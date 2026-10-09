Sperimentazioni cliniche Ue: la consulenza ACT EU diventerà permanente dal 2027
Il progetto pilota di consulenza dell’iniziativa Accelerating Clinical Trials in the EU (ACT EU), che supporta gli sponsor nella preparazione delle domande di sperimentazione clinica, diventerà un’iniziativa permanente a partire da gennaio 2027. L’iniziativa contribuisce a migliorare la qualità delle domande e a rendere più efficienti i processi di valutazione delle sperimentazioni cliniche, rafforzando la cooperazione all’interno della rete regolatoria europea dei medicinali.
Un aiuto per gli sponsor
La procedura di consulenza, coordinata dai Heads of Medicines Agencies (HMA) tramite il Clinical Trials Coordination Group (CTCG), fornisce ai promotori supporto tecnico e regolatorio prima della presentazione della domanda di sperimentazione clinica attraverso il Clinical Trials Information System (CTIS).
Dal suo lancio nel 2024, il progetto pilota ha aiutato i promotori a migliorare la qualità delle proprie domande fornendo un riscontro consolidato da parte degli Stati membri interessati sui principali aspetti della fase pre-presentazione.
Prima dell’introduzione di questo progetto pilota, i promotori potevano ricevere supporto tecnico e regolatorio soltanto a livello nazionale dallo Stato membro responsabile della valutazione della domanda.
Verso un’iniziativa permanente
La transizione verso un’iniziativa permanente garantirà un supporto continuo ai promotori che cercano orientamento prima di inviare le domande di sperimentazione clinica tramite il CTIS.
ACT EU continuerà a gestire le domande già presentate nell’ambito del progetto pilota fino alla fine del 2026. Un rapporto finale che sintetizza le lezioni apprese da circa 30 domande pilota sarà pubblicato prima della fine del 2026. Documenti di orientamento aggiornati e modelli per i promotori saranno resi disponibili sul sito web del CTCG a gennaio 2027.
La transizione verso un’iniziativa permanente sostiene gli obiettivi dell’European Biotech Act, aiutando i promotori di sperimentazioni cliniche a orientarsi in modo più efficace all’interno del quadro normativo dell’UE per le sperimentazioni cliniche.
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