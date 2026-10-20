Cardiologia al femminile: l’Europa (Esc) invita a investire sui centri women’s heart

Le specificità delle malattie cardiovascolari nelle donne richiedono a volte un approfondimento diagnostico e, sempre, una maggiore attenzione ai rischi in ogni fascia d’età. Su questo tema la Società europea di cardiologia (Esc) ha pubblicato un clinical consensus statement sugli Women’s heart centers, alcuni dei quali presenti anche in Italia.

I centri cardiologici dedicati alle donne sono certamente importanti senza dimenticare però che la presa in carico deve essere estesa a tutti i medici, nell’ottica della multidisciplinarietà.

Non solo i centri, ogni medico è coinvolto

Come sottolinea il documento di consenso Esc, non c’è un grave bisogno di strutture “fiore all’occhiello”.

“C’è invece un grande bisogno di un percorso di formazione in ambito medico e di informazione nella popolazione per aumentare la consapevolezza sui rischi cardiovascolari e le possibilità di gestione. Nella maggior parte dei casi è sufficiente che la paziente afferisca a una cardiologia, a meno che non esistano patologie specifiche che richiedono approfondimenti per arrivare a una diagnosi definitiva”, spiega Daniela Trabattoni, direttrice del Monzino women’s heart center e della cardiologia interventistica coronarica e dei difetti cardiaci dell’Irccs Monzino, tra le autrici del paper Esc.

“Il documento insiste sul fatto che gli Women’s heart centers sono importanti ma non sostituiscono il lavoro di tutti i medici, specialisti e no: occorre però più formazione, educazione, un cambio di mentalità”, sottolinea Cristiana Vitale, anch’essa tra le firme dello statement europeo, in forze presso il Centro di ricerca clinica e sperimentale dell’Irccs San Raffaele di Roma e il St Georges Hospital di Londra.

“Consideriamo poi che ci sono differenze di attenzione al gender, maggiore nei medici di sesso femminile. Le nostre pazienti possono avere problematiche legate al sesso femminile (per esempio gravidanza, menopausa) in presenza di multimorbidità e pluritrattamento: in questi casi complessi si può avanzare una richiesta di supporto ai centri cardiologici dedicati alle donne”.

Ma non deve essere un demandare ad altri l’impegno in situazioni come, per esempio, il trattamento non complicato dell’ipertensione in gravidanza. Tutti i medici possono occuparsene e, creare alleanze in funzione delle esigenze territoriali al fine di evitare le disuguaglianze territoriali ancora presenti nel nostro Paese. Tutti gli specialisti, tra cui internisti, geriatri, ginecologi, diabetologi ed endocrinologi devono fare attenzione al rischio cardiovascolare nella donna che non deve essere considerato appannaggio solo del cardiologo”.

I momenti critici: gravidanza e menopausa

La donna ha le sue peculiarità legate alla funzione ormonale nelle diverse fasi della sua vita, come la gravidanza e la menopausa.

“In età molto giovane possiamo riscontrare un aumento dei fattori di rischio in presenza di gravidanza o di menopausa precoce (prima dei 40 anni contro una media di 50-51 anni). Alcuni fattori di rischio legati al gender, in particolare ipertensione e diabete, possono manifestarsi in gravidanza ed è importante che vengano riconosciuti per prevenire eventi cardiovascolari futuri. Spesso i medici non raccolgono queste informazioni mentre sarebbe importante avvisare subito la donna che, se ha sofferto di pressione alta in gestazione o gestosi, è esposta a un rischio maggiore di ipertensione nelle fasi successive della vita. È un’anamnesi ginecologica ma anche cardiologica”, spiega Vitale.

Un altro punto critico è la menopausa che può aumentare significativamente il rischio. “L’assenza di estrogeni modifica la suscettibilità ai fattori di rischio cardiovascolari aumentando per esempio il peso corporeo, fino all’obesità. Durante la fase fertile la donna a volte ha un’obesità detta “a pera” (fianchi e cosce) mentre in post-menopausa, anche a causa di un aumento dell’insulinoresistenza, si vede un’obesità “a mela” (addome), con un accumulo di grasso “cattivo”, tipica degli uomini, con maggior rischio di sviluppare diabete, dislipidemia e ipertensione. Tuttavia, quando chiediamo a una donna in post-menopausa se ha ipertensione la risposta tipica è che la pressione è stata sempre bassa.

Segnaliamo anche che, se dovessero accusare vampate di calore come all’inizio della menopausa, può essere un segnale di aumento pressorio. In questi casi la pressione va misurata regolarmente. Contemporaneamente, dopo la menopausa aumenta il rischio di insulinoresistenza, diabete e sindrome metabolica con una penetranza maggiore rispetto agli uomini.

L’andamento delle Hdl è diverso tra uomini e donne: queste ultime in età fertile hanno valori più alti di Hdl, con la conseguente azione protettiva, e più bassi di Lipoproteina (a). Ciò si modifica dopo la menopausa sottolineando l’importanza di valutare e trattare le donne a rischio cardiovascolare soprattutto dopo la menopausa”.

L’attività di un centro italiano

Il centro Women’s heart del Monzino esegue screening e, a volte, sono le stesse donne ad autoprescriversi la visita o su richiesta dei medici, informa la direttrice Trabattoni. “Dopo la prima visita si prescrive una batteria di test di primo livello, ecografia cardiaca, ecocolordoppler delle carotidi, test provocativi per valutare eventuale inducibilità di ischemia o aritmie da sforzo e un questionario psicologico per rilevare ansia, stress, depressione che aumentano l’incidenza di eventi cardiovascolari soprattutto nella donna.

Va detto che il team del centro Women’s Monzino non si compone solo del cardiologo, nelle sue diverse sfaccettature (cardio-radiologo o specialista dello scompenso, aritmologo ed emodinamista, ad esempio). Sono presenti il lipidologo, l’endocrinologo, il diabetologo, il nutrizionista, il ginecologo in consulenza per lo più scelto dalle donne e, in collaborazione con l’Ieo, il radioterapista se la paziente è stata sottoposta a radioterapia”.

Il Monzino women heart center, fondato nel 2017, ha un format clinico, su diagnosi e cura, ma si occupa anche di prevenzione e informazione con una serie di eventi aperti al pubblico, oltre che alla ricerca di base e traslazionale. “Vediamo circa 300-400 persone all’anno, più frequentemente sono soggetti con un alto livello culturale e socio-economico”.

Essenziale la formazione dei medici

“Le manifestazioni cardiache nella donna vengono a volte interpretate come un’indigestione, attacchi di panico, di ansia, di depressione o di stanchezza. Viene così a mancare la diagnosi precisa tempestiva e l’accesso alle cure. Le manifestazioni spesso vengono poco riconosciute o mal-interpretate anche nei centri di cardiologia perché manca il background culturale, formativo all’interno dei corsi di laurea di medicina”, rileva Trabattoni.

“Bisogna innanzitutto lavorare sulla mentalità del medico: esiste ancora un approccio basato soprattutto sulla patologia, di meno sulla prevenzione”, conferma Vitale. “Per esempio, i ginecologi dovrebbero anche misurare la pressione delle loro pazienti quando prescrivono un trattamento anticoncezionale, in particolare se la donna è in sovrappeso o fumatrice contenendo in questo modo l’aumento del rischio di ictus”.

Più educazione per le donne

Va potenziato un percorso culturale nella popolazione femminile, come afferma lo statement. “Anche le donne vanno sensibilizzate ed educate. Esiste ancora un approccio “a bikini”, ovvero le donne pensano di dover essere seguite soprattutto per prevenire e curare malattie che riguardano la sfera ginecologica, come i tumori della mammella o dell’ovaio. È un errore, in cui cadono spesso anche i medici: sappiamo infatti che le malattie cardiovascolari sono la causa principale di morte anche tra le donne”, evidenzia Vitale.

“Inoltre, la donna oggi, oltre agli impegni lavorativi, si fa spesso carico della gestione della famiglia, ha una funzione di caregiver”, aggiunge Trabattoni.

“Di conseguenza, tende a trascurare di prendersi cura di sé. Una conferma recente mostra che in caso di ipertensione arteriosa la percentuale di donne che accede a una visita ad hoc è del trenta per cento più bassa rispetto agli uomini. Bassissima anche la percentuale di donne che seguono la terapia antipertensiva e sono a target”.