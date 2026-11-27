Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 24 novembre 2026, il sistema nazionale di sorveglianza delle arbovirosi coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha registrato 388 casi confermati di Dengue, 31 di chikungunya e 4 di virus Zika, senza alcun decesso associato. Sul fronte della trasmissione locale, tutti e cinque i focolai autoctoni di Dengue individuati nel corso dell’anno risultano dichiarati chiusi. I dati epidemiologici si accompagnano a nuovi approfondimenti pubblicati sulla letteratura scientifica internazionale, che analizzano sia la dispersione geografica di un cluster originatosi sulla costa toscana sia la continuità dei flussi di monitoraggio per il virus West Nile.

I numeri della sorveglianza nazionale 2026

L’analisi dei dati raccolti dall’Iss evidenzia come la maggior parte delle infezioni continui a essere legata agli spostamenti internazionali, pur confermando la circolazione virale sul territorio italiano durante i mesi estivi. Per quanto riguarda la Dengue, su 388 diagnosi confermate, 76 sono risultate autoctone e riconducibili a cinque distinti focolai locali ormai estinti, mentre i restanti 312 casi sono associati a viaggi all’estero, con la metà delle esposizioni avvenute alle Maldive. Sul fronte della chikungunya si contano 31 casi confermati, di cui uno solo contratto localmente e 30 di importazione, nel 34% dei casi con esposizione alle Seychelles. Tutti i 4 casi rilevati di Zika virus risultano infine associati a viaggi fuori dai confini nazionali.

Il focolaio di Piombino

Una ricostruzione dettagliata di uno dei principali eventi epidemici dell’anno è stata pubblicata su Eurosurveillance.L’analisi descrive un focolaio di Dengue sviluppatosi tra agosto e ottobre 2026 nel comune di Piombino, in Toscana, all’interno di un’area turistica rurale della costa tirrenica caratterizzata da appezzamenti agricoli privati con abitazioni estive, camper e roulotte frequentati prevalentemente da non residenti.

Al 20 ottobre erano stati segnalati 49 casi complessivi — 37 confermati e 12 probabili — con 13 ospedalizzazioni della durata media di tre o quattro giorni. Quarantadue persone avevano contratto l’infezione direttamente nella località di villeggiatura, mentre sette rientravano in catene di trasmissione secondaria avvenute altrove, in assenza di esposizione diretta nell’area toscana. A differenza dei precedenti focolai italiani, generalmente circoscritti a un singolo centro abitato, la mobilità dei villeggianti al termine delle vacanze ha determinato una dispersione su 17 comuni distribuiti in tre regioni italiane, oltre a due casi diagnosticati in viaggiatori rientrati in Germania.

Nello stesso numero della rivista,un secondo studio curato da ricercatori svizzeri ha inoltre documentato tre infezioni nel Canton Ticino collegate al medesimo cluster toscano.

Impatto dei criteri diagnostici e controllo vettoriale

Dal punto di vista epidemiologico, la trasmissibilità osservata a Piombino è risultata inferiore rispetto al focolaio registrato a Fano nel 2024 e sovrapponibile a quello della Lombardia nel 2023. L’attuazione delle misure di disinfestazione e controllo da parte delle autorità locali ha consentito di riportare rapidamente il numero netto di riproduzione al di sotto della soglia epidemica.

Lo studio sottolinea tuttavia che l’individuazione del focolaio è avvenuta circa quattro settimane dopo la comparsa dei primi sintomi e che il caso primario è rimasto ignoto. Secondo gli autori, la diagnosi precoce rimane complessa per la scarsa consapevolezza della popolazione e per la difficoltà nel sospettare subito un’origine autoctona. Nonostante il quadro clinico perlopiù lieve, l’assenza di viaggi in aree endemiche e la dispersione territoriale dei pazienti, i clinici hanno comunque disposto i test specifici. Un risultato che i ricercatori attribuiscono alla crescente sensibilizzazione medica e all’introduzione, nell’ottobre 2024, dei criteri nazionali che raccomandano gli accertamenti diagnostici in presenza di sintomi compatibili a prescindere dalla storia di viaggio.

West Nile: l’Iss chiarisce la continuità dei flussi di monitoraggio

Attraverso una lettera pubblicata su Lancet Regional Health, i ricercatori dell’Iss hanno risposto a precedenti osservazioni apparse sulla rivista in merito all’operatività della sorveglianza sul virus West Nile e alla diffusione pubblica dei relativi bollettini.

Nel documento si precisa che nel corso della stagione 2026 le autorità sanitarie regionali e delle Province autonome non hanno mai interrotto la notifica delle infezioni da arbovirus, operando regolarmente su entrambi i canali obbligatori: il sistema nazionale di notifica delle malattie infettive (PREMAL), istituito con decreto ministeriale del 7 marzo 2022, e il flusso di sorveglianza speciale coordinato dall’Iss secondo quanto stabilito dal DPCM del 2017.

La modifica intervenuta nel 2026 ha riguardato esclusivamente la rimozione temporanea di alcuni identificativi individuali dai dataset resi pubblici in forma aggregata, in conformità con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (UE 2016/679) e con la normativa nazionale, in attesa del completamento dell’iter normativo per l’unificazione dei sistemi.Tale adeguamento, chiariscono gli esperti, ha interessato solo le modalità di diffusione pubblica senza incidere sul funzionamento della sorveglianza né sulla trasmissione dei dati alle autorità europee.