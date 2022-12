Benigni (Mario Negri): il pericolo delle frodi scientifiche non va sottovalutato, c’è il rischio di articoli inattendibili

C’è chi, come lo scienziato Enrico Bucci, parlava di “pandemia della malascienza” ancora prima dell’arrivo di Covid-19. Un tema, quello delle frodi nell’ambito della ricerca, rimasto per anni confinato nel dibattito tra addetti ai lavori. Ma verso cui oggi si registra una crescita dell’interesse anche da parte del grande pubblico. Se l’emergenza sanitaria ha avuto un merito, è quello di farci comprendere come questioni apparentemente lontane si riflettano in realtà sulla vita di tutti. Anche di chi non è mai entrato in un laboratorio. “Bene che si parli di frodi scientifiche, perché gli effetti riguardano tutti noi”, esordisce Ariela Benigni, segretario scientifico e coordinatore delle ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica dell’Irccs Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

Le frodi scientifiche

Che cosa si intende per frode scientifica?

Le frodi possono concretizzarsi attraverso tre comportamenti: fabbricazione e falsificazione dei dati e plagio. Tutte determinano la stessa conseguenza: la produzione di informazioni false e non riproducibili. Così viene meno una delle condizioni essenziali della ricerca scientifica. E, più in generale, della buona scienza.

Quali sono le ragioni più frequenti per cui un ricercatore è spinto a truccare i dati raccolti nel corso di una sperimentazione?

Il prestigio che se ne ricava da una pubblicazione su una rivista ad alto impatto scientifico. Quanto quest’ultimo è più elevato, tanto più il ricercatore riuscirà negli anni successivi ad accaparrarsi ulteriori fondi per portare avanti le proprie attività.

Ci sono dei settori della ricerca biomedica più esposti alle frodi?

Maggiori sono le aspettative della società nei confronti dei progressi di un determinato ambito di ricerca, più alto è il rischio che sulle riviste scientifiche finiscano articoli non attendibili. La medicina rigenerativa è sicuramente uno dei settori più esposti. A seguire, l’oncologia e l’immunologia. Se ci pensiamo, veniamo da due anni in cui la letteratura scientifica è stata quasi monopolizzata dalle ricerche su Covid-19. Un qualcosa di prevedibile, considerando che ci siamo trovati a fare i conti con una malattia di cui non sapevamo nulla. Ma che ha inevitabilmente accresciuto il rischio di vedere pubblicate anche ricerche di qualità discutibile. Di studi ritirati in questo ambito ce ne sono stati, ma comunque pochi rispetto alla mole di informazioni raccolte e diffuse”.

Come prevenire le frodi scientifiche

Le pubblicazioni sono regolate dal meccanismo della revisione tra pari: quanto è efficace nel prevenire le frodi?

Non è un sistema perfetto, ma sicuramente il migliore che si possa avere, almeno fino a questo momento. Nella comunità scientifica sta crescendo la consapevolezza del problema delle frodi. E, di conseguenza, sono più alte le probabilità che i revisori siano in grado di intercettare una immagine sospetta o di nutrire perplessità di fronte a un dato che non torna. È certo, però, che si possa fare di più.

In che modo?

Le riviste scientifiche pubblicano con difficoltà i dati negativi. Nel momento in cui uno studio sperimentale o clinico si conclude con dati che documentano la mancata efficacia di un farmaco, non vi è interesse a pubblicarli: né da parte del ricercatore né tantomeno dell’azienda produttrice, preoccupata delle potenziali conseguenze economiche. Se il sistema agevolasse la circolazione anche di queste informazioni, la pressione nei confronti della comunità scientifica calerebbe. E, di conseguenza, anche il numero delle frodi.

Un altro limite delle pubblicazioni è quello di non favorire la circolazione dei dati grezzi. In che modo possono tornare utili le banche dati, in questo senso?

Già da un anno, alcune riviste scientifiche richiedono di depositare all’atto della pubblicazione i cosiddetti dati grezzi. Cioè tutti quelli che derivano dalla sperimentazione. Qualcosa di analogo sono tenuti a fare anche gli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, chiamati a riportare tutte le informazioni raccolte nel corso degli studi sperimentali e clinici in specifiche banche dati. In questo modo i dati vengono messi a disposizione di tutti: di chi potrebbe controllare così come di altri ricercatori, che possono attingere a questi risultati, ri-analizzarli e segnalare eventuali incongruenze. Una svolta di questo tipo, soprattutto in ambito preclinico, favorirebbe la circolazione di molte più informazioni. Anche di quelle negative, che tutto sono fuorché inutili. Sapere che una molecola non funziona evita che altri gruppi di ricercatori investano tempo e danaro ripetendo la stessa ricerca ed eventualmente conducano studi clinici poco utili.

Università ed enti di ricerca in che modo cercano di prevenire le frodi nei propri laboratori?

La migliore prevenzione non può che passare da una collaborazione costante tra gli scienziati più esperti e i più giovani, da cui spesso nascono le idee e partono i nuovi progetti. Il primo passo da compiere è una revisione rigorosa di ciò che è già presente in letteratura nell’ambito in cui si intende avviare una nuova ricerca. Conoscere lo stato dell’arte è il primo passo per formulare una solida ipotesi di lavoro. Occorre poi garantire ai giovani le condizioni più adatte per lavorare: fornendo materiali e metodologia, ma soprattutto essendo molto fermi sul rigore e la necessità della riproducibilità di una procedura. Se definiamo bene questi aspetti, facciamo meglio il nostro lavoro. E contribuiamo a costruire la conoscenza nel tempo. Una volta concluso un esperimento, è fondamentale che i dati grezzi vengano condivisi da tutto il gruppo di lavoro. L’opera corale riduce le possibilità di falsificazione dei dati, di qualsiasi natura.

Le sanzioni

Quali sono gli strumenti di cui disponete per sanzionare chi commette una frode scientifica?

Non esistono misure uniche, applicate su larga scala. Ciò vuol dire che, a parità di frode commessa, due ricercatori possono essere penalizzati in maniera diversa. La decisione finale spetta sempre all’ente a cui appartiene lo scienziato in questione. Alcune misure possono arrivare alla sospensione o allo stop temporaneo all’erogazione dei fondi nei confronti del singolo ricercatore o del suo gruppo, nel caso in cui il protagonista sia il coordinatore di un gruppo di ricercatori.

Quali possono essere le conseguenze a lungo termine di una frode scientifica?

Le insidie sono tanto maggiori quanto più bassa è la fiducia che un Paese nutre nei confronti della scienza. Le conseguenze possono essere economiche, oltre che di impatto sulla qualità del lavoro degli scienziati. Ma le frodi minano soprattutto la fiducia del pubblico nella scienza. Pensiamo, per esempio, alle conseguenze che ancora oggi si registrano in seguito all’inganno che portò il medico inglese Andrew Wakefield a correlare la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia con il rischio di insorgenza di un disturbo dello spettro autistico. Il lavoro fu pubblicato nel 1998 sulla rivista The Lancet e poi ritirato. Eppure, ancora oggi, c’è chi pensa che la vaccinazione possa indurre autismo.

Come si può migliorare il racconto della scienza e scongiurare la perdita di credibilità?

La scienza non deve mai diventare oggetto di spettacolo, com’è avvenuto spesso nel primo anno della pandemia. Non serve creare un dibattito tra pro e contro, mettendo sullo stesso piano scienziati e persone con competenze diverse. Serve tempo per raccontare la scienza. Farlo in tv non è impossibile, ma è molto difficile. Ci si riesce soltanto quando si ha modo di approfondire una questione e di essere più analitici. Gli ascolti, magari, calano. Ma il ritorno che si ha sul pubblico è maggiore.