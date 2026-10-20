Car-T polifunzionale, l’editing epigenetico per potenziare l’attività antitumorale

Verso una terapia Car-T polifunzionale in grado di editare il Dna e al tempo stesso spegnere (senza modificarne la sequenza) diversi geni che frenano l’azione dei linfociti T stessi con l’editing epigenetico: il risultato sono linfociti T potentissimi contro i tumori, dotati contemporaneamente di recettori tumori specifici e “senza freni” contro la malattia target, ma più sicuri perché ottenuti con una sola modifica del genoma.

Lo spiega ad AboutPharma Angelo Lombardo (nella foto) ricercatore presso il Sr-Tiget e tra i pionieri dell’editing epigenetico, che ha di recente pubblicato il suo lavoro su Nature Communications.

Dalle car-t “tradizionali” alla “super”

Finora le cellule Car-T sono state prodotte con una piattaforma Crispr-Cas9 classica. L’editing genomi-co, però, come spiega Lombardo, non è privo di rischi in quanto porta a tagliare il Dna del linfocita in più punti, col rischio che la doppia elica si ripari in modo sbagliato e imprevedibile.

Con la terapia Car-T polifunzionale, invece, mentre si fa l’editing genetico in un solo punto preciso per inserire il recettore antitumorale specifico, contemporaneamente si silenziano a piacimento diversi geni con l’editing epigenetico, attraverso modifiche chimiche (aggiunta di gruppi metile al Dna e modifiche della cromatina per renderla meno accessibile). “I geni che spegniamo – chiarisce Lombardo – in genere codificano per proteine che agiscono come freni immunitari. Spegnendoli tutti contemporaneamente, la Car-T diviene più potente contro il cancro”.

Le potenzialità della piattaforma

“Ci sono decine di geni che potrebbero essere bersagli di questa piattaforma – anticipa lo scienziato: – ad esempio quelli che riducono la persistenza del linfocita T nel paziente e quindi rendono la terapia meno efficace nel tempo o altre proteine che ne frenano l’attività antitumorale”.

Ma non è tutto: le potenzialità di questa piattaforma sono enormi, in quanto tra i vari geni spenti con l’editing epigenetico c’è anche “Tcr”, ovvero il gene per il recettore dell’antigene naturale del linfocita T. Silenziarlo offre il vantaggio di poter rendere universale l’utilizzo del linfocita T, quindi spostarsi da una terapia personalizzata, costosa e difficile, in cui per ogni paziente si parte dalle sue specifiche cellule T, a una base terapeutica universale, a partire da un singolo donatore sano i cui linfociti sono “super-performanti”.

Migliorare la sicurezza

Spegnere il gene Tcr consente inoltre di evitare gli effetti avversi della classica terapia Car-T, soprattutto quando si usano linfociti T di un donatore (allogenici). Come il graft-versus-host disease (GvHD), una condizione in cui le cellule infuse nel paziente attaccano il paziente stesso.

“In pratica – continua Lombardo – spegnere Tcr significa ottenere una Car-T più sicura, che non dà effetti avversi perché non attacca il paziente. Ma l’approccio di editing polifunzionale permette anche di silenziare i geni ‘Hla’, che sono le carte d’identità molecolari esposte sui linfociti T, rendendo queste cellule invisibili rispetto al sistema immunitario del paziente stesso in cui vengono infuse”.

Questo passaggio evita che le cellule del sistema immunitario del paziente rigettino i linfociti T ingegnerizzati (host-versus-graft disease), permettendo loro di perdurare di più nel paziente e svolgere meglio la loro funzione antitumorale.

L’applicazione per la malattia di Huntington

L’applicabilità di questa piattaforma polifunzionale va al di là dei linfociti T, e un giorno potrebbe essere estesa anche alle cellule staminali del sangue per malattie ematologiche o ad altre cellule immunitarie, ad esempio per malattie autoimmuni.

Ma il laboratorio di Lombardo è attivo su più fronti: “stiamo testando l’editing epigenetico anche per la malattia di Huntington – racconta – stiamo sviluppando un editore che spenga il gene mutato, quello per la proteina huntingtina, responsabile della malattia. Oggi – rileva l’esperto – c’è un trial clinico in corso con una terapia di silenziamento del gene dell’huntingtina sponsorizzato dall’azienda uniQure che inattiva entrambe le copie del gene, inclusa quella sana, mentre il nostro editore è in grado di spegnere solo la copia difettosa”.

“Inoltre – continua –, la terapia attualmente in sperimentazione clinica prevede l’uso di vettori derivati da virus, che po-trebbero inserirsi nel genoma e dare fastidio ad altri geni, mentre noi ci stiamo attrezzando per sviluppare una terapia, che potrebbe funzionare in un’unica somministrazione senza che gli editori siano stabilmente espressi nelle cellule. Per queste ragioni, la nostra strategia sarebbe più conservativa e meno rischiosa di quella attualmente in sperimentazione clinica”.

L’editing epigenetico “mutiplexabile”

Oltre a Huntington il laboratorio di Lombardo è impegnato sullo sviluppo di terapie per le beta talassemie, malattie abbastanza frequenti anche in Italia con alla base difetti del gene per l’emo-globina adulta.

“Noi stiamo progettando di usare l’editing epigenetico per silenziare geni la cui attività è volta a tenere in ‘off’ il gene dell’emoglobina fetale; silenziandoli risvegliamo l’attività di questo gene e l’emoglobina fetale si sostituisce a quella adulta patologica”.

L’editing genomico è perfetto a questo scopo perché consente di silenziare più geni insieme (multiplexing) e quindi di riaccendere in modo efficiente il gene dell’emoglobina fetale, affinché il paziente ne produca di più.