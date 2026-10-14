Car-T con “l’interruttore”: dall’IIT una strategia per potenziare le terapie contro il melanoma e il tumore al seno

Accendere e spegnere le cellule Car-T a seconda che siano presenti o meno le cellule tumorali. È la strategia che un team di ricerca internazionale coordinato da Velia Siciliano, responsabile del laboratorio di Biologia Sintetica e dei Sistemi per la Biomedicina presso il centro IIT di Napoli, ha messo a punto per ridurre gli effetti collaterali che queste immunoterapie possono avere sui pazienti.

Al centro della ricerca – pubblicata su Nature Communications – vi è una sorta di “interruttore genico” che, inserito nelle cellule Car-T, controlla l’attivazione dei geni terapeutici solo quando le cellule ricevono specifici segnali biologici dalle cellule tumorali. Lo studio rappresenta un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di immunoterapie sintetiche più precise ed efficaci contro i tumori solidi, come il melanoma e il tumore al seno.

Un’applicazione di biologia sintetica

Sostenuta dal Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) e dal Fondo Italiano per la Scienza (Mur), la ricerca di Velia Siciliano mira a potenziare le cellule T geneticamente modificate – meglio note come cellule Car-T – attraverso circuiti di biologia sintetica che conferiscono alle cellule immunitarie proprietà specifiche.

“La biologia sintetica ci permette di modificare le cellule immunitarie per renderle più efficaci” spiega Siciliano. “In questo studio, abbiamo aggiunto una sorta di interruttore che accende e spegne le cellule T come lampadine quando entrano in contatto con le cellule tumorali, attivando programmi che ne supportano l’azione. Quando il tumore non è più presente, questi interruttori si spengono, prevenendo effetti collaterali”.

Come funziona l’interruttore genico

L’interruttore è costituito da brevi sequenze di Dna, note come promotori sintetici, che controllano l’attivazione di un gene aggiunto quando una cellula T si trova in prossimità di una cellula tumorale. Le cellule Car-T sono in grado di riconoscere gli antigeni tumorali, innescando l’interruttore che a sua volta attiva il gene aggiunto.

Per testarne il funzionamento, i ricercatori hanno collegato uno di questi interruttori a un gene che produce una proteina fluorescente. Osservando la luce emessa, sono stati in grado di tracciare l’accensione, lo spegnimento e la riaccensione dell’interruttore.

Verso il trial clinico

In futuro, anziché una proteina fluorescente, l’interruttore potrebbe essere collegato alla produzione di una sostanza terapeutica, consentendo di controllarne il rilascio in base allo stato della cellula. Questo approccio permetterà ai ricercatori di progettare cellule che rilasciano molecole terapeutiche solo quando necessario, riducendo il rischio di effetti collaterali e aumentando l’efficacia delle terapie. La tecnologia è pronta per essere testata in collaborazione con immunologi clinici.

Alla ricerca hanno collaborato anche l’Università di Edimburgo e l’Istituto Leibniz per l’Immunoterapia (Lit) di Ratisbona, combinando competenze complementari in biologia sintetica, immunologia e intelligenza artificiale.

Crediti immagine: Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)