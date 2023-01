Tubercolosi, l’epidemia non rallenta e l’Oms pensa a un Consiglio per accelerare lo sviluppo di un vaccino

Un Consiglio per l’accelerare lo sviluppo del vaccino contro la tubercolosi (Tbc). È l’intenzione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), espressa per voce del suo direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus durante un panel sulla tubercolosi al World Economic Forum di Davos. L’impatto negativo della pandemia di Covid-19 sui servizi per la tubercolosi ha infatti messo a fuoco l’urgenza degli sforzi per la masse a punto del vaccino.

La tubercolosi non si arresta

Nonostante l’impegno dei Paesi per porre fine alla tubercolosi entro il 2030 (tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Oms e al centro della dichiarazione politica del 2018 sulla lotta contro la tubercolosi) l’epidemia non mostra alcun segno di rallentamento. Nel 2021, circa 10,6 milioni di persone si sono ammalate di tubercolosi e 1,6 milioni sono morte. La resistenza ai farmaci continua a essere un grave problema con quasi mezzo milione di persone che sviluppano ogni anno una tubercolosi resistente ai farmaci.

Il vaccino Bcg

Il bacillo di Calmette e Guérin, o vaccino Bcg, è attualmente l’unico vaccino contro la tubercolosi autorizzato. Sebbene fornisca una moderata efficacia nella prevenzione delle forme gravi di tubercolosi nei neonati e nei bambini piccoli, non protegge adeguatamente gli adolescenti e gli adulti, che rappresentano quasi il 90% delle trasmissioni di tubercolosi a livello globale.

Gli scenari possibili

Secondo un recente studio commissionato dall’Oms (An investment case for new tuberculosis vaccines) l’investimento in nuovi vaccini contro la tubercolosi si stima che porterebbe in 25 anni a un vaccino efficace al 50% nella prevenzione della malattia tra adolescenti e adulti. Il quale potrebbe evitare fino a 76 milioni di nuovi casi di tubercolosi, 8,5 milioni di morti, 42 milioni di cicli di cure antibiotiche e 6,5 miliardi di dollari di costi sostenuti dalle famiglie colpite dalla tubercolosi, in particolare per i più poveri e vulnerabili.

Un vaccino efficace al 75% potrebbe invece evitare fino a 110 milioni di nuovi casi di tubercolosi e 12,3 milioni di morti. Lo studio suggerisce inoltre che ogni dollaro statunitense investito in un vaccino efficace al 50% potrebbe generare un ritorno economico di sette dollari statunitensi in termini di costi sanitari evitati e aumento della produttività.

Il Consiglio dell’Oms

Il Consiglio dell’Oms avrà il compito di facilitare l’autorizzazione e l’uso di nuovi efficaci vaccini contro la tubercolosi, catalizzando un allineamento ad alto livello tra finanziatori, agenzie globali, governi e utenti finali nell’identificazione e nel superamento degli ostacoli allo sviluppo del vaccino contro la tubercolosi.

Gli ingredienti che accelerano la scienza

Commenta Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Una delle lezioni più importanti dalla risposta alla pandemia di Covid-19 è che gli interventi sanitari innovativi possono essere forniti rapidamente se sono politicamente prioritari e finanziati adeguatamente. Le sfide presentate dalla tubercolosi e dal Covid-19 sono diverse, ma gli ingredienti che accelerano la scienza, la ricerca e l’innovazione sono gli stessi: investimenti pubblici urgenti e anticipati. Sostegno dalla filantropia e l’impegno del settore privato e delle comunità. Riteniamo che il campo della tubercolosi beneficerà di un simile coordinamento di alto livello”.

Un momento di confronto

Entro la fine dell’anno, i capi di Stato e di governo si incontreranno per una seconda riunione ad alto livello delle Nazioni Unite sulla tubercolosi per esaminare i progressi rispetto agli impegni presi nella dichiarazione politica del 2018. Ciò rappresenta un’importante opportunità per correggere le battute d’arresto nella risposta alla tubercolosi, che include lo sviluppo urgente e la consegna di nuovi vaccini contro la tubercolosi.