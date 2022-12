Alzheimer, messo a punto un nuovo test del sangue per rilevare la neurodegenerazione

Un gruppo di neuroscienziati della School of Medicine dell’Università di Pittsburgh ha sviluppato un test per rilevare un nuovo marcatore della neurodegenerazione della malattia di Alzheimer in un campione di sangue. Il biomarcatore, chiamato “tau derivato dal cervello” o BD-tau, supera gli attuali test diagnostici del sangue utilizzati per rilevare clinicamente la neurodegenerazione correlata all’Alzheimer. È specifico della malattia di Alzheimer e si correla bene con i biomarcatori della neurodegenerazione di Alzheimer nel liquido cerebrospinale (Csf). I risultati del lavoro sono stati pubblicati su Brain.

I criteri diagnostici per l’Alzheimer

Attualmente, negli Stati Uniti, per diagnosticare la malattia di Alzheimer, i medici utilizzano le linee guida stabilite nel 2011 dal National Institute on Aging e dall’Alzheimer’s Association. Le linee guida, chiamate AT(N) Framework, richiedono il rilevamento di tre componenti distinti della patologia di Alzheimer: la presenza di placche amiloidi, grovigli di tau e neurodegenerazione nel cervello.

Il problema dell’accessibilità

Il loro rilevamento avviene mediante imaging o analizzando campioni di Csf, con non pochi problemi di accesso come ha ricordato Thomas Karikari, professore di psichiatria al Pitt e autore del lavoro. “Attualmente – spiega – la diagnosi della malattia di Alzheimer richiede il neuroimaging. Questi test sono costosi e richiedono molto tempo per essere programmati e molti pazienti, anche negli Stati Uniti, non hanno accesso agli scanner Mri e Pet. L’accessibilità è un grosso problema”.

I vantaggi dei test del sangue

Entrambi gli approcci Mri e Pet, soffrono di limitazioni economiche e pratiche, dettando la necessità di sviluppo di biomarcatori AT(N) convenienti e affidabili nei campioni di sangue, la cui raccolta è minimamente invasiva e richiede meno risorse. Lo sviluppo di strumenti semplici che rilevano i segni dell’Alzheimer nel sangue senza compromettere la qualità è un passo importante verso una migliore accessibilità.

Il limite dei biomarcatori

Gli attuali metodi diagnostici del sangue possono rilevare con precisione anomalie nell’amiloide-beta plasmatica e nella forma fosforilata della tau, colpendo due dei tre segni di spunta necessari per diagnosticare con sicurezza l’Alzheimer. Ma il più grande ostacolo nell’applicazione del quadro AT(N) ai campioni di sangue risiede nella difficoltà di rilevare marcatori di neurodegenerazione che sono specifici del cervello e non sono influenzati da contaminanti potenzialmente fuorvianti prodotti in altre parti del corpo.

I biomarcatori attuali

Ad esempio, i livelli ematici di neurofilamento leggero, un marker proteico del danno delle cellule nervose, diventano elevati nell’Alzheimer, nel Parkinson e in altre forme di demenza, rendendolo meno utile quando si cerca di differenziare l’Alzheimer da altre condizioni neurodegenerative. D’altra parte, rilevare la tau totale nel sangue si è rivelato meno informativo rispetto al monitoraggio dei suoi livelli nel liquido cerebrospinale.

Il test della BD-tau

Karikari e il suo team, in collaborazione con l’Università di Göteborg, in Svezia, hanno sviluppato una tecnica per rilevare selettivamente la BD-tau evitando la libera fluttuazione delle proteine “big tau” prodotte da cellule al di fuori del cervello. Per fare ciò, hanno progettato uno speciale anticorpo che si lega selettivamente alla BD-tau, rendendola facilmente rilevabile nel sangue.

La convalida del test

Hanno convalidato il loro test su oltre 600 campioni di pazienti provenienti da cinque coorti indipendenti, compresi quelli di pazienti la cui diagnosi di malattia di Alzheimer è stata confermata dopo la loro morte, nonché di pazienti con carenze di memoria indicative della patologia in fase iniziale.

I test hanno mostrato che i livelli di BD-tau rilevati nei campioni di sangue di pazienti con malattia di Alzheimer utilizzando il nuovo test corrispondevano ai livelli di tau nel liquido cerebrospinale e distinguevano in modo affidabile l’Alzheimer da altre malattie neurodegenerative. I livelli di BD-tau correlavano anche con la gravità delle placche amiloidi e dei grovigli di tau nel tessuto cerebrale confermati tramite analisi dell’autopsia cerebrale.

Applicazioni future

Gli scienziati sperano che il monitoraggio dei livelli ematici di BD-tau possa migliorare la progettazione della sperimentazione clinica e facilitare lo screening e l’arruolamento di pazienti provenienti da popolazioni che storicamente non sono state incluse nelle coorti di ricerca.

Commenta Karikari: “C’è un enorme bisogno di diversità nella ricerca clinica, non solo per colore della pelle ma anche per background socioeconomico. Per sviluppare farmaci migliori, le sperimentazioni devono arruolare persone di diversa estrazione e non solo quelle che vivono vicino ai centri medici accademici. Un esame del sangue è più economico, più sicuro e più facile da somministrare e può migliorare la fiducia clinica nella diagnosi dell’Alzheimer e nella selezione dei partecipanti per la sperimentazione clinica e il monitoraggio della malattia”.

I prossimi passi

Karikari e il suo team stanno pianificando di condurre una validazione clinica su larga scala del sangue BD-tau in una vasta gamma di gruppi di ricerca, compresi quelli che reclutano partecipanti di diverse origini razziali ed etniche, dalle cliniche della memoria e dalla comunità. Inoltre, questi studi includeranno adulti più anziani senza prove biologiche della malattia di Alzheimer, nonché quelli in diversi stadi della malattia. Questi progetti sono fondamentali per garantire che i risultati dei biomarcatori siano generalizzabili a persone di ogni estrazione sociale e apriranno la strada per rendere la BD-tau disponibile in commercio per un uso clinico e prognostico diffuso.