Tumore del polmone, via libera dal governo alla diagnostica molecolare Ngs

Alcuni ospedali potevano già garantire questo servizio ai loro pazienti. Tutti gli altri dovranno invece iniziare a farlo d’ora in avanti. Necessariamente in tutte le Regioni, con l’organizzazione che ogni ente locale riterrà più opportuna nell’ambito della rete di assistenza ai malati di cancro. L’inizio del 2023 segnerà la diffusione delle indagini di sequenziamento genomico estese (Ngs) nell’ambito della diagnosi del tumore del polmone non a piccole cellule metastatico. Un passaggio necessario, per dare concretezza alle innovazioni terapeutiche oggi disponibili. Con uno stanziamento di cinque milioni di euro all’anno (per il 2022 e il 2023), il ministero della Salute ha dunque riconosciuto l’utilità della diagnostica molecolare in questa branca dell’oncologia. I prossimi passi, adesso, spetteranno alle Regioni, chiamate a organizzare l’erogazione del servizio nei laboratori di anatomia patologica presenti sul proprio territorio. E contribuire così a frenare parte della migrazione sanitaria legata alla gestione di una delle forme di cancro più diffuse e letali.

Ancora troppe vittime

Quello del polmone è il tumore gravato dal più alto tasso di mortalità. Secondo i dati riportati nel rapporto “I numeri del cancro” redatto ogni anno dall’Associazione italiana di Oncologia medica (Aiom), nel 2020 le vittime sono state 34 mila. Per riconoscere il peso di questa malattia, occorre essere consapevoli anche della sua diffusione. Lo scorso anno le neoplasie polmonari hanno colpito oltre 41 mila italiani. Di queste nuove diagnosi, quasi 35 mila hanno riguardato il tumore del polmone non a piccole cellule. Una malattia che mostra tassi di sopravvivenza troppo bassi, soprattutto negli stadi più avanzati (III e IV) a cui appartiene la maggior parte delle nuove diagnosi.

La situazione italiana

Negli ultimi due lustri la ricerca ha messo a disposizione nuove soluzioni terapeutiche. In Italia, però, finora si è faticato più del dovuto a metterle a disposizione di tutti i pazienti che ne avrebbero avuto bisogno. A conferma di ciò ci sono i risultati di un’indagine condotta da un gruppo di oncologi che nel 2019 lavorava all’Università di Perugia, poi pubblicata sulla rivista “Tumori Journal”. Dal loro questionario, diffuso tra 81 specialisti in oncologia toracica operanti in diversi ospedali della Penisola, sono emerse evidenti disuguaglianze nell’accesso alla diagnosi molecolare e all’immunoterapia come prima scelta di cura per i pazienti con una malattia avanzata. Un problema segnalato a più riprese anche dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo). “C’è troppa disparità di accesso dei malati oncologici ai biomarcatori e quindi alla medicina personalizzata, in alcuni casi considerata salvavita”, è la riflessione formulata dal network che raggruppa oltre 500 associazioni impegnate a garantire supporto ai malati di cancro e ai loro familiari.

Farmaci a bersaglio molecolare per almeno 1 paziente su 4

Differenze dettate da disuguaglianze economiche e strutturali, che sono ricadute per intero sulle spalle dei pazienti. Tra le criticità evidenziate, la più importante riguardava la mancata disponibilità di metodiche diagnostiche standardizzate su tutto il territorio. E, tra queste, la profilazione genomica massiva della malattia. Una sofisticazione che ha un impatto significativo nella gestione della più diffusa forme di tumore del polmone metastatico. Per comprendere le ragioni, occorre conoscere com’è cambiata la terapia di questa malattia negli ultimi anni. Fino a un decennio fa, la chemioterapia rappresentava l’unica opzione disponibile: come seguito all’intervento chirurgico (nei casi scoperti agli stadi I e II) o da sola nelle forme più avanzate di malattia.

Doppia rivoluzione

Da quel momento in avanti si è però assistito a due rivoluzioni terapeutiche: l’avvento dei farmaci a bersaglio molecolare (prima) e dell’immunoterapia (poi). I primi (talora da assumere per via orale, in altri casi per via endovenosa) hanno un’azione selettiva, che permette di agire in modo più preciso sulle cellule tumorali. Come risultato, si ha il rallentamento o talvolta il blocco della proliferazione delle metastasi. L’indicazione a somministrarli esiste per una quota compresa tra il 20 e il 25 per cento dei pazienti colpiti da un tumore del polmone non a piccole cellule. Per poter arrivare a questo punto, però, occorre formulare una diagnosi accurata.

Una diagnosi molecolare più veloce

Oltre che dall’esame istologico, questa passa dalla “lettura” del Dna della cellula tumorale per identificare le alterazioni che la caratterizzano. L’iter prevede che si vada alla ricerca delle possibili mutazioni a carico di nove geni: EGFR, ALK, ROS1, KRAS, BRAF, NTRK, RET, MET e HER2. Ma la ricerca in questo ambito è vivace. Motivo per cui non è da escludere che nei prossimi anni arrivino sul mercato nuove terapie target in grado di colpire bersagli differenti. Per poter utilizzare questi farmaci, però, è necessario capire chi siano i pazienti più idonei a riceverli. Le analisi molecolari, mirate a identificare queste alterazioni sul tessuto tumorale, rappresentano dunque una parte fondamentale della diagnosi per definire il trattamento più appropriato per ogni paziente. Da qui l’importanza di una maggiore diffusione della tecnologia Ngs, grazie alla quale sarà possibile avere tutte le informazioni necessarie in maniera anche più tempestiva.

Troppe disparità negli ospedali italiani

Il disvelamento del profilo molecolare del tumore del polmone dovrebbe essere sempre concluso nelle due settimane successive all’esame istologico, per non ritardare l’inizio delle cure. Un obbiettivo che però finora è rimasto un’utopia in diverse zone della Penisola. L’indagine condotta dagli oncologi nel 2019 ha infatti svelato come l’offerta del sequenziamento massivo del Dna fosse di fatto prossima allo zero nelle regioni che erano in deficit sanitario: la Puglia, l’Abruzzo, la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, la Campania, il Molise, il Lazio e la Sardegna. In queste aree del Paese, così come anche in altri territori in cui la rete oncologica per l’assistenza ai malati di tumore al polmone funziona a singhiozzo, l’analisi molecolare era assente o si procedeva (e in molti casi si procede ancora) con indagini progressive.

Corsa contro il tempo

Ma andando gradualmente alla ricerca di singole mutazioni, i pazienti rischiano di dover aspettare troppo prima di iniziare le terapie. E il tumore del polmone metastatico lascia pochi margini di attesa. Un problema che d’ora in avanti potrà essere risolto con le Ngs, che nell’arco di 10-15 giorni (l’attesa dipende dal numero di campioni da processare presenti in un centro) e con un costo contenuto rispetto all’avvento (1.150 euro per paziente) sono in grado di svelare l’eventuale presenza di mutazioni multiple nel tessuto tumorale con un unico esame. In questo modo diventa possibile offrire subito tutte le informazioni necessarie agli specialisti – il patologo, il genetista, l’oncologo medico e il radioterapista – chiamati a definire la migliore strategia terapeutica per ogni paziente. E anche far risparmiare il sistema sanitario, rispetto agli esami fatti in sequenza.

Servono centri di riferimento

Con il decreto 253 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 ottobre, il ministero della Salute ha suddiviso tra le Regioni i cinque milioni annui messi a disposizione con la legge 234 del 30 dicembre 2021 per favorire l’utilizzo della tecnologia Ngs nella diagnostica del tumore del polmone non a piccole cellule. La ripartizione, si legge nel documento, è avvenuta “sulla base del numero di pazienti eleggibili, calcolati dalla stima dei casi di carcinoma non a piccole cellule non squamoso metastatico del polmone, fino a concorrenza delle risorse disponibili annualmente”.

In soldoni, si passa dai 12.152 euro messi a disposizione dalla Val d’Aosta agli oltre 893 mila di cui potranno disporre gli ospedali lombardi. Cifre che, da sole, non basteranno con ogni probabilità a soddisfare il totale delle domande. Ma che le aziende sanitarie che già offrono questa opportunità – in cui sono presenti tutti i professionisti chiamati a gestire la strategia terapeutica del tumore del polmone (in presenza o in assenza di mutazioni) – o che la offriranno potranno integrare con altri fondi. Come d’altra parte è avvenuto finora, dal momento che in alcuni istituti oncologici e policlinici le Ngs si utilizzano da diversi anni. In molti casi – su tutti, spiccano gli esempi del Piemonte e dell’Emilia Romagna – questi centri fungono anche da riferimento per affinare le diagnosi avviate in centri più piccoli della stessa Regione. Un modello che prevede che siano gli “hub” a coordinare la gestione dei casi più complessi in carico alle strutture periferiche (“spoke”), in modo da far viaggiare i campioni e non i pazienti.

Si attendono le mosse delle regioni

Una volta sbloccati i fondi, la parte più complessa è alle porte. Spiega Anna Sapino, ordinario di anatomia patologica all’Università di Torino e direttore scientifico dell’Irccs Istituto Tumori di Candiolo: “Il decreto parla chiaro, toccherà alle Regioni individuare le strutture di oncologia e i laboratori di anatomia patologica e patologia molecolare che potranno prescrivere ed eseguire i test Ngs. Serve un’adeguata esperienza nella profilazione genomica su campioni di tessuto o sangue, che per il ministero deve essere superiore a due anni”. Competenze che non ci sono dappertutto.

Da qui una precisazione contenuta nel documento: “Per i pazienti afferenti a centri di cura posti al di fuori della Regione di residenza, la prestazione viene considerata a carico di quella di appartenenza, mediante compensazione economica”. Sapino, che riveste anche il ruolo di presidente della Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica, immagina anche un altro scenario: “Le Regioni che dovranno inizialmente esternalizzare questi esami potrebbero anche siglare un accordo con il centro a cui si rivolgeranno per favorire la formazione dei propri professionisti”.

Le risposte da dare ai pazienti

Superati i due anni per cui è prevista la copertura finanziaria, il nuovo Governo dovrà valutare il da farsi. Due le ipotesi: procedere a un nuovo stanziamento analogo o agevolare l’introduzione delle Ngs nei Livelli essenziali di assistenza. L’auspicio è che questa fase rappresenti il preludio alla riduzione delle disuguaglianze nel trattamento del tumore del polmone che ancora persistono lungo lo Stivale. Allarga le braccia Deanna Gatta, presidente di Alcase Italia, organizzazione non profit dedicata alla lotta contro le neoplasie polmonari: “Poche settimane fa abbiamo raccolto la testimonianza di una paziente che ha dovuto attendere 55 giorni per conoscere l’esito dell’esame istologico. La diffusione delle Ngs può essere un’ottima opportunità, a patto che la distribuzione territoriale serva a ridurre le disparità e a garantire a tutti le cure più efficaci”.

Ngs: di cosa si tratta?

Per sequenziamento genetico di nuova generazione (Next generation sequencing, Ngs) si intende l’insieme delle tecnologie di sequenziamento degli acidi nucleici che hanno in comune la capacità di definire nello stesso momento la struttura primaria di milioni di frammenti di Dna. Questa tecnologia ha segnato una svolta nella possibilità di caratterizzare genomi di grandi dimensioni in un’unica seduta di analisi. L’entità del progresso si comprende quando si confrontano tempi e costi richiesti per il sequenziamento di un genoma umano tra l’era “pre-Ngs” e quella attuale. Sono serviti tre miliardi di dollari e 13 anni di lavoro da parte di oltre venti gruppi di ricercatori per completare la caratterizzazione di un genoma umano (2003). Oggi, meno di vent’anni dopo, le tecnologie Ngs consentono il sequenziamento di un genoma umano in pochi giorni al costo di circa mille dollari. A questo approccio non si ricorre soltanto in ambito oncologico (le linee guida europee ne raccomandano l’utilizzo anche nei casi di tumore dell’ovaio, della prostata e delle vie biliari), ma anche per quelle che sono le indagini di microbiologia e virologia, diagnosi prenatale, genetica medica (malattie rare) e di popolazione.