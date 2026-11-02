Telemedicina: l’Agenas definisce il modello per la rete dei punti nascita e della neonatologia

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) mette a disposizione delle Regioni un nuovo riferimento organizzativo per integrare la telemedicina nei percorsi nascita e nell’assistenza neonatologica.

Il documento Linee di indirizzo organizzative per l’implementazione della telemedicina e l’ottimizzazione dell’assistenza ai casi più complessi nell’ambito della Rete dei Punti nascita e della Neonatologia definisce un modello di collaborazione tra strutture ospedaliere e servizi territoriali. Obiettivo: migliorare la presa in carico della diade madre-neonato e rendere più tempestiva la gestione delle situazioni a maggiore complessità clinica.

Le indicazioni hanno una valenza scientifico-organizzativa e sono state elaborate anche in funzione dell’implementazione della Piattaforma nazionale di telemedicina, attraverso la successiva definizione di workflow dedicati.

Una rete integrata per la gestione dei casi complessi

Il modello proposto dall’Agenas si basa sull’integrazione tra diversi livelli assistenziali, secondo un’organizzazione hub & spoke. Il collegamento tra centri di riferimento e strutture periferiche dovrebbe consentire di condividere valutazioni cliniche, richiedere consulenze specialistiche e individuare il setting assistenziale più appropriato per la madre e il neonato.

Un elemento centrale è la stratificazione del rischio ostetrico e neonatale, che permette di orientare la presa in carico verso strutture con livelli di competenza differenti. La valutazione non è considerata statica, ma deve essere aggiornata nel corso della gravidanza e durante il percorso assistenziale, in funzione dell’evoluzione delle condizioni cliniche.

La telemedicina può intervenire in diverse fasi: dalla valutazione iniziale alla sorveglianza della gravidanza, dalla gestione del parto al periodo neonatale, fino alla dimissione e al follow-up territoriale. Tra gli strumenti individuati figurano televisita, teleconsulto, telemonitoraggio e teleassistenza.

Il documento attribuisce particolare importanza al teleconsulto tra professionisti, che può avvenire in modalità sincrona o asincrona attraverso la condivisione sicura di dati clinici, referti e immagini. Lo strumento è destinato a supportare le decisioni multidisciplinari, le second opinion specialistiche e il coordinamento tra strutture di diverso livello, anche per valutare l’eventuale trasferimento della paziente o del neonato.

Il ruolo della telemedicina nei percorsi Stam e Sten

Uno degli ambiti di maggiore interesse riguarda l’integrazione degli strumenti digitali nei Sistemi di trasporto materno-assistito (Stam) e nel Sistema di trasporto in emergenza neonatale (Sten).

Per quanto riguarda lo Stam, il documento individua nel teleconsulto strutturato tra centro spoke e hub uno strumento prioritario per valutare il rischio materno-fetale, pianificare la centralizzazione della gravidanza e prevenire trasferimenti neonatali secondari. Il processo deve comprendere una decisione clinica documentata, il coordinamento organizzativo e la verifica della disponibilità dei posti letto.

Nell’ambito dello Sten, la telemedicina può supportare la valutazione del neonato critico, la stabilizzazione prima del trasporto e il coordinamento dell’eventuale trasferimento verso una struttura specialistica. Sono previsti protocolli condivisi, checklist operative e procedure per documentare il passaggio di informazioni tra le équipe coinvolte.

Un aspetto rilevante è che l’attivazione dello Sten non rappresenta necessariamente l’esito di ogni consulto. Il supporto specialistico a distanza può infatti consentire di proseguire l’assistenza nella struttura di origine, quando le condizioni cliniche lo permettono, evitando trasferimenti non necessari. Il modello contempla inoltre il follow-up dopo il trasferimento e l’eventuale rientro del neonato nella struttura inviante.

Continuità assistenziale e monitoraggio dei risultati

Le indicazioni si estendono anche alla fase successiva alla dimissione ospedaliera, con particolare attenzione ai neonati fragili e al raccordo tra ospedale, consultori, servizi territoriali, Centrali operative territoriali e assistenza domiciliare.

La teleassistenza, anche attraverso videochiamate programmate, può sostenere il monitoraggio del percorso clinico, l’educazione delle famiglie e il coinvolgimento dei caregiver. Tra i benefici organizzativi attesi rientrano una migliore continuità delle cure e la riduzione degli spostamenti non necessari, soprattutto nei territori caratterizzati da una minore accessibilità ai servizi specialistici.

Il documento dedica inoltre un capitolo alla governance e alla misurazione delle performance. Il sistema di monitoraggio proposto non si limita alla valutazione delle singole prestazioni, ma considera il funzionamento complessivo della rete assistenziale.

Gli indicatori individuati riguardano, tra gli altri aspetti, la presenza di collegamenti strutturati tra hub e spoke, la disponibilità di dataset clinici condivisibili, la tracciabilità dei teleconsulti, i tempi di risposta dei centri specialistici e l’appropriatezza delle decisioni relative a ricoveri e trasferimenti. Sono inoltre previsti indicatori selezionati sugli esiti clinici, sull’esperienza di cura dei pazienti e delle famiglie e sulla percezione di sicurezza da parte degli operatori.

Il monitoraggio è articolato su quattro livelli: punto nascita o nodo spoke, livello aziendale, regionale e nazionale. Audit clinico-organizzativi e formazione continua dovrebbero accompagnare l’implementazione dei modelli e consentire di individuare eventuali criticità nella distribuzione delle competenze e nell’utilizzo delle risorse.

Il nodo dell’attuazione territoriale

Le linee di indirizzo individuano dunque nella telemedicina uno strumento di integrazione della rete materno-infantile, non un’alternativa all’assistenza in presenza. La sua efficacia organizzativa dipende dalla disponibilità di centri hub con competenze specialistiche adeguate, da collegamenti funzionali con le strutture spoke, dalla condivisione sicura delle informazioni cliniche e dalla formazione dei professionisti.

Particolare attenzione è riservata anche alla protezione dei dati personali, alla definizione delle responsabilità degli operatori e alla sicurezza delle infrastrutture digitali, in considerazione della delicatezza delle informazioni sanitarie relative alla madre e al neonato.