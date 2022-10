Su Grhta un piano strategico in dieci mosse per creare valore con scienza e ricerca

Incentivi economici alla ricerca clinica, perfezionare il trasferimento tecnologico creando opportune partnership pubblico-privato, implementare le tecnologie digitali al servizio della condivisione dei dati e dell’umanizzazione delle cure, favorire la prevenzione e l’aderenza terapeutica, potenziare le cure territoriali, sburocratizzare e migliorare l’efficienza dell’Aifa, favorire l’accesso precoce alle tecnologie e l’oncologia di precisione, approvando, ad esempio, contemporaneamente farmaci e test genomici relativi. Sono oltre dieci le aree di intervento (molte di più le proposte in cui queste si declinano) suggerite per creare innovazione attraverso la scienza e la ricerca, “contribuendo a far crescere l’economia e l’occupazione” in Italia.

Che vuol dire generare valore

In questa direzione vanno le idee raccolte e pubblicate nell’articolo “Value generated by the multiplier effect of investments by the pharmaceutical industry in Italy: proposals to promote competitiveness and attractiveness” apparso il 5 ottobre scorso sulla rivista Global & Regional Health Tecnology Assessment (Grhta). Gli autori sono Francesca Patarnello, Federico Villa (rispettivamente Vice-Presidente Market Access & Government Affairs e Government Affairs Manager di AstraZeneca Italia) e Emiliano Briante, Associate Partner, The European House-Ambrosetti.

Un piano strategico

Il testo sintetizza un corollario di condizioni che se realizzate in tutto in parte renderebbero l’Italia, secondo gli autori, non solo più attrattiva per gli investimenti in salute da parte delle industrie life sciences (multinazionali e no) ma soprattutto un luogo di cure più efficaci e sostenibili. Insomma, se non è una proposta di riforma vera e propria, l’articolo contiene senz’altro un dichiarato piano strategico. In attesa che l’industria farmaceutica italiana formalizzi al nuovo governo il suo documento di studio (lo ha preannunciato a più riprese il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, anche in una recente videointervista ad Aboutpharma), l’articolo in questione contiene in nuce le principali sfide che non da oggi le imprese chiedono allo Stato di condurre insieme, forti dei propri numeri.

La forza delle imprese

“Il settore farmaceutico in Italia ­– scrivono gli autori ­– garantisce terapie a oltre 26 milioni di pazienti, con un investimento in Ricerca e Sviluppo di 1,7 miliardi nel solo 2021 (di cui 700 milioni in studi clinici), supportando tecnologie digitali (92% delle imprese), Big data, Intelligenza Artificiale (IA), Internet of Things e robotica avanzata, impiegando direttamente 67 mila persone nel Paese (di cui il 43% donne, laureate o diplomate) e posizionandosi al primo posto tra i settori industriali per attività di welfare, formazione e sostegno alla genitorialità. A questo si aggiungono gli investimenti per la transizione digitale, che corrispondono al 150% in più rispetto alla media nazionale della manifattura”.