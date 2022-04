Antibioticoresistenza in Italia: le percentuali restano elevate ma in diminuzione per alcuni batteri

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter species (Gram-negativi) e Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium (Gram-positivi). Sono i “sorvegliati speciali”. Gli otto patogeni isolati da infezioni invasive (batteriemie e meningiti, sia acquisite in ambito comunitario che associate all’assistenza sanitaria) più propensi a sviluppare resistenza verso alcuni antibiotici e per tale motivo monitorati dalla rete di sorveglianza italiana ed europea. “Super bug” che nel 2020 hanno mantenuto percentuali elevate di resistenza alle principali classi di antibiotici ma con qualche flessione nei trend, Questo mostrano i più recenti dati sull’antibioticoresistenza in Italia, pubblicati dal sistema di sorveglianza AR-ISS coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) lo scorso 18 novembre 2021 in occasione della “Giornata europea degli antibiotici”.

Trend in discesa…

Dal rapporto stilato dall’AR-ISS sull’antibioticoresistenza in Italia emerge un calo della percentuale di resistenza alle cefalosporine di terza generazione in Escherichia coli, passata dal 30,8% del 2019 al 26,4 del 2020. In un arco di tempo più ampio, dal 2015 al 2020, è diminuita anche la resistenza nei confronti degli aminoglicosidi (dal 18,4% del 2015 al 15,2% del 2020) e in modo più marcato per i flurochinoloni (dal 44,4% del 2015 al 37,6% del 2020).

“La diminuzione di questi ultimi antibiotici viene messa in relazione anche alla raccomandazione dell’Ema del 2018, per una forte restrizione della loro prescrizione. Avvenuta in seguito ad una revisione degli effetti indesiderati potenzialmente di lunga durata e invalidanti”. Lo spiega Roberto Mattina, Professore Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica e Direttore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Milano.

“Questi antibiotici sono stati largamente usati in terapia empirica per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie – continua – poiché l’80-90% di tutte le cistiti acute non complicate che si riscontrano a livello ambulatoriale sono causate dall’E. coli. Per queste patologie si potrebbero usare valide alternative, suggerite tra l’altro dalle linee guida nazionali e internazionali. Come la fosfomicina trometamolo e la nitrofurantoina nei cui confronti i ceppi di E. coli mostrano livelli molto bassi di resistenza”.

Un trend in discesa è stato evidenziato anche per i batteri Gram-negativi Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae di cui, rispettivamente, il 33,1% e il 10% degli isolati sono risultati multi-resistenti a cefalosporine di III generazione, aminoglicosidi e fluorochinoloni nel 2020. Allo stesso modo Pseudomonas aeruginosa ha registrato una resistenza a tre o più antibiotici (piperacillina-tazobactam, ceftazidime, carbapenemi, aminoglicosidi e fluorochinoloni) del 12,5%, anch’essa in calo rispetto agli anni precedenti.

…e in salita per l’antibioticoresistenza in Italia nel 2020

Restando sempre nel gruppo dei Gram-negativi, Acinetobacter spp. nell’ultimo anno ha mostrato una percentuale di multi-resistenza a fluorochinoloni, aminoglicosidi e carbapenemi particolarmente alta, pari al 78,8%, e in ulteriore aumento. Per lo stesso patogeno è stato segnalato anche un aumento nei confronti dei soli carbapenemi con valori che sono arrivati a toccare l’80,8%. In salita anche la resistenza nei confronti di questa classe di antibiotici per Pseudomonas aeruginosa, pari al 15,9% e per Klebsiella pneumoniae, passata dal 28,5% del 2019 al 29,5% attuale, dopo una lieve flessione osservata negli anni precedenti. Un preoccupante trend in aumento è stato riscontrato anche nella percentuale di isolati di Enterococcus faecium resistenti alla vancomicina, pari a 23,6%. Stabile invece lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (Mrsa) la cui percentuale di ceppi resistenti si è attestata intorno al 34%.

Il caso Streptococcus pneumoniae

Nel 2020 c’è stato anche un lieve aumento per Streptococcus pneumoniae sia della percentuale di isolati resistenti alla penicillina (dal 9,1% nel 2018 al 13,6% nel 2020) che di quelli resistenti all’eritromicina (dal 20,3% al 24,5%). Un trend in discesa per entrambi dal 2015 al 2018, poi risalito appunto negli ultimi due anni, con maggior enfasi per l’eritromicina. “La minor resistenza relativa ai betalattamici è dovuta probabilmente al fatto che penicilline e cefalosporine sono più lente a indurre resistenza rispetto ai macrolidi” precisa Mattina.

Ma non solo, “nel 1996 – ricorda il microbiologo – quando vennero messe a disposizione dei medici la claritromicina e l’azitromicina, la resistenza dello pneumococco e soprattutto dello Streptococcus pyogenes di gruppo A, principale responsabile delle faringo-tonsilliti batteriche, verso questi due antibiotici aumentò vertiginosamente in alcune zone d’Italia, per via di una prescrizione eccessiva da parte dei medici, dovuta molto probabilmente al comodo regime di somministrazione. Ciò confermerebbe che la resistenza è fortemente legata all’abitudine prescrittiva da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri, così come all’utilizzo che si fa di alcuni antibiotici in ambito veterinario somministrati per lo più con finalità auxiniche”.

Un dato confermato anche durante il lockdown, quando è stata riscontrata una notevole diminuzione di prescrizione con l’eccezione dell’azitromicina, usata in modo irrazionale nel trattamento dei pazienti affetti da Covid-19.

Le quattro principali combinazioni patogeno/antibiotico

Oltre allo S. aureus resistente alla meticillina (Mrsa), esistono altre tre combinazioni patogeno/antibiotico particolarmente rilevanti per la sorveglianza AR-ISS: l’E. faecium resistente alla vancomicina (Vre-faecium), l’E. coli resistente alle cefalosporine di terza generazione (Crec) e il K. pneumoniae resistente ai carbapenemi (Crkp).

Tutti e quattro sono monitorati anche a livello europeo dalla sorveglianza Ears-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) coordinata dall’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) che raccoglie i dati di antibioticoresistenza di 29 Paesi europei. Tra cui l’Italia appunto, che partecipa grazie alle informazioni inviate da 153 laboratori distribuiti su tutte le Regioni (a esclusione della Sardegna che nel 2020 non ha contribuito alla sorveglianza).