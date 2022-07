Covid-19, due studi clinici confermano l’efficacia del raloxifene identificato con il supercalcolo

C’erano voluti calcoli, simulazioni e naturalmente un supercomputer per identificare – grazie al progetto Exscalate4CoV – il raloxifene come una potenziale cura per Covid-19. Ora due studi clinici condotti in collaborazione con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” Irccs di Roma confermano che il trattamento con raloxifene orale, un modulatore selettivo del recettore degli estrogeni (Serm) con un comprovato profilo di sicurezza, può essere efficace contro Sars -Cov-2, comprese le sue varianti clinicamente rilevanti.

“Da un punto di vista clinico i risultati sul raloxifene pubblicati su eClinical Medicine di Lancet, mostrano un impatto virologico significativo in termini di tampone nasofaringeo negativo al giorno sette nei pazienti Covid-19 trattati a casa con raloxifene rispetto allo standard di cura. Questo studio clinico randomizzato conferma i dati in vitro pubblicati su Nature’s Cell Death and Disease, sull’efficacia del raloxifene su linee cellulari infettate sperimentalmente da Sars -Cov-2 ha affermato Emanuele Nicastri, autore di entrambi gli studi e Direttore delle Malattie Infettive e Tropicali Unità dell’Istituto Spallanzani di Roma.

Exscalate4CoV

Il raloxifene è stato identificato da Exscalate4CoV (E4C), una rete di 30 istituzioni pubbliche e private di sette paesi europei sostenuto dalla Commissione EU nel quadro del Programma Quadro Horizon 2020, volto a combattere il Coronavirus con le più recenti risorse di supercalcolo e strutture sperimentali europee. I risultati sono stati guidati dall’uso di Exscalate, la piattaforma di supercalcolo di Dompé che ha sfruttato un database di 500 miliardi di molecole per trovare quelle in grado di prendere di mira varianti di coronavirus clinicamente rilevanti.

Grazie alla sua capacità di elaborazione di oltre 3 milioni di molecole al secondo, Exscalate è attualmente la più potente piattaforma di progettazione di farmaci di supercalcolo intelligente. Questa potenza di elaborazione ha consentito ai ricercatori di E4C di selezionare e riutilizzare rapidamente una molecola generica con nota efficacia e tollerabilità per renderla disponibile alla comunità globale. Poiché il raloxifene è una molecola generica già testata e approvata per il trattamento dell’osteoporosi, si è trattato di uno sforzo senza fini di lucro volto a fornire un trattamento a basso costo disponibile a livello globale.

I risultati degli studi clinici

Il primo studio sul raloxifene, pubblicato su eClinical Medicine di The Lancet, ha dimostrato che dopo sette giorni di trattamento, i pazienti che assumevano raloxifene mostravano un miglioramento dei sintomi rispetto ai pazienti che ricevevano il placebo. Il secondo studio, pubblicato su Cell Death and Disease, indica il raloxifene come potenziale agente per il trattamento del Covid-19 da lieve a moderato causato dalle varianti Sars-Cov-2 più comuni. Altri studi (qui e qui) sui meccanismi di azione hanno confermato l’affinità significativa del raloxifene per la proteina Spike, come previsto dagli studi in silico. I ricercatori hanno concluso che il raloxifene è efficace contro le principali varianti di Sars-Cov-2 e potrebbe rappresentare un’utile aggiunta al braccio terapeutico per la gestione del Covid-19.

Il ruolo del supercalcolo

“L’enorme potenza della nostra esclusiva piattaforma di supercalcolo ha cambiato le regole del gioco, ma vogliamo ringraziare tutti i pazienti e i ricercatori di tutto il mondo che hanno partecipato a questi due studi” ha affermato Marcello Allegretti, Chief Scientific Officer di Dompé. “Questi risultati mostrano l’importanza di combinare le conoscenze farmacologiche e le tecnologie rivoluzionarie come strumenti di intelligenza artificiale, per sfruttare il potenziale dei farmaci riproposti e per migliorare la comprensione dei meccanismi d’azione ancora da rivelare per affrontare bisogni medici criticamente non soddisfatti”.

I prossimi passi

“Il supercalcolo sta già dimostrando il suo potenziale per trovare nuove soluzioni a velocità senza precedenti in molti settori, inclusa la medicina” ha commentato Thomas Skordas, vicedirettore generale della direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e della tecnologia della Commissione europea. “Sono molto lieto che la Commissione abbia sostenuto il consorzio Exscalate4Cov nella scoperta di trattamenti promettenti per Covid-19 e ora non vediamo l’ora di vedere i risultati del progetto successivo del consorzio Ligate, che sta sviluppando una nuova piattaforma per la scoperta di farmaci con il supporto del Impresa comune europea di calcolo ad alte prestazioni”.