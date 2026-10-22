Virus Shamonda, primo caso umano in Francia: l’Ecdc valuta i rischi per la salute pubblica

Nessun allarme, ma attenzione alta per il virus Shamonda che per la prima volta è stato trasmesso a un essere umano. A dare notizia del contagio e del decesso dell’uomo – già gravemente immunocompromesso per altre patologie – avvenuto in Francia a inizio ottobre, è stato il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che sta monitorando la situazione.

“L’alert dell’Ecdc è importante, in quanto di tratta del primo caso umano mai identificato, nonostante l’infezione fosse stata segnalata nel bestiame in diversi Paesi europei e in alcune regioni italiane” ha spiegato all’Adnkronos Salute Gianni Rezza, docente straordinario di Igiene all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “L’unica persona contagiata, poi deceduta, era gravemente immunodepressa. Si pensa quindi che le condizioni di base abbiano contribuito a causarne il decesso, legato a complicanze neurologiche”. “In questo quadro al momento – aggiunge Rezza – non sussistono motivi di allarme, ma è chiaro che sia la virulenza che la trasmissibilità di Shav andranno studiate per arrivare a delle conclusioni definitive”.

Cosa si sa sul virus Shamonda

Si trasmette solitamente tra gli animali attraverso la puntura di moscerini del genere Culicoides, anche se non è ancora nota la specie responsabile della trasmissione in questo caso umano. In Europa questi insetti sono generalmente più attivi dalla primavera all’autunno, con dinamiche stagionali che variano a seconda della specie, dell’area geografica e delle condizioni meteorologiche. Come spiega l’Ecdc infatti, con l’abbassamento delle temperature caratteristico della stagione in corso, l’attività della maggior parte di queste specie dovrebbe essere in fase di diminuzione in Europa.

Il virus Shav finora aveva colpito esclusivamente gli animali, con il primo rilevamento in assoluto in un allevamento in Europa registrati nell’estate del 2026. La comparsa di segni clinici negli animali è stata segnalata a partire da giugno, mentre l’identificazione di Shav risale alla fine di luglio. Da allora il virus è stato riscontrato in animali da allevamento in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera e Jersey. In precedenza, Shav era già stato rilevato negli animali in Paesi extraeuropei.

Il monitoraggio dell’Ecdc

L’Ecdc sta seguendo l’evolversi della situazione in stretto coordinamento con le autorità francesi, la Commissione europea e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), per esaminare le potenziali implicazioni per la salute pubblica derivanti da questo primo caso umano.

L’Ue dispone di un solido sistema di sanità pubblica e l’Ecdc continua a collaborare con tutti gli Stati membri per rafforzare i piani di risposta alle emergenze sanitarie. Il centro sta collaborando con il competente laboratorio di riferimento dell’Ue per rafforzare la capacità di analisi e offrire ulteriore sostegno agli Stati membri nell’individuazione di eventuali altri casi.

Non abbassare la guardia

“La notizia del primo caso umano di infezione da virus Shamonda, segnalato in Francia, pur richiedendo ulteriori approfondimenti epidemiologici e scientifici richiama ancora una volta l’importanza di mantenere alta la vigilanza nei confronti delle malattie infettive emergenti” ha dichiarato all’Adnkronos Salute Enrico Di Rosa, presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), dal 59° Congresso nazionale della società scientifica in corso a Genova.

“Già nel settembre scorso, con una circolare del 17 settembre – ricorda Di Rosa – il ministero della Salute aveva segnalato la circolazione del virus in Europa e in alcuni allevamenti italiani, sottolineando la necessità di un’attenta sorveglianza veterinaria. Questo episodio conferma quanto sia fondamentale rafforzare i sistemi di sorveglianza epidemiologica, virologica ed entomologica, attraverso una stretta integrazione tra sanità pubblica, medicina veterinaria e tutela dell’ambiente, secondo il modello One Health”.

Investire nella prevenzione

“I cambiamenti climatici – conclude Di Rosa – modificando la distribuzione geografica, la stagionalità e le condizioni di diffusione degli insetti vettori, stanno contribuendo a ridefinire gli scenari epidemiologici, esponendo anche il nostro Paese a rischi infettivi nuovi o finora poco conosciuti”.

Per questo secondo l’esperto è necessario investire nella capacità dei Dipartimenti di Prevenzione di intercettare precocemente questi fenomeni, potenziando la sorveglianza, le competenze professionali e le reti di collaborazione tra istituzioni e servizi sanitari.