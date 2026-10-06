Amiloidosi cardiaca: un progetto italiano con l’IA al servizio della diagnosi precoce

L’amiloidosi cardiaca (AC) da transtiretina, sia nella forma ereditaria che wild type, resta una delle patologie più difficili da riconoscere precocemente, e rimane una delle sfide principali della medicina cardiovascolare.

Nonostante i progressi compiuti nell’ultimo decennio, la patologia è frequentemente sottodiagnosticata, soprattutto nelle fasi iniziali, quando i segni clinici e strumentali possono essere aspecifici e sovrapporsi a condizioni più comuni, come scompenso cardiaco, ipertrofia ventricolare sinistra, stenosi aortica o ipertensione arteriosa.

La Rete italiana dell’amiloidosi cardiaca (Riac), insieme alla Società italiana di Cardiologia (Sic) e all’Associazione nazionale dei cardiologi ospedalieri (Anmco) ha pubblicato il primo documento nazionale sui percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) per i pazienti affetti da tale patologia. Il Pdta nazionale richiama la necessità di standardizzare il percorso di diagnosi, gestione clinica e trattamento, adattandolo alle diverse realtà regionali e locali, sottolineando il valore di un approccio multidisciplinare che coinvolga cardiologia, medicina interna, ematologia, neurologia, nefrologia, medicina nucleare, radiologia e laboratorio1.

Negli ultimi anni, inoltre, le evidenze italiane e internazionali hanno contribuito a ridefinire la percezione epidemiologica e clinica della malattia. Lo studio AC-TIVE ha mostrato come l’amiloidosi cardiaca possa essere intercettata in modo significativo in popolazioni selezionate sulla base di pattern ecocardiografici suggestivi2. La diagnosi della forma ereditaria dell’amiloidosi cardiaca da transtiretina (ATTRv-AC) può risultare particolarmente complessa, a causa dell’eterogeneità delle manifestazioni cliniche, della penetranza correlata all’età e della possibile assenza di una storia familiare nota. Questi fattori possono mascherare il coinvolgimento cardiaco e ritardare il corretto inquadramento diagnostico3. Lo studio DIAMOND, invece, ha evidenziato come molti pazienti con amiloidosi cardiaca da transtiretina wild-type (ATTRwt-AC) arrivino ancora alla diagnosi attraverso percorsi avviati per scompenso cardiaco, mentre le diagnosi realmente precoci restano minoritarie4,5.

Il ritardo diagnostico in AC si associa a indicatori di una maggiore compromissione cardiaca (documentati da valori più elevati di NT-proBNP, maggiore prevalenza di disturbi della conduzione intraventricolare e fibrillazione atriale), misdiagnosi, trattamenti inappropriati, visite con molteplici specialisti e ripetute ospedalizzazioni6.

Le opportunità terapeutiche: forma cardiaca, neurologica e mista

Il valore di una diagnosi tempestiva è rafforzato dall’ampliamento delle opzioni terapeutiche per l’ATTR, che richiede un inquadramento differenziato in base al fenotipo prevalente — cardiaco, neurologico o misto1. Nella forma a prevalente espressione cardiaca (ATTR-CM) sono oggi disponibili due classi di molecole: gli stabilizzatori del tetramero della transtiretina e i gene-silencer, che riducono la sintesi epatica di TTR tramite interferenza dell’RNA o oligonucleotidi antisenso — questi ultimi sviluppati inizialmente per la polineuropatia ereditaria (ATTRv-PN) e con indicazioni progressivamente estese anche alla cardiomiopatia1. Nelle forme miste, in cui le due componenti coesistono, la scelta terapeutica richiede una valutazione multidisciplinare basata sul coinvolgimento d’organo prevalente1. I risultati della metanalisi condotta su due studi registrativi di fase 3 disponibili, per un totale di oltre 2.000 pazienti con ATTR-CM — confermano l’efficacia delle terapie a silenziamento genico della transtiretina. Un ulteriore filone di analisi, relativo al possibile valore aggiunto della combinazione con gli stabilizzatori della TTR, apre la strada ad approfondimenti futuri sulle strategie di personalizzazione e sequenziamento terapeutico più adatte ai diversi profili di paziente7.

Lavorare sull’ottimizzazione dei percorsi, sul riconoscimento precoce del sospetto e sull’integrazione multidisciplinare non significa solo migliorare la diagnosi, ma anche favorire un accesso più tempestivo al percorso diagnostico e terapeutico del paziente8.

Il Progetto amiloidosi: obiettivi e razionale

In questo scenario nasce il Progetto “ottimizzazione del percorso paziente con amiloidosi cardiaca in Italia e implementazione del modello in alcuni Centri pilota”, promosso da AstraZeneca in collaborazione con Deloitte in qualità di provider di servizi.

Il progetto mira a identificare soluzioni innovative a supporto dell’ottimizzazione del percorso diagnostico dell’AC, con particolare attenzione alla capacità di anticipare il sospetto, orientare correttamente il paziente grazie a un modello di collaborazione multidisciplinare e favorire un accesso più tempestivo agli approfondimenti diagnostici, fondamentali per l’impostazione della terapia più adatta.

Tra le attività chiave dell’iniziativa, è previsto l’utilizzo a scopo educazionale della piattaforma Us2.ai, software di intelligenza artificiale (IA) applicato all’analisi delle immagini ecocardiografiche per l’identificazione di pattern suggestivi di AC.

Le tre fasi

Il progetto si sviluppa in tre fasi ed è supportato dal coordinamento scientifico da parte della dottoressa Laura Obici (Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia) e del professor Francesco Cappelli (Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze). In particolare:

Set-up volto a identificare, insieme al panel multidisciplinare di esperti coinvolti nel progetto, i possibili strumenti operativi e aree di ottimizzazione del percorso a supporto dell’identificazione precoce del sospetto di AC nella pratica clinica reale;

fase pilota in cui gli esperti ingaggiati (in qualità di referenti degli ambulatori di cardiologia e medicina interna di sei Centri a livello nazionale) utilizzeranno operativamente gli strumenti discussi nella fase di set-up: una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto all’identificazione della presenza di pattern suggestivi di AC ed una checklist di red flags;;

fase finale dedicata alla raccolta, analisi e valorizzazione dei risultati della fase pilota.

Il professor Cappelli inquadra così il senso dell’iniziativa: “Si tratta di un progetto estremamente innovativo, che nasce da un presupposto educazionale: utilizzare l’ecocardiografia, attraverso immagini standardizzate, per aumentare il sospetto diagnostico nei pazienti con possibile amiloidosi cardiaca”.

Gli strumenti innovativi a supporto del progetto

La fase pilota prevede l’impiego di due strumenti complementari e indipendenti.

La piattaforma Us2.ai analizza tutte le immagini ecocardiografiche transtoraciche in formato DICOM acquisite nella pratica clinica e restituisce una classificazione del pattern come suggestivo, equivoco o non suggestivo di AC. La valutazione prodotta dalla piattaforma non sostituisce il giudizio clinico, ma rappresenta uno strumento tecnologico innovativo di supporto alla valutazione delle immagini ecocardiografiche, utile a supportare il riconoscimento di pattern potenzialmente suggestivi di AC.

La checklist è concepita come uno strumento educativo e pratico, a supporto del clinico nella raccolta strutturata delle informazioni rilevanti per la valutazione multidisciplinare, elaborata dai principali riferimenti bibliografici a livello nazionale e internazionale (linee guida dell’European Society of Cardiology; il Pdta italiano dell’amiloidosi cardiaca formulato da Sic/Anmco e Riac). Le red flags vengono organizzate per categoria: scenario clinico, dati laboratoristici, ECG, ecocardiografia e coinvolgimento extra-cardiaco. Tra gli elementi considerati figurano lo spessore parietale ventricolare sinistro (≥12 mm), scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata, ipertrofia ventricolare sinistra non spiegata, stenosi aortica, sindrome del tunnel carpale bilaterale, storia familiare suggestiva, alterazioni ECG, elevazione persistente di biomarcatori cardiaci e pattern ecocardiografici compatibili.

Integrazione nel percorso clinico e valore del modello

Il workflow proposto prevede che il clinico — cardiologo, internista o altro specialista coinvolto (es. neurologo) — identifichi il paziente a rischio e carichi le immagini ecocardiografiche all’interno della piattaforma Us2.ai al fine di verificare la presenza o l’assenza di elementi suggestivi di AC. Il risultato dell’analisi deve essere sempre integrato con la valutazione clinica del medico e può contribuire a orientare il paziente verso ulteriori approfondimenti: test ematologici per escludere una componente monoclonale, scintigrafia ossea con SPECT, risonanza magnetica cardiaca, test genetico o biopsia, secondo quanto previsto dal percorso diagnostico appropriato1,8.

La dottoressa Laura Obici aggiunge una prospettiva complementare: “L’aspetto più interessante sarà capire come favorire l’adozione di questi strumenti rispetto alle esigenze dei diversi contesti clinici e, possibilmente, innovare il percorso, rendendo lo strumento ancora più utile nell’identificazione di nuovi pazienti”.

Un aspetto centrale del progetto riguarda proprio il contesto in cui questi strumenti possono esprimere il loro maggiore valore. L’obiettivo, infatti, non è limitare l’attenzione ai percorsi negli ambulatori dedicati, dove il sospetto diagnostico è generalmente già elevato e l’expertise clinica nell’identificazione della patologia è consolidata. La vera sfida è riconoscere precocemente l’amiloidosi cardiaca nei pazienti che accedono per altre condizioni, come negli ambulatori di scompenso cardiaco, dove i segni della malattia possono essere facilmente sottovalutati. In questo contesto, l’integrazione di strumenti nella pratica clinica favorisce il sospetto diagnostico e, grazie a una gestione multidisciplinare, accelera il referral verso il corretto percorso .

Risultati attesi

La fase pilota, attualmente in corso, si concluderà con una valutazione quali-quantitativa del percorso attraverso un questionario rivolto ai clinici coinvolti, finalizzato a misurare l’utilità percepita degli strumenti proposti e la loro facilità d’uso nella pratica quotidiana.

L’obiettivo è verificare se l’utilizzo della piattaforma Us2.ai possa incrementare la consapevolezza dei clinici rispetto ai pattern ecocardiografici e alle red flags suggestive di AC, e se questo si traduca in un riconoscimento più precoce dei casi sospetti e in un referral più tempestivo verso gli approfondimenti diagnostici.

Conclusioni

Il progetto si colloca in un punto di incontro tra innovazione tecnologica, bisogno organizzativo e consapevolezza clinica. La tecnologia dell’IA fornisce un importante supporto all’interno di un percorso chiaro, sostenibile e multidisciplinare.Strumenti come checklist e tecnologie basate sull’IA rendono più sistematico il riconoscimento delle red flags e riducono la variabilità tra operatori e centri, gettando le basi per un modello scalabile.

L’amiloidosi cardiaca, pur rimanendo una patologia complessa, si inserisce oggi in uno scenario in rapida evoluzione: la crescente disease awareness, la disponibilità di percorsi strutturati, un approccio multidisciplinare sempre più integrato e l’introduzione di nuove terapie aprono la possibilità di anticipare la presa in carico e migliorare gli outcome dei pazienti.

Il valore del progetto risiede proprio nella capacità di tradurre questa evoluzione in un modello operativo, mettendo a sistema competenze, percorsi organizzativi e innovazione tecnologica, mantenendo il giudizio del medico al centro della decisione clinica.

I risultati della fase pilota, attesi al termine del periodo di implementazione, potranno indicare se il modello è applicabile nella pratica clinica e in che misura possa contribuire a ridurre il ritardo diagnostico, ponendo le basi per una possibile estensione su scala più ampia.

Ringraziamenti

Oltre ai coordinatori scientifici del progetto, il professor Francesco Cappelli e la dottoressa Laura Obici, si ringraziano gli esperti coinvolti: il professor Francesco Dentali e la dottoressa Battistina Castiglioni (Asst Sette Laghi – Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese); il professor Alberto Cipriani (Azienda ospedale-Università di Padova); la dottoressa Martina Moretti (Ospedale ‘San Paolo’ di Savona) e il professor Marco Canepa (Irccs Ospedale Policlinico ‘San Martino’ di Genova); il professor Pasquale Pignatelli e la professoressa Cristina Chimenti (Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico ‘Umberto I’ di Roma); il professor Roberto Ria (Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari); il dottor Gaetano Citarelli (Uoc Cardiologia Utic Ospedale ‘San Paolo’ di Bari); il professor Salvatore Corrao e il dottor Gabriele Di Gesaro (Arnas Ospedale Civico “Di Cristina Benfratelli” di Palermo); il professor Carlo Mario Lombardi e il professor Riccardo Maria Inciardi (Asst Spedali Civili di Brescia).

Bibliografia

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[8] Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. European Heart Journal. 2021;42(16):1554-1568.