlamento europeo, nonché di Regione Campania, Comune di Napoli e Ordine dei Giornalisti. L’iniziativa è sostenuta da Lilly Italia in qualità di Main Partner, da Novartis come Premium Sponsor e da UniSalute come Partner.