Tavolo carenze, i distributori intermedi propongono al ministero un sistema unico di allerta

Il tavolo di lavoro sull’approvvigionamento dei farmaci, promosso dal sottosegretario Marcello Gemmato, alla presenza di rappresentanti del ministero della Salute, di Aifa e della filiera farmaceutica produttiva e della distribuzione, ha messo in evidenza l’importanza della comunicazione tempestiva e trasparente nei confronti dei cittadini e del dialogo tra le varie parti della filiera. Le associazioni dei distributori Intermedi, Adf e Federfarma Servizi, che tra gli altri hanno partecipato a questa seconda riunione hanno proposto alcune misure per prevenire e controllare l’approvvigionamento dei farmaci, a partire dall’istituzione di un unico ed efficace sistema di allerta preventiva da azionare quando i distributori rilevino reiterate situazioni di mancate consegne da parte dei produttori.

Garantire equa ripartizione della fornitura

La priorità delle due sigle nazionali è individuare un meccanismo che garantisca una equa ripartizione nella fornitura dei farmaci, così che i distributori intermedi, quali anello centrale della filiera, possano svolgere il loro servizio pubblico a supporto essenziale delle farmacie e a tutela della salute dei cittadini.

Riportare la produzione dei principi attivi

All’incontro, introdotto dal saluto del ministro della Salute, Orazio Schillaci, hanno partecipato anche i medici di medicina generale e Nas. “Dopo la prima riunione della scorsa settimana – ha dichiarato il sottosegretario, Marcello Gemmato, in apertura dei lavori – questo di oggi vuole essere un incontro ancora più operativo per individuare iniziative condivise a breve termine, circa le problematiche che determinano la carenza o l’indisponibilità di alcune tipologie di medicinali. Il tavolo, che per adesso ha un orizzonte temporale di un anno e focus sull’approvvigionamento dei farmaci consoliderà un gruppo di lavoro permanente a carattere strategico per trattare tutte le tematiche riguardo l’accesso, la disponibilità e la sostenibilità del bene farmaco per i cittadini. Penso, ad esempio, alla possibilità di riportare strategicamente la produzione di principi attivi in Italia e alla possibilità di rendere sempre più attrattivo il nostro Paese in tema di ricerca e produzione di farmaci”.

Difficoltà della catena di fornitura dei principi attivi

Il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, al termine della riunione ha sottolineato all’Adnkronos come il problema sia stato più volte denunciato dall’industria pharma in passato e ora si è aggravato a causa dell’innalzamento dei costi di produzione che non possono essere trasferiti al cliente finale. “Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha fatto chiarezza sulla reale emergenza farmaci in Italia – ha aggiunto Cattani – e sulle dimensioni del fenomeno. Da una lista brutale di tremila farmaci di Aifa, che non permetteva di fare le giuste distinzioni, c’è stato un ridimensionamento che mette in evidenza le vere cause, che sono le difficoltà della catena di fornitura dei principi attivi”.

Non servono nuove regole

Per quanto riguarda la dichiarazione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che nel question time alla Camera ha promesso “di avviare ogni iniziativa finalizzata a promuovere la prescrizione del principio attivo in modo da consentire la diversificazione della domanda dei farmaci”, Cattani ha risposto: “La strategia per uscire dalla carenza di alcuni farmaci non è quella di nuove regole sulle modalità di prescrizione dei principi attivi. Questo soprattutto a fronte di una situazione di crisi che ha poi ricadute sulla struttura industriale italiana. Il medico di famiglia deve quindi essere lasciato libero di prescrivere il farmaco branded o l’equivalente”.

No al taglio dei prezzi dei farmaci

“Oggi, dopo tre anni di pandemia Covid, abbiamo capito che siamo esposti su tutte le filiere compresa quella dei farmaci – ha aggiunto Cattani –. La domanda di farmaci con il Covid è esplosa a livello globale, tutti i Paesi hanno capito che le medicine salvano la vita, lo dimostrano i vaccini anti-Covid, ma c’è una grande competizione e dobbiamo essere più forti su questo fronte. La strategia quindi non può essere il taglio dei prezzi dei farmaci: c’è il rischio che le imprese chiudano perché sui farmaci etici non è possibile scaricare a valle gli incrementi e se poi ci aggiungiamo l’aumento dei costi di produzione dovuti alla crisi, il sistema non regge”.