Sostenibilità economica e accesso regionale rapido: il vantaggio (presunto?) dell’innovatività di un farmaco

Ogni farmaco “nuovo” che viene immesso in commercio presenta delle caratteristiche che aggiungono innovazione terapeutica rispetto ai farmaci già presenti sul mercato, ma che si discosta dalla definizione di innovatività come intesa da Aifa, riferita alla capacità di aggiungere valore rispetto alle terapie disponibili, in termini di beneficio clinico apportato per patologie gravi, con esito mortale, che comportano ripetute ospedalizzazioni, che pongono il paziente in pericolo di vita o che causi grave disabilità. Lo status di farmaco innovativo è finalizzato a garantire un accesso più rapido, e di usufruire dei Fondi dedicati per la loro sostenibilità economica da parte delle Regioni, istituiti con la legge di Bilancio 2017 e per i quali vengono stanziati 500 milioni di euro per ciascun Fondo.

Al fine di definire in maniera univoca e uniforme per tutti i farmaci i criteri da dottare per il riconoscimento di innovatività da parte di Aifa, la determina Aifa 519/2017 del 31 marzo 2017 ha stabilito i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi, la procedura di valutazione e il relativo modulo che adotta la Commissione tecnica scientifica (Cts), a cui è affidato il compito della valutazione. Il modulo è il medesimo che le aziende utilizzano per avanzare le richieste.

Inoltre, la determina ha definito i criteri per la permanenza del requisito dell’innovatività ed eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Sistema sanitario nazionale.

La valutazione dell’innovatività si basa sull’analisi di tre aspetti.

1.Bisogno terapeutico

2. Valore terapeutico aggiunto

3. Qualità delle prove

Bisogno terapeutico

Il bisogno terapeutico viene valutato considerando le terapie disponibili per la patologia in oggetto (quando presenti), e indica la misura del beneficio che l’introduzione della terapia ha nel rispondere alle esigenze terapeutiche.

Il modello identifica 5 livelli di bisogno terapeutico per la specifica indicazione.

1.Massimo: assenza di alternative terapeutiche.

2. Importante: presenza di alternative terapeutiche, ma che non producono un impatto su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto.

3. Moderato: presenza di alternative terapeutiche con impatto valutabile come limitato su esiti riconosciuti clinicamente rilevanti e/o con un profilo di sicurezza incerto o non del tutto soddisfacente.

4. Scarso: presenza di una o più alternative terapeutiche con impatto valutabile come elevato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e con un profilo di sicurezza favorevole.

5. Assente: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione in grado di modificare la storia naturale della malattia e con un profilo di sicurezza favorevole.

Valore terapeutico aggiunto

Il valore terapeutico aggiunto rappresenta il beneficio clinico che il prodotto ha rispetto alle alternative disponibili (quando presenti) al momento della richiesta, sempre in riferimento ad esiti riconosciuti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto.

Anche in questo caso, il valore terapeutico è distinto in 5 livelli differenti.

1.Massimo: maggiore efficacia dimostrata, il farmaco è in grado di guarire la malattia o di modificarne significativamente la storia naturale.

2. Importante: maggiore efficacia dimostrata, oppure:

capacità di ridurre il rischio di complicazioni invalidanti o potenzialmente fatali;

migliore rapporto rischio/beneficio rispetto alle alternative;

capacità di evitare il ricorso a procedure cliniche ad alto rischio;

capacità di modificare la storia naturale della mattia in una sottopopolazione di pazienti;

rappresenta comunque un vantaggio clinicamente rilevante (ad esempio in termini di qualità di vita e di intervallo libero dalla malattia, rispetto alle alternative disponibili).

3. Moderato: maggiore efficacia dimostrata, oppure:

maggiore efficacia dimostrata in alcune sottopopolazioni di pazienti o su esiti surrogati;

con effetti limitati sulla qualità della vita.

4. Scarso: maggiore efficacia dimostrata su esiti non clinicamente rilevanti oppure di scarsa entità. Vantaggi minori (ad esempio via di somministrazione più favorevole) rispetto alle alternative terapeutiche disponibili.

5. Assente: assenza di un beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle alternative terapeutiche disponibili

Qualità delle prove

Per la valutazione della qualità delle prove, intesa come robustezza dei dati clinici, la Cts ricorre al metodo Grade (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), distinguendo 4 differenti gradi di valutazione: alta, moderata, bassa, molto bassa. La valutazione dei tre criteri fa affidamento alla presenza di esiti clinicamente rilevanti, che nel caso dei farmaci oncologici è rappresentato dall’Overall survival (Os), o in mancanza di questo, dal Progression free survival (Pfs) o Disease free survival (Dfs). In alternativa, si farà riferimento ad altri esiti surrogati, dove anche la tossicità è un parametro che viene considerato. Inoltre, si specifica che nel caso di farmaci per malattie rare, o con tassi di prevalenza ad esse assimilabili, a fronte di indici elevati di bisogno terapeutico e valore terapeutico aggiunto, verrà riconosciuta l’innovatività, pur in presenza di una ammissibile qualità delle prove bassa.

Il riconoscimento e i benefici di innovatività

Al termine del processo di valutazione, la Cts predispone una relazione che descrive la valutazione di ogni parametro e l’esito finale, che verrà trasmesso all’Azienda, la quale ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni. L’innovatività viene riconosciuta se contemporaneamente si evince un bisogno terapeutico e un valore terapeutico aggiunto “massimo” e una qualità delle prove “alta”; se il bisogno terapeutico e il valore terapeutico aggiunto sono “assenti” e la qualità delle prove è “bassa” o “molto bassa” non verrà riconosciuta.

Considerando che per i tre criteri valutati sono identificati diversi livelli di valutazione, appare evidente che gli esiti che ne possono derivare sono più di due, e che la dicotomia tra innovativo e non innovativo non è adeguata a rispondere alla variabilità di situazioni e prodotti presenti sul mercato. Infatti, Aifa sottolinea che situazioni intermedie saranno valutate caso per caso, tenendo conto del peso dei singoli elementi o di ulteriori indicatori specifici.

A meno di rivalutazioni che si ritenessero necessarie e che potrebbero portare al ridimensionamento dello status di farmaco innovativo, la durata massima del riconoscimento dell’innovatività e dei relativi benefici è di 36 mesi per i farmaci first in class, mentre eventuali farmaci definiti followers riconosciuti innovativi, potranno beneficiarne per il periodo residuo. Per i farmaci con innovatività condizionata invece, le rivalutazioni sono mandatorie, almeno a 18 mesi dal loro riconoscimento.

Due gradi di innovatività

L’Aifa identifica due gradi di innovatività: una definita piena e una condizionata (o potenziale), la cui differenza risiede nei benefici che ne derivano. Infatti, il riconoscimento dell’innovatività piena permette l’inserimento del farmaco all’interno del Fondo dei farmaci innovativi, o dei farmaci innovativi oncologici, la non applicazione delle riduzioni previste di legge del 5% e 5%, la non contribuzione al payback, e l’accesso diretti nei Prontuari terapeutici regionali. Nel caso invece, dell’innovatività condizionata il farmaco usufruirà solamente dell’inserimento automatico nei Prontuari terapeutici regionali (tabella 1).