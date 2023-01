Cancro seno triplo negativo, dall’Ire di Roma una strategia con microRna per bloccare la malattia

Il più aggressivo

Il tumore del seno è la neoplasia più frequente in Italia, con circa 55mila nuove diagnosi in un anno, secondo i dati 2022 dell’Associazione italiana registro tumori (Airtum). Il 15-20% dei tumori mammari sono classificati come tripli negativi, così chiamati perché non presentano nessuno dei bersagli molecolari contro i quali esistono trattamenti mirati. Si tratta quindi del sottotipo più aggressivo di tumore alla mammella, che colpisce spesso pazienti ancora giovani.

Un nuovo bersaglio molecolare

La strategia innovativa con microRna

Conclude Gennaro Ciliberto , direttore scientifico Ire: “In un futuro prossimo questa strategia altamente innovativa potrebbe fornire un’opportunità di cura per quei tumori, come quello al seno triplo negativo, per cui a oggi non sono disponibili efficaci terapie a bersaglio molecolare”.

I centri coinvolti

Al lavoro hanno partecipato centri d’eccellenza nazionale come l’Università Federico II di Napoli, l’Ospedale Sant’Andrea di Roma e l’Università degli Studi di Trieste, e centri internazionali come il Cruk Cambridge Institute nel Regno Unito, il Vall d’Hebron Institute of Oncology di Barcellona (Spagna), l’University of Coimbra (Functional Genomics and Rna-based Therapeutics Laboratory) in Portogallo, il King’s College London e l’University of Oxford (Genome Stability and Tumourigenesis Group), sempre in Uk.