Voucher over 75, Cittadinanzattiva chiede di destinare 1,6 miliardi al Fondo sanitario nazionale

Destinare i fondi per il voucher over 75 (circa 1,6 miliardi di euro), previsto in legge di bilancio, al Fondo sanitario nazionale.

È la richiesta di Cittadinanzattiva, organizzazione che promuove l’attivismo dei cittadini per il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, secondo cui l’intervento previsto dal Governo in Manovra presenta dei limiti sostanziali e andrebbe invece reindirizzato verso la garanzia delle prestazioni erogante all’interno del Servizio sanitario nazionale (portando così il finanziamento al Fsn da 3,4 a 5 miliardi di euro).

Cercare alternative al di fuori del Ssn non è la soluzione

“Comprendiamo l’intenzione di dare un segnale alle persone anziane, che sono tra le prime a pagare il prezzo delle liste d’attesa e della spesa sanitaria di tasca propria. Ma un bonus di 300 euro non risolve il problema, lo certifica e contribuisce a modellare un sistema che, anziché rafforzarsi per garantire la salute in modo sempre più certo ed uniforme, interviene con contributi economici temporanei per aiutare una fascia di cittadini a trovare alternative fuori dal Ssn. È il contrario di ciò che chiediamo da anni, cioè un servizio pubblico capace, su tutto il territorio, di erogare in tempi certi le prestazioni che la legge già riconosce come diritti”. dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, in riferimento alla previsione, contenuta nel disegno di legge di bilancio 2027, di uno stanziamento pari a 1,6 miliardi di euro destinato a un voucher di 300 euro per le persone over 75 con pensione fino a 28 mila euro annui, da spendere in farmaci, visite specialistiche e prestazioni non coperte dal Servizio sanitario nazionale.

Tre punti critici

Secondo l’associazione inoltre, l’iniziativa governativa presenta deIle criticità almeno su tre fronti. Per prima cosa non rafforzerebbe il Livelli essenziali di assistenza (Lea): questo perché, spiega l’associazione in una nota, finanzierebbe l’acquisto di prestazioni al di fuori del Servizio sanitario nazionale, senza lasciare nulla in termini di personale, servizi, capacità di presa in carico.

La misura inoltre, è il parere dell’associazione, non rispetterebbe i criteri di equità. Un importo uguale per tutti, spiegano i promotori dell’istanza, non distingue tra chi ha bisogni sanitari rilevanti e chi no, né tra chi vive in Regioni con servizi efficienti e chi in territori in cui visite ed esami restano di fatto inaccessibili. In questo caso, resterebbero esclusi i fragili che non rietrerebbero nei requisiti anagrafici o pensionistici.

Infine, non si tratterebbe di un intervento strutturale. La misura è una tantum, legata al singolo esercizio finanziario. Le persone anziane o croniche, invece, hanno bisogno di continuità di cura e non di un buono annuale, sostiene Cittadinanzattiva.

Le richieste di Cittadinanzattiva

In questo contesto, nel corso del dibattito parlamentare, Cittadinanzattiva proporrà dunque un emendamento soppressivo dell’articolo 53, chiedendo di vincolare l’intero stanziamento (1,645 miliardi per il 2027) all’incremento del Fondo sanitario nazionale (articolo 69 del Ddl Bilancio), ripartendolo su tre direttrici essenziali.

Il primo punto riguarda l’abbattimento delle liste d’attesa. In che modo? Incrementando le risorse per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario pubblico e le assunzioni necessarie a tenere aperti ambulatori e reparti di diagnostica anche nelle fasce serali e nei festivi, garantendo l’attivazione automatica dei percorsi di tutela (intramoenia o privato a carico del Ssn con solo ticket a carico del cittadino) qualora i tempi massimi del Pngla vengano violati.

Seconda direttrice riguarda il sostegno agli anziani non autosufficienti (Fondo demenze). In quest’ottica servirebbe rafforzare strutturalmente gli stanziamenti per la presa in carico degli anziani non autosufficienti e delle demenze, garantendo percorsi di cura continui e integrati che tolgano le famiglie dall’isolamento assistenziale ed economico.

Terza via: rafforzare l’assistenza domiciliare e territoriale (post-Pnrr). L’obiettivo è istituire una riserva vincolata per consolidare lo standard dell’Adi e attuare i modelli previsti dal DM 77/2022 (Case di Comunità, infermieri di famiglia e cure primarie), stabilizzando il personale per curare gli anziani fragili direttamente a casa loro.

La posizione di Fassid

Giudizio durissimo sull’iniziativa arriva anche dalla Faidd (la Federazione che riunisce le sigle Aipac, Aupi, Simet, Sinafo, Snr), secondo cui “al danno di un testo della Manovra gravemente carente si aggiunge la beffa della card da 300 euro per gli over 75, pensata per alleggerire la spesa sanitaria cosiddetta ‘out of pocket’ a carico delle famiglie. Si tratta di 1,6 miliardi di euro, una provvista rilevante, che andrà tutta a foraggiare servizi e strutture private, in barba a un Ssn che continua ad arrancare, senza un vero piano di reclutamento del personale e con retribuzioni lontanissime dagli standard dei Paesi avanzati”, ha commentato il coordinatore nazionale Giulio Argalia.

“Per noi questa misura, su cui peraltro il ministero della Salute non tocca palla, è un vero schiaffo. Sarebbe stato meglio indirizzare le risorse a dare respiro alla sanità pubblica, invece di bruciarle nel falò di una misura elettoralistica che, non a caso, vale per un solo anno e non offre alcuna risposta strutturale al disagio degli operatori sanitari e dei cittadini”, conclude Argalia.