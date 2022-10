Trattamento acque reflue, Aesgp, Medicines for Europe e Efpia all’Ue: a rischio le forniture di medicinali

Aesgp (Association of the European Self-Care Industry), Medicines for Europe ed Efpia (Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche) lanciano un appello sulla proposta della Commissione europea sul trattamento delle acque reflue, chiamata Urban waste water treatment directive (Uwwtd): “Potrebbe mettere a rischio l’accesso dei pazienti ai medicinali senza favorire la transizione verde”. Di cosa si tratta? La Commissione Ue ha proposto norme più severe sugli inquinanti atmosferici, superficiali e sotterranei e sul trattamento delle acque reflue urbane. Sebbene queste proposte siano fondamentali per promuovere l’ambizione di ridurre l’inquinamento entro il 2050, così come stabilito dal Green Deal europeo, l’industria farmaceutica europea riconosce l’importanza di queste misure ma ritiene che potrebbero minare la produzione di medicinali essenziali per la salute.

La transizione green delle industrie pharma

“L’industria farmaceutica riconosce l’importanza del trattamento delle acque reflue – ha detto Nathalie Moll, direttore generale di Efpia – come parte essenziale della concentrazione demografica nelle grandi aree urbane. Tuttavia, la misura proposta inciderebbe sulla disponibilità di alcuni medicinali, contrariamente a un principio chiave dell’approccio strategico dell’Ue ai prodotti farmaceutici nell’ambiente secondo cui le politiche non devono mettere a repentaglio l’accesso dei pazienti a prodotti farmaceutici sicuri ed efficaci. L’industria farmaceutica ha messo in atto un vasto programma di eco-farmaco-gestione che negli ultimi 15 anni ha compiuto grandi progressi nel ridurre al minimo gli effetti dei farmaci sull’ambiente”.

Tutela del settore

I medicinali hanno un valore unico per la salute pubblica e la società in generale. Sono vitali per il nostro benessere, sia per gestire condizioni gravi come cancro, diabete, infezioni batteriche, malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni o per prevenire malattie e gestire i sintomi che consentono a tutti di portare avanti la propria vita. Il rigoroso quadro normativo per i medicinali garantisce che siano sicuri ed efficaci, dicono le associazioni di settore, e l’industria farmaceutica valuta continuamente i propri processi per continuare a ridurre al minimo gli effetti ambientali non intenzionali, garantendo comunque la disponibilità di cure per i pazienti.

Chi inquina paga

La proposta della Commissione di introdurre nuovo regime di responsabilità estesa del produttore imporrà ai produttori di pagare il costo della loro rimozione, in linea con il principio “chi inquina paga”, al fine di incentivare la ricerca e l’innovazione per la fabbricazione di prodotti privi di sostanze tossiche, oltre a contribuire al finanziamento del trattamento delle acque reflue. “Questa misura – scrivono Aesgp, Medicines for Europe e Efpia – sarà molto dannosa per la società se l’aumento degli oneri per le aziende provocheranno deficit di produzione e quindi carenze. I medicinali per uso umano devono essere esentati dalla proposta alla luce del loro ruolo essenziale nella salute pubblica. Pochi principi attivi farmaceutici avrebbero rischi per l’ambiente, e questi sono molto ben sotto controllo dati i livelli di concentrazione riscontrati nei corsi d’acqua europei. I prodotti farmaceutici sono solo una piccola parte delle sostanze che un migliore trattamento delle acque reflue eliminerebbe”.

Le sfide per migliorare la sostenibilità

“Fare del nostro meglio per proteggere l’ambiente – ha commentato Jurate Svarcaite, direttore generale di Aesgp – è un obbligo sociale di cui siamo tutti responsabili. Comprendiamo appieno le sfide che il settore delle acque reflue deve affrontare. Deve infatti migliorare i suoi livelli di trattamento per poter fornire acqua più pulita. Ha anche bisogno di rendere i suoi sottoprodotti sicuri per il riutilizzo (es. fanghi) al fine di raggiungere obiettivi di sostenibilità ed economia circolare. Ci sembra, tuttavia, altamente sproporzionato che l’ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue, così come il loro proseguimento delle operazioni, debbano essere finanziati esclusivamente da un settore che ha dimostrato di fare tutto il possibile per mitigare i rischi ambientali garantendo nel contempo la disponibilità e l’accessibilità a trattamenti di qualità per la popolazione. Le misure proposte nella Direttiva avranno senza dubbio un impatto diretto sui pazienti e aumenteranno ulteriormente la pressione economica sui nostri sistemi sanitari, già indeboliti dalle successive crisi degli ultimi anni”.

L’impatto sulle forniture

Inoltre, le associazioni sottolineano che l’applicazione della responsabilità estesa del produttore dei medicinali per uso umano, per incentivare lo sviluppo di prodotti “green by design”, non tiene conto della natura biologica dell’azione dei medicinali né della complessità dell’autorizzazione basata sui requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia. “È frustrante che proposte duplicate e impraticabili di imposte sui medicinali – ha aggiunto Drian Van Den Hoven, direttore generale di Medicines for Europe – per affrontare la gestione delle acque reflue vengano lanciate all’industria farmaceutica. Questo mina i nostri sforzi per ridurre la nostra impronta ambientale e, cosa ancora più preoccupante, ha un impatto negativo sui pazienti che necessitano di farmaci. È una proposta perdente. Chiediamo ai leader europei di salvaguardare l’accesso dei pazienti ai farmaci essenziali mentre lavorano con il settore farmaceutico durante la transizione verde, e non contro di noi”.

Le soluzioni

Crediamo che sia possibile – concludono le associazioni – fare le cose in modo diverso. Paesi come la Svizzera, ad esempio, hanno adottato un diverso modello di finanziamento con ripartizione dei costi per il miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che è non discriminatorio ed equo.