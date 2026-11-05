Trapianto di fegato: più che il donatore contano le condizioni del paziente e l’esperienza del centro

Le condizioni cliniche del ricevente e l’esperienza del centro trapianti sono tra i principali determinanti della sopravvivenza dopo un trapianto di fegato. Il contributo delle caratteristiche del donatore risulta invece inferiore a quanto atteso.

È quanto emerge dallo studio Improvement, coordinato dall’Irccs Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e pubblicato su The Lancet Regional Health – Europe.

La ricerca ha coinvolto 5.218 pazienti trattati in 61 centri distribuiti tra Europa, Asia, Americhe e Oceania, con l’obiettivo di valutare in modo sistematico e bilanciato il peso dei diversi fattori associati agli esiti del trapianto epatico. I risultati indicano una sopravvivenza del 93 per cento a tre mesi, del novanta per cento a un anno e dell’ottanta per cento a cinque anni dall’intervento.

Il profilo clinico del ricevente tra i principali fattori di rischio

Tra le variabili maggiormente associate alla mortalità figurano l’età del ricevente, la presenza di malattia coronarica, l’insufficienza epatica in fase avanzata, la necessità di supporto ventilatorio prima dell’intervento e la trombosi complessa della vena porta. Nella valutazione del rischio emerge anche il ruolo della steatosi epatica associata a disfunzione metabolica (Masld).

Accanto alle condizioni del paziente, lo studio ha individuato fattori legati alla gestione perioperatoria e alla conservazione dell’organo. In particolare, le trasfusioni e un tempo di conservazione a freddo del fegato superiore alle sei ore risultano associati a un maggiore rischio.

Un elemento rilevante riguarda il volume di attività dei centri. Le strutture che effettuano oltre 65 trapianti di fegato all’anno mostrano un effetto protettivo significativo rispetto a mortalità e complicanze. Un dato che richiama l’attenzione non soltanto sull’esperienza chirurgica, ma anche sull’organizzazione complessiva dell’assistenza.

“Il dato ci dice un’altra cosa: il rischio del singolo paziente si riduce quando il trapianto è inserito in un sistema esperto”, commenta Ugo Boggi, nuovo direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia generale e trapianti del Gemelli, secondo cui “la gestione dei casi complessi richiede équipe con esperienza consolidata, percorsi strutturati prima e dopo l’intervento e la disponibilità continuativa di terapia intensiva, radiologia interventistica ed epatologia”.

Il volume di attività rappresenta dunque soltanto un indicatore dell’esperienza maturata dall’intera organizzazione, non soltanto della casistica chirurgica.

Un calcolatore per stimare il rischio individuale

Uno dei risultati applicativi dello studio Improvement è lo sviluppo di un calcolatore online gratuito, progettato (attraverso una raccolta dei dati che ha previsto un contributo prestabilito di pazienti da parte di ciascun centro, proporzionato alla rispettiva attività nazionale) per stimare il rischio di mortalità a novanta giorni, uno e due anni dal trapianto.

Lo strumento è disponibile online e integra tre dimensioni: le condizioni cliniche del ricevente, le caratteristiche dell’organo e il contesto nel quale viene eseguito l’intervento. Obiettivo: non sostituire il giudizio clinico o stabilire l’eleggibilità dei pazienti al trapianto. Ma contribuire alla valutazione preoperatoria e all’identificazione dei fattori sui quali intervenire per ridurre il rischio.

“Il calcolatore è un supporto alla valutazione degli specialisti, che aiuta a riconoscere in anticipo i pazienti più vulnerabili e a intervenire su ciò che è modificabile”, spiega Alfonso Avolio, responsabile dell’unità operativa semplice gestione territoriale dei trapianti di fegato del Gemelli e coordinatore dello studio (finanziato dal ministero della Salute nell’ambito della ricerca finalizzata).

Organizzazione e gestione perioperatoria per ridurre il rischio

La possibilità di modificare almeno una parte dei fattori associati agli esiti rappresenta un ulteriore elemento di interesse per la pratica clinica. La riduzione dei tempi di ischemia, l’ottimizzazione delle condizioni del ricevente e l’impiego delle tecnologie di perfusione degli organi sono tra gli interventi indicati per migliorare la gestione del percorso trapiantologico.

La rilevanza della componente metabolica tra i fattori di rischio richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di intervenire prima che la malattia epatica raggiunga uno stadio avanzato.

“Il peso della malattia metabolica tra i fattori di rischio ci ricorda che la qualità del trapianto si costruisce anche a monte, con la prevenzione e la cura del paziente epatopatico”, osserva Antonio Gasbarrini, ordinario di medicina interna all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore scientifico dell’Irccs Fondazione Policlinico Gemelli.