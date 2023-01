Chiralità, un nuovo metodo con gli alleni ciclici accelera il processo di sintesi di nuovi farmaci

I chimici organici dell’Università della California – Los Angeles (Ucla) son riusciti per la prima volta a utilizzare un composto insolito e a lungo trascurato chiamato allene ciclico nella sintesi di una nuova molecola. Il composto ha permesso di controllare un passaggio cruciale nella catena di reazioni chimiche, cioè la chiralità della molecola. Hanno così creato la prima versione sintetica dell’acido lissodendorico A, recentemente scoperto in una spugna di mare, che potrebbe avere benefici terapeutici per il morbo di Parkinson e disturbi simili. Sembra infatti contrastare altre molecole che possono danneggiare Dna, Rna e proteine e persino distruggere intere cellule. I risultati sono stati pubblicati su Science.

Facilitare la ricerca farmaceutica

Si tratta di un progresso interessante nel mondo della chimica organica, che potrebbe rivelarsi vantaggioso nello sviluppo di altre molecole complesse per la ricerca farmaceutica. “La stragrande maggioranza dei farmaci oggi è prodotta dalla chimica organica sintetica e uno dei nostri ruoli nel mondo accademico è quello di stabilire nuove reazioni chimiche che potrebbero essere utilizzate per sviluppare rapidamente farmaci e molecole con strutture chimiche complesse a beneficio del mondo”, ha affermato Neil Garg, professore di chimica e biochimica presso l’Ucla e autore dello studio.

La chiralità

Un fattore chiave che complica lo sviluppo di queste molecole organiche sintetiche è la chiralità. Cioè la capacità di molte molecole, come l’acido lissodendorico A, di esistere in due forme distinte che sono chimicamente identiche ma sono immagini speculari 3D l’una dell’altra, come una mano destra e una mano sinistra. Ogni versione è nota come enantiomero.

Attenzione agli enantiomeri

Quando viene utilizzato nei prodotti farmaceutici, un enantiomero di una molecola può avere effetti terapeutici benefici mentre l’altro può non fare nulla o addirittura rivelarsi pericoloso (come il ben noto caso della talidomide, che negli anni ’50-’60 causò anomalie nei feti delle donne in gravidanza che lo assunsero). Sfortunatamente, la creazione di molecole organiche in laboratorio produce spesso una miscela di entrambi gli enantiomeri e la rimozione chimica o l’inversione degli enantiomeri indesiderati aggiunge difficoltà, costi e ritardi al processo.

Gli alleni ciclici

Per affrontare questa sfida e produrre in modo rapido ed efficiente solo l’enantiomero dell’acido lissodendorico A che si trova quasi esclusivamente in natura, Garg e il suo team hanno utilizzato gli alleni ciclici come intermedio nel loro processo di reazione in dodici fasi. Scoperti per la prima volta negli anni ’60, questi composti altamente reattivi non erano mai stati usati prima per creare molecole di tale complessità. Aggiunge Garg; “Gli alleni ciclici sono stati in gran parte dimenticati dalla loro scoperta più di mezzo secolo fa. Questo perché hanno strutture chimiche uniche ed esistono solo per una frazione di secondo quando vengono generate”.

Future applicazioni

Il team ha capito di poter sfruttare le qualità uniche dei composti per generare una particolare versione chirale di alleni ciclici, che a sua volta ha portato a reazioni chimiche che alla fine hanno prodotto quasi esclusivamente l’enantiomero desiderato della molecola di acido lissodendorico A. Il primo passo per verificare se la molecola possa possedere qualità idonee per future terapie. Intanto però il metodo per sintetizzare la molecola potrebbe giovare immediatamente ad altri scienziati coinvolti nella ricerca farmaceutica. Conclude il ricercatore: “Abbiamo imparato come creare alleni ciclici e usarli per creare molecole complicate come l’acido lissodendorico A. Speriamo che anche altri possano utilizzare gli alleni ciclici per creare nuovi farmaci”.